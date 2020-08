Landkreis Kassel: Die Polizei-News

Unbekannte zerkratzen mehrere Fahrzeuge – Zeugen in Breuna-Wettesingen gesucht

Breuna (ots) – Zu einer Serie von Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen kam es in der Nacht zum gestrigen Sonntag in Breuna-Wettesingen. Sechs Fälle wurden der Polizei bislang gemeldet, in denen unbekannte Täter mit einem spitzen Gegenstand den Lack an geparkten Fahrzeuge zerkratzt und damit einen Gesamtsachschaden von rund 3.000 Euro angerichtet hatten. Während fünf Pkw überwiegend längliche Kratzer an den Fahrzeugseiten aufwiesen, wurde an dem geparkten VW Golf einer Anwohnerin ein Hakenkreuz auf der Motorhaube eingeritzt.

Die weiteren Ermittlungen wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie Sachbeschädigung führen die Beamten der Kriminalinspektion Staatsschutz des Polizeipräsidiums Nordhessen. Sie suchen Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit den Sachbeschädigungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können.

Wie die zur Anzeigenaufnahme eingesetzten Beamten der Polizeistation Wolfhagen berichten, waren die beschädigten Fahrzeuge in der Rosenstraße, der Unteren Straße und der Wiesenstraße geparkt. Die Tatzeit lässt sich nach derzeitigem Ermittlungsstand auf den Zeitraum zwischen Samstagabend, 20:00 Uhr, und Sonntagmorgen, 08:00 Uhr, eingrenzen. Die Täter gingen offenbar wahllos vor, denn es handelt sich um Fahrzeuge verschiedener Hersteller.

Zeugen, die den zuständigen Ermittlern relevante Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizeistation Wolfhagen unter Tel.: 05692-98290 oder bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100.

Autodiebe schlagen in Wolfsanger und Niestetal zu – Weißer BMW 330d und grauer BMW M3 gestohlen – Zeugen gesucht

Kassel-Wolfsanger und Niestetal (ots) – Unbekannte Autodiebe waren in den vergangenen beiden Nächten in Kassel und Niestetal unterwegs. Im Kasseler Stadtteil Wolfsanger scheiterten unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag zunächst beim Diebstahl eines Audi Q5. Anschließend stahlen sie von einem Nachbargrundstück einen weißen BMW 330d XDrive im Wert von etwa 33.000 Euro. Der Diebstahl eines grauen BMW M3 in Niestetal ereignete sich in der Nacht zum heutigen Montag. Ob die Taten auf das Konto derselben Autodiebe gehen, ist bislang noch ungeklärt. Die für Kraftfahrzeugdiebstähle zuständigen Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kriminalpolizei sind auf der Suche nach Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit den Diebstählen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter sowie den Verbleib der Fahrzeuge geben können.

Durch die Auswertung von Bildern einer Überwachungskamera lässt sich die Tatzeit der beiden Fälle im Osterbachweg im Kasseler Stadtteil Wolfsanger recht genau eingrenzen. Demnach hatten zwei sportlich gekleidete Männer, die einen Rucksack mit sich führten, in der Nacht zum Sonntag gegen 1:00 Uhr agiert. Sie scheiterten zunächst beim Versuch, den in einer Einfahrt geparkten schwarzen Audi Q5 zu stehlen. Anschließend gelang es denselben Tätern auf noch unbekannte Art das Schloss des weißen BMW 330d, der in der Einfahrt des Nachbargrundstücks abgestellt war, zu überwinden und das Fahrzeug zu entwenden. Die sofort nach Bekanntwerden des Diebstahls eingeleitete europaweite Fahndung nach dem zwei Jahre alten Pkw mit dem Kennzeichen KS-CD 295 verlief bislang ohne Erfolg. Die Ermittlungen, ob die professionell agierenden Täter möglicherweise die “Keyless go” Technik für ihre Zwecke nutzten, dauern an.

Der Diebstahl im Krähenweg in Niestetal ereignete sich bisherigen Ermittlungen zufolge in der Nacht zum heutigen Montag gegen 1:30 Uhr. Die unbekannten Täter stahlen den auf einem Stellplatz geparkten BMW M3 mit dem Kennzeichen KS-F 2557. Wie die Autodiebe genau vorgingen, ist noch ungeklärt. Von dem elf Jahre alten Pkw, dessen Wert auf rund 35.000 Euro geschätzt wird, fehlt bislang jede Spur.

Zeugen, die den Ermittlern des K 21/22 Hinweise geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Von Einbrechern heimgesucht – Kasseler Kripo sucht Zeugen

Lohfelden (ots) – Ein Einfamilienhaus in Lohfelden wurde in der Zeit zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag während der Abwesenheit der Bewohner von bislang unbekannten Einbrechern heimgesucht. Nachdem sie gewaltsam ein Fenster geöffnet hatten, durchsuchten die Täter mehrere Räume nach Wertsachen. Anschließend flüchteten sie mit einigen Schmuckstücken und Bargeld in unbekannte Richtung. Die zuständigen Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo erbitten Zeugenhinweise.

Wie die zur Spurensuche und Anzeigenaufnahme eingesetzten Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes berichten, hatte sich der Einbruch im Quellenweg, nahe des Bürgersees, in der Zeit zwischen Dienstagabend, 21:00 Uhr, und den gestrigen Mittag, 12:45 Uhr, ereignet. Durch den Garten näherten sich die Einbrecher der Terrasse des Hauses an und hebelten mit mitgebrachtem Werkzeug das Fenster auf. Mit ihrer Beute flüchteten die Täter anschließend durch das aufgebrochene Fenster wieder nach draußen, wo sich ihre Spur verliert.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen und Fahrzeuge im Bereich des Tatorts beobachtet haben oder den Ermittlern des K 21/22 Täterhinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen