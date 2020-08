Scheiben an zwei Haltestellen zerstört – Streife nimmt Tatverdächtige mithilfe eines Zeugen fest

Kassel-Bettenhausen (ots) – Dank eines aufmerksamen Zeugen gelang einer Streife des Polizeireviers Ost in der Nacht zum Sonntag die Festnahmen von Tatverdächtigen nach Sachbeschädigungen an Haltestellen mit einem Gesamtschaden von ca. 6.000 Euro. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Beamten drei junge Männer aus Kassel und Staufenberg im Alter von 16 und zweimal 21 Jahren festnehmen sowie später zwei weitere Verdächtige, einen 15-Jährigen aus Kassel und einen 16-Jährigen aus Staufenberg, ermitteln. Gegen sie wird nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung ermittelt.

Der 36 Jahre alte Zeuge aus Kassel hatte gegen 23:30 Uhr fünf junge Männer dabei beobachtet, wie sie an der Bushaltestelle “Am Osterholz” in der Mündener Straße eine Scheibe zerstörten. Er handelte daraufhin genau richtig, alarmierte sofort über den Notruf 110 die Polizei und behielt die Gruppe im Auge. Dabei gab er der Polizei regelmäßig über Telefon den Standort der Tatverdächtigen durch, sodass den Beamten des Reviers Ost die Festnahme von den drei jungen Männern gelang. Die anderen beiden hatten sich zuvor offenbar von der Gruppe getrennt. Aber auch ihre Identitäten konnten im weiteren Verlauf geklärt werden.

Zudem stellte die Streife fest, dass in der Nähe noch an der Haltestelle “Bettenhäuser Straße” fast alle Scheiben zerstört worden waren. Ob diese Schäden ebenfalls auf das Konto der Tatverdächtigen gehen könnten, muss nun geklärt werden. Die Festgenommenen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die weiteren Ermittlungen zu den Sachbeschädigungen dauern an und werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Weitere Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit den Beschädigungen der Scheiben an den Haltestellen “Am Osterholz” und “Bettenhäuser Straße” gemacht haben, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei.

Mülltonnen und Altpapiercontainer in Brand gesetzt: Polizei erbittet Täterhinweise

Kassel-Unterneustadt (ots) – Unbekannte habe in der Nacht zu Montag 31.08.2020 mehrere Mülltonnen und Altpapiercontainer an drei Örtlichkeiten in der Kasseler Unterneustadt mutwillig in Brand gesetzt. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten der Kasseler Polizei suchen nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit den Bränden gemacht haben oder Täterhinweise geben können.

Der erste Brand in der Jahnstraße, nahe der Körnerstraße, wurde der Feuerwehr und der Polizei gegen 23:30 Uhr von einer Anwohnerin gemeldet. Nur wenige Minuten später gingen Anrufe wegen eines weiteren brennenden Papiercontainers im Sommerweg, Ecke Pulvermühlenweg, ein. Trotz der schnell eingeleiteten Löscharbeiten der Feuerwehr wurden die bereits im Vollbrand stehenden Tonnen vollständig zerstört. Gegen 00:45 Uhr alarmierten Zeugen wegen des dritten im Vollbrand stehenden Containers in der Jahnstraße, Ecke Maulbeerplantage, die Feuerwehr.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hatte das Feuer bereits auf weitere Tonnen übergegriffen, sodass insgesamt vier Container vollständig zerstört wurden. Auch der angrenzende Zaun einer Schule wies Beschädigungen durch den Brand auf. Trotz einer sofortigen Fahndung durch die eingesetzten Polizisten des Reviers Ost fehlte von den Tätern bereits jede Spur. Die Höhe des Gesamtsachschadens kann derzeit noch nicht abschließend beziffert werden. Die Ermittler gehen davon aus, dass alle drei Taten auf das Konto derselben Täter gehen.

Wer den Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Einbruch in Arztpraxis: Hoher Sachschaden, geringe Beute

Kassel-Bettenhausen (ots) – Verhältnismäßig wenig Beute machte ein bislang unbekannter Täter am Wochenende bei einem Einbruch in eine Arztpraxis an der Leipziger Straße. Umso höher beläuft sich der durch den Einbrecher angerichtete Sachschaden, den die aufnehmenden Kriminalbeamten auf rund 5.000 Euro beziffern. Die für Einbrüche zuständigen Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo erbitten Zeugenhinweise.

Wie die am Tatort eingesetzten Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes berichten, hatte sich der Einbruch in dem Ärztehaus am Leipziger Platz in der Zeit zwischen Samstagmittag, 13 Uhr, und Sonntagmittag, 12 Uhr, ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Täter auf ein Vordach geklettert, hatte mit einem unbekannten Gegenstand die Fensterscheibe zum Wartezimmer im 1. Obergeschoss eingeschlagen und war durch das entstandene Loch in die Praxis eingestiegen. Dort durchsuchte der Einbrecher sämtliche Räume, erbeutete aber lediglich 30 Euro Münzgeld. Anschließend flüchtete der Täter durch die Eingangstür der Praxis, die er von innen gewaltsam geöffnet hatte, nach draußen. Die weitere Fluchtrichtung ist bislang nicht bekannt.

Wer in der Tatzeit verdächtige Personen im Bereich des Ärztehauses beobachtet hat oder den Ermittlern des K 21/22 Täterhinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen