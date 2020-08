Heidelberg: Stadtnotizen 31.08.2020

Heidelberg – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Bürgerhaus Schlierbach: barrierefrei erschlossen – Erster Bürgermeister Jürgen Odszuck besichtigte bei seiner Sommertour das fertiggestellte Gebäude

Das Bürgerhaus Schlierbach ist seit Dezember 2019 auch für bewegungseingeschränkte Menschen problemlos zugänglich und nutzbar. Dazu hat die Stadt Heidelberg das denkmalgeschützte Gebäude in der Schlierbacher Landstraße 130 barrierefrei erschlossen und einen neuen Anbau mit einer behindertengerechten Toilettenanlage gebaut. Die Ausführung erfolgte in Anlehnung an den Passivhausstandard. Über eine Rampe entlang der Gartenmauer und eine dem Eingang vorgelagerte Terrasse können das Erdgeschoss des Bürgerhauses und der Garten jetzt problemlos erreicht werden. Bis 2018 führten allein zwei Treppen zum Eingang, die den Zugang erschwerten. Der Anbau mit den Toiletten stammte aus den 1930er Jahren und wurde aufgrund baulicher Mängel abgerissen. Die Arbeiten haben im Dezember 2018 begonnen und wurden im Frühjahr 2020 fertiggestellt. Zum Auftakt seiner Baustellen-Sommertour hat Erster Bürgermeister Jürgen Odszuck das nun fertiggestellte, barrierefrei ausgebaute Bürgerhaus Schlierbach besichtigt.

„Wir sind sehr froh, das Bürgerhaus wieder in die Hände des Stadtteilvereins zu geben, der hier großes Engagement zeigt. Um das zu unterstützen, hatten wir unter anderem die Bauarbeiten so organisiert, dass das Bürgerhaus während der gesamten Bauzeit weiter genutzt werden konnte. Die Arbeiten waren dringend notwendig – und auch genau an diesem Ort. Das denkmalgeschützte Gebäude gehört zur Vergangenheit Schlierbachs und aufgrund der erfolgten barrierefreien Erschließung nun auch zu dessen Zukunft“, sagt Erster Bürgermeister Jürgen Odszuck.

Bauarbeiten: schwierige Lage zwischen Bahndamm und B 37

Die schwierige Lage zwischen Bahndamm und Bundesstraße 37 sowie die Geländestufe von der Straße zum Erdgeschoss stellte die Stadt Heidelberg sowie die beteiligten Firmen vor Herausforderungen. So mussten zum Bahndamm hin aufwendige Sicherungsmaßnahmen aufgrund der unmittelbar angrenzenden Bahnlinie eingerichtet werden. Wegen des Bahndamms konnte kein Kran aufgestellt werden, so dass das Material mit Schubkarren transportiert werden musste. Der Abriss und Neubau der Toilettenanlage auf dem mit rund 2,50 Metern sehr engen Bereich zwischen Altbau und Bahndamm wurde daher weitgehend in Handarbeit ausgeführt. Die Kosten für die barrierefreie Erschließung und den WC-Anbau belaufen sich auf rund 764.000 Euro.

Mit der barrierefreien Erschließung wurde auch der Garten neu angelegt. Dieser ist nun über die dem Eingang vorgelagerte Terrasse ebenfalls barrierefrei zugänglich. Die Außenanlagen sollen im Herbst 2020 bepflanzt werden. Auch der Stadtteilverein beteiligt sich daran. Geplant ist eine robuste Wiese, auf der auch Feste gefeiert werden können.

Termine der Veranstaltungsreihe „Natürlich Heidelberg“ im September – Anmeldung über das Online-Buchungsportal

Interessante Führungen, Exkursionen, Seminare sowie Ferien- und Fitnessangebote in der Natur rund um Heidelberg bietet ab sofort wieder die Veranstaltungsreihe „Natürlich Heidelberg“. Die Stadt Heidelberg hat in Zusammenarbeit mit vielen Partnerinnen und Partnern wie dem Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald und dem Naturpark Neckartal-Odenwald vielseitige Veranstaltungen zusammengestellt.

Mittwoch, 9. September, 10 bis 14 Uhr, Auf Spuren und Fährtensuche – mit der Jägerin den Wald erkunden

Samstag, 12. September, 10 bis 12.30 Uhr, Aktion „Gesundheitswandern für alle“

Samstag, 12. September, 13 bis 17 Uhr, Freeride-Schnupperkurs, Motto „Voneinander lernen“

Sonntag, 13. September, 10 bis 13 Uhr, Mühlsteine, Wegweiser & Grenzgänger

Sonntag, 13. September, 15 bis 17 Uhr, Heil- & Wildkräuter auf einer Heidelberger Streuobstwiese sammeln & genießen

Dienstag, 15. September, 16 bis 18 Uhr, Spaziergang über den Bergfriedhof

Mittwoch, 16. September, 13.45 bis 18 Uhr, Wanderung zu den Gedenksteinen. Vom Königstuhl zum Riesenstein

Donnerstag, 17. September, 17 bis 19 Uhr, „Mythische Heil- und Giftkräuter“ – Abendexkursionsreihe

Sonntag, 20. September, 10 bis 13.30 Uhr, Heidelberger Steingeschichten

Sonntag, 20.September, 11 bis 14 Uhr, Vom heißen Vulkan ins warme Meer

Sonntag, 20. September, 11 bis 13 Uhr, Rohrbacher Wasser fürs Mannheimer Schloss. Die Bergmannslochquelle

Sonntag, 20. September, 14 bis 17 Uhr, Wanderung in der Neuenheimer Schweiz

Sonntag, 20. September, 15 bis 17 Uhr, Kelten, Kulte und Legenden: Die Geheimnisse des Heiligenbergs

Mittwoch, 23. September, 17 bis 19 Uhr, „Faszinierende Sträucher in Wald und Wiese“ – Abendexkursionsreihe

Samstag, 26.September, 9.30 bis 11.30 Uhr, Natürlich fit ins Wochenende

Samstag, 26. September, 14.30 bis 17.30 Uhr, Pilze. Frühherbstliche Vielfalt

Samstag, 26. September, 20 bis 21.30 Uhr, Feuersalamander bei Nacht

Sonntag, 27. September, 11 bis 13 Uhr, Geheimnisvolle Orte in Ziegelhausen – der Stollen im Mausbachtal. Anmeldung und Information: Volkshochschule Heidelberg, Telefon 06221 911911

Sonntag, 27. September, 14.30 bis 17.30 Uhr, Die wunderbare Welt der Pilze

Online anmelden

Für alle Veranstaltungen, bei denen keine gesonderte Anmeldung notiert ist, ist die Anmeldung über das Online-Buchungsportal unter www.natuerlich.heidelberg.de möglich. Weitere Informationen rund um das Veranstaltungsprogramm gibt es im Buchungsbüro von „Natürlich Heidelberg“ der Stadt Heidelberg telefonisch unter 06221 58-28333 (mittwochs und freitags von 8 bis 12 Uhr) oder per E-Mail an natuerlich@heidelberg.de.

Coronavirus: Stadt Heidelberg weist auf Quarantäne- und Testpflicht für Reiserückkehrer hin

Aufgrund der aktuell steigenden Fallzahlen und vieler Rückkehrer aus Urlaubsgebieten mit erhöhtem Coronavirus-Risiko weist die Stadt Heidelberg nochmals auf die nach wie vor bestehende Quarantäne- und Testpflicht für Rückkehrer aus Corona-Risikogebieten hin. Bereits seit Ende Juli 2020 informiert die Stadt Heidelberg darüber auch mit einer mehrsprachigen Plakat-Kampagne im Stadtgebiet. Nach wie vor gilt laut der Verordnung des Landes Baden-Württemberg: Wer sich länger als 48 Stunden in einem Risikogebiet aufgehalten hat und dann zurück nach Baden-Württemberg kommt, muss zwingend

sich direkt in häusliche Quarantäne begeben,

sich auf das Coronavirus testen lassen und

sich beim Bürger- und Ordnungsamt der Stadt Heidelberg melden (Telefon: 06221 58-17777; E-Mail: corona.ordnungsamt@heidelberg.de) und das ärztliche Zeugnis über den gemachten Corona-Test vorlegen.

Wer sich nicht an diese Vorgaben hält, riskiert ein Bußgeld von bis zu 10.000 Euro, in besonderen Fällen bis zu 25.000 Euro. Eine jeweils aktuelle Liste der Risikogebiete und weitere wichtige Informationen werden auf der Internetseite des baden-württembergischen Sozialministerium veröffentlicht.

„Die Infektionszahlen sind zuletzt wieder deutlich angestiegen. Jeder muss seinen Beitrag dazu leisten, dass wir das Risiko einer zweiten Welle minimieren. Wir brauchen weiterhin die Umsicht aller. Nur dann können wir auch nach den Sommerferien den Betrieb in unseren Schulen, Kitas und im Alltagsleben sicherstellen“, erklärt Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner.

Kostenlose Tests auf das Coronavirus

Es kann sich grundsätzlich kostenlos testen lassen,

wer grippeähnliche Symptome wie Husten und Fieber hat,

wer in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einem bestätigten Coronavirus-Fall hatte,

wer aus dem Ausland zurückkommt – auch wenn man nicht in einem Risikogebiet war und auch wenn man keine grippeähnlichen Symptome hat,

wer eine Corona-App-Warnung erhalten hat.

Grundsätzlich sind Testungen von Reiserückkehrern über hierfür eingerichtete Testzentren an deutschen Flughäfen, Bahnhöfen und Autobahnraststätten sowie über niedergelassene Ärzte und Coronaschwerpunktpraxen möglich. Eine aktuelle Karte der Testmöglichkeiten gibt es hier: http://coronakarte.kvbawue.de/.

Die Tests werden über die Krankenkassen abgerechnet. Bei den Personen, die aus dem Ausland kommen – aber nicht aus einem Risikogebiet – bleiben die Tests nur noch bis zum 15. September kostenlos. Das haben Bund und Länder nach gemeinsamen Absprachen am 27. August angekündigt.

Wo kann ich mich in Heidelberg testen lassen?

Auf dem Messplatz in Kirchheim hat die Stadt gemeinsam mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) ein als „Drive-in“ konzipiertes Abstrichzentrum eingerichtet. Es ist vorerst montags, mittwochs und freitags von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Dort werden Personen getestet, die grippeähnliche Symptome haben, Kontakte zu positiv-getesteten Personen hatten oder in der Corona-App eine Warnmeldung erhalten haben. Vorab muss ein Termin über die Telefon-Hotline des Gesundheitsamtes vereinbart werden. Diese ist von Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr und am Samstag und Sonntag von 10 bis 14 Uhr unter der Telefonnummer 06221 522-1881 zu erreichen. Auf keinen Fall sollten Personen ohne Termin direkt zum Testzentrum kommen.

Wer keine grippeähnlichen Symptome hat, sich aber als Reiserückkehrer testen lassen muss oder will, sollte sich mit seinem Hausarzt oder mit dem Bereitschaftsdienst (Telefon 116 117) besprechen.

Link: Alle Informationen für Reiserückkehrer sowie Plakate zum Selbstausdruck in Deutsch, Englisch, Türkisch und Russisch sind im Internet unter https://www.heidelberg.de/hd,Lde/informationen+fuer+reiserueckkehrer.html zusammengestellt.