Melsungen: 21-Jähriger geschlagen und ausgeraubt

Homberg (ots) – 29.08.2020, 00:11 Uhr – Ein dunkelhäutiger Täter beraubte in der Nacht von Freitag 28.08.2020 zu Samstag 29.08.2020 einen 21-jährigen Melsunger, indem er ihn schlug und anschließend sein Bargeld stahl. Der 21-Jährige verließ zusammen mit dem späteren Täter eine Gaststätte in der Melsunger Innenstadt. Sie begaben sich zum Markplatz, wo der unbekannte Täter kurz eine Bank aufsuchte. Nachdem er aus der Bank zurückkam, schlug er unvermittelt mit den Fäusten auf den 21-Jährigen ein und stahl ihm mehrere hundert Euro Bargeld aus der Geldbörse.

Mit der Beute flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Von dem männlichen Täter liegt folgende Beschreibung vor:

Er ist ca. 33 Jahre alt, dunkelhäutig, hat ein südländisches Aussehen und einen Drei-Tage-Bart. Von seiner Bekleidung ist nur bekannt, dass er eine Jeanshose trug.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740

Körperverletzungen nach Hinweisen auf Maskenpflicht

Melsungen und Borken (ots) – 28.08.2020, 15:56 Uhr und 18:43 Uhr – Am Freitagnachmittag 28.08.2020 wurden in Märkten in Melsungen und Borken jeweils eine Person geschlagen, nachdem diese die Täter auf eine nicht vorhandene oder mangelnde Mund-Nase-Bedeckung hingewiesen hatten.

In Melsungen, in einem Lebensmittelmarkt in der Bahnhofstraße, wies ein 58-jähriger Melsunger einen anderen Mann darauf hin, dass dieser keine vorgeschriebene Mund-Nase-Bedeckung tragen würde. Daraufhin entstand ein Streitgespräch in dem der unbekannte Mann mehrfach auf den 58-Jährigen einschlug. Dieser wurde hierdurch am Rücken und an einem Ohr leicht verletzt. Der Unbekannte fuhr anschließend mit einem silbernen Pkw mit ausländischem Kennzeichen weg.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 165 cm großer, “südländischer” Mann mit einer sehr kräftigen Figur.

In einem Borkener Baumarkt in der Alfred-Nobel-Straße wurde ein 69-jähriger Borkener von einem 41-jährigen Borkener geschubst und geschlagen, nachdem der 69-Jährige die Frau des 41-Jährigen auf ihre unzureichende Mund-Nase-Bedeckung hingewiesen hatte. Der 69-Jährige erlitt eine Platzwunde am Hinterkopf und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Polizei hat in beiden Fällen Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 oder an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740

Aktuell – Brand eines Wohnhauses

Schwalmstadt-Rörshain (ots) – 31.08.2020, 11:15 Uhr – In Schwalmstadt-Rörshain, Flachsröste 1, brennt es zurzeit in einem Wohnhaus. Die alarmierten Feuerwehren sind dabei den Brand zu bekämpfen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden zwei Hausbewohner mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. (Stand 11:45 Uhr)

Betrug durch angeblichen Lotteriegewinn – 72-Jähriger bezahlt wenige tausend Euro

Neukirchen (ots) – 28.08.2020 – Wenige tausend Euro gab ein 72-jähriger Neukirchener am vergangenen Freitag für Bezahlkarten aus um an einen angeblichen Lotteriegewinn zu bekommen. Der 72-Jährige erhielt einen Anruf, in welchem ihm ein Lotteriegewinn in Höhe von 130.000 Euro in Aussicht gestellt wurde. Um an den Gewinn zu kommen sollte er zuvor noch einige “Gebühren” bezahlen. Daraufhin begab er sich in ein Lebensmittelgeschäft und kaufte dort eine Vielzahl von Google-Play Karten. Zuhause übermittelte der 72-Jährige die Bezahl-Codes an den Anrufer. Einen Gewinn erhielt der 72-Jährige nicht.

Was Sie tun können, wenn Sie angeblich gewonnen haben. Machen Sie sich bewusst: Wenn Sie nicht an einer Lotterie teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben!

Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern, zahlen Sie keine Gebühren oder wählen gebührenpflichtige Sondernummern (gebührenpflichtige Sondernummern beginnen z.B. mit der Vorwahl: 0900…, 0180…, 0137…).

Machen Sie keinerlei Zusagen am Telefon.

Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter: keine Telefonnummern und Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern oder Ähnliches.

Fragen Sie den Anrufer nach Namen, Adresse und Telefonnummer der Verantwortlichen, um welche Art von Gewinnspiel es sich handelt und was genau Sie gewonnen haben. Notieren sie sich seine Antworten.

Weisen Sie unberechtigte Geldforderungen zurück.

