Betrunkener Exhibitionist im Frankfurter Hauptbahnhof festgenommen

Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

Frankfurt am Main (ots) – Im Frankfurter Hauptbahnhof konnten Beamte der Bundespolizei am Sonntagmorgen 30.08.2020 kurz nach Mitternacht einen 26-jährigen Mann aus Gießen festnehmen, der in einem Zug von Mannheim nach Frankfurt am Main als Exhibitionist in Erscheinung getreten ist.

Zwei junge Frauen aus der Schweiz hatten im Frankfurter Hauptbahnhof einer Streife der Bundespolizei angesprochen und darüber informiert, dass sie gerade mit einem Zug aus Mannheim angekommen sind und während der Fahrt von einem Mann sexuell belästigt wurden. Kurz vor Frankfurt am Main hätte der Mann vor ihnen die Hose fallen lassen und angefangen sich selbst zu befriedigen.

Nach Einleitung einer Fahndung konnte der erheblich unter Alkoholeinfluss stehende 26-jährige Mann noch im Hauptbahnhof gestellt und festgenommen werden. Nachdem er zur Wache gebracht wurde, konnte dort bei ihm eine Atemalkoholkonzentration von 2,6 Promille festgestellt werden. Nach Feststellung seiner Personalien und Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wurde er später wieder auf freien Fuß gesetzt.

Kellerbrand in einem Sanierungshaus

Feuerwehr Frankfurt am Main

Frankfurt-Nied (ots)-(am) – Ein Feuer im Keller eines im Umbau befindlichen Gebäudes beschäftigte die Feuerwehr Frankfurt am Sonntagabend 30.08.2020. Gegen 17:45 Uhr wurde der Leitstelle über Notruf 112 eine Rauchentwicklung auf einem Grundstück am Denisweg gemeldet. In dem etwa 80 Quadratmeter großen, eingeschossigen Gebäude auf dem Grundstück, brannte Unrat im Keller. Nach rund 30 Minuten war der Brand unter Kontrolle und nach weiteren 30 Minuten gelöscht.

Vor Ort waren die Freiwillige Feuerwehr Griesheim sowie die Berufsfeuerwehr mit rund 25 Einsatzkräften. Über den entstandenen Schaden können keine Angaben gemacht werden. Die Brandursache wird von der Polizei ermittelt. Verletzt wurde niemand.

Bundesautobahn 661: Lkw-Unfall

Frankfurt (ots) – In der Nacht von Sonntag 30.08.2020 auf Montag 31.08.2020 kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 661, bei dem ein Lkw ein Betonelement einer Baustelle durchbrach. Der Fahrer des Lkw wurde leicht verletzt. Am Lkw sowie an einem Pkw entstand zum Teil erheblicher Sachschaden.

Ein 39-jährige Mann war zunächst gegen 02:45 Uhr mit einem Gliederzug, bestehend aus Lkw und Anhänger, in Richtung Oberursel unterwegs. Nach der Anschlussstelle Offenbach-Taunusring befuhr dieser den linken von zwei Fahrstreifen der Abfahrt zur Anschlussstelle Offenbach-Kaiserlei.

In einer nachfolgenden Verschwenkung einer dort eingerichteten Baustelle prallte der Lkw gegen eine Betongleitwand und durchbrach diese. Elemente der Gleitwand sowie Fahrzeugteile des Lkw schleuderten dabei auf die parallel verlaufende Hauptfahrbahn. Ein Pkw wurde beim Überfahren der auf der Fahrbahn liegenden Trümmerteile beschädigt. An dem nicht mehr fahrbereiten Lkw entstand erheblicher Sachschaden von schätzungsweise mehreren zehntausend Euro. Der 39-Jährige Fahrer des Lkw wurde leichtverletzt und kam in ein Krankenhaus.

Während der Maßnahmen an der Unfallstelle war die Autobahn in Richtung Oberursel voll gesperrt. Die Bergungsmaßnahmen sowie Instandsetzung der Baustellenabsperrung dauerten mehrere Stunden an. Die Ermittlungen zu dem Unfallhergang und der Unfallursache dauern an.

Frankfurt: Heroinhändler festgenommen

Frankfurt-Gutleutviertel (ots)-(hol) – Am Freitagmorgen 28.08.2020 beobachteten Zivilfahnder eine Drogenübergabe. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden sie weiteres Heroin. Insgesamt beschlagnahmte die Polizei mehr als 230 Gramm Heroin.

Gegen 10:30 Uhr fiel einer aufmerksamen Zivilstreife in der Hafenstraße ein Pärchen auf, dass augenscheinlich einen Drogendeal abwickelte. Die Fahnder entschlossen sich, die beiden zu kontrollieren. Dabei fanden sie bei der 29-jährigen Frau knapp 50 Gramm Heroin, welches sie offensichtlich zuvor von dem 35-jährigen Mann erhalten hatte. Als die Polizei daraufhin die Wohnung des Mannes durchsuchte, fand sie weitere 185 Gramm Heroin und andere Beweismittel.

Die beiden Tatverdächtigen wurden in die Haftzellen des Polizeipräsidiums gebracht und im Laufe des Wochenendes einem Haftrichter vorgeführt.

In Ermangelung von Haftgründen wurden beide wieder auf freien Fuß gesetzt.

Frankfurt: Fünf Kilogramm Gras im Kofferraum

Frankfurt-Innenstadt (ots)-(hol) – Freitagnacht 28.08.2020 kontrollierte die Polizei ein Auto in der Innenstadt. Im Kofferraum finden die Beamten knapp 5 Kilogramm Marihuana.

Die Beamten der Verkehrsüberwachung staunten nicht schlecht, als sie kurz vor Mitternacht im Rahmen einer Routinekontrolle in den Kofferraum eines VW Mietwagen blickten. Dort fanden sie nämlich mehrere Pakete mit Marihuana. Die Waage sollte später fünf Kilogramm anzeigen. In dem Auto saßen ein 28-jähriger Frankfurter und ein 30-jähriger aus dem Rhein-Lahn-Kreis.

Bei beiden durchsuchte die Polizei im Anschluss die Wohnungen, ohne jedoch weitere Drogen zu finden. Neben dem Marihuana stellten die Beamten Bargeld, Mobiltelefone und Speichermedien sicher.

Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Tatverdächtigen wieder auf freien

Fuß gesetzt.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen