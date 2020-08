Nicht zufrieden – Aggressiver Bettler will mehr Geld

Speyer – Der Polizei wurde am Samstag 29.08.2020 gegen 16 Uhr eine Person in der Wormser Landstraße gemeldet, die verkehrsbedingt wartende PKW-Fahrer anbettle und auch nach einer Spende in bedrohender Art und Weise weiterhin Geld fordere. Die Person konnte angetroffen und kontrolliert werden und erwartet nunmehr eine entsprechende Strafanzeige.

Zeugen oder Geschädigte des Vorfalls sind angehalten sich bei hiesiger Polizeidienststelle zu melden. Hierbei ist die Kontaktaufnahme telefonisch (06232/137-0) oder per eMail (pispeyer@polizei.rlp.de) möglich.

Verletzter Radfahrer im Woogbachtal

Speyer (ots) – 29.08.2020, 06:13 Uhr – Ein 22jähriger Mann aus Dudenhofen wurde von einem Spaziergänger im Woogbachtal in Speyer mit einer stark blutenden Kopfwunde aufgefunden. Aufgrund der Auffindesituation ist wahrscheinlich, dass der Mann sein mitgeführtes Fahrrad über die dortigen Treppen in Richtung Woogbachtal schieben wollte und dabei aus unbekannten Gründen am Ende der Treppen zu Fall kam.

Aufgrund der Verletzung kamen Notarzt und Rettungswagen vor Ort, der 22jährige wurde zwecks weiteren Untersuchung durch einen Rettungshubschrauber in die BGU nach Ludwigshafen verbracht.

Streit unter Teenagern eskaliert

Speyer (ots) – 28.08.2020, 19:35 Uhr – Bei einem Jugendtreff in Speyer kam es zwischen einer Gruppe von 6 Jugendlichen zu Streitigkeiten. Dabei ohrfeigte ein 14-jähriges Mädchen aus Speyer ein 13-jähriges Mädchen aus Schifferstadt. Daraufhin zog eine weitere 13-jährige Beteiligte ein Tierabwehrspray aus der Tasche und sprühte in die Gruppe.

Anschließend kam es noch zu weiteren Handgreiflichkeiten zwischen den Beteiligten. Die 14-jährige wurden durch das Spray leicht verletzt. Sie wurde durch das DRK medizinisch behandelt, die Eltern der Beteiligten wurden durch die Polizeibeamten in Kenntnis gesetzt.

Aggressive Personen auf dem Domplatz und in der Innenstadt

Speyer (ots) – 28.08.2020, 17:17 Uhr und 18:05 Uhr – Zunächst meldet ein 39-jähriger Zeuge einen schlangenlinien fahrenden Fahrradfahrer in der Auestraße in Speyer. Dieser Fahrradfahrer, ein 35jähriger Mann aus Speyer, konnte im Domgarten einer Kontrolle unterzogen werden. Er zeigte sich vom Beginn der Kontrolle an aggressiv und beleidigte sowohl den Mitteiler wie auch die Polizeibeamten mit Worten und Gesten. Ihn erwartet deshalb eine Anzeige wegen Beleidigung. Aufgrund der unsicheren Fahrweise wurde das Fahrrad zunächst sichergestellt, ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest verlief negativ.

Gegen 18:05 Uhr wird zunächst eine angeblich hilflose, laut schreiende Person in der Innenstadt/Maximilianstraße gemeldet. Bei dem 33jährigen Mann sollte eine Personenkontrolle durchgeführt werden. Der Mann zeigte sich jedoch uneinsichtig und auch in diesem Fall wurden die eingesetzten Polizeibeamten mit Worten und Gesten mehrfach beleidigt.

Die stark alkoholisierte Person konnte vor Ort nicht beruhigt werden, er musste deshalb zwecks Personalienfeststellung auf die Dienststelle verbracht werden. Hierbei beleidigte er die eingesetzten Beamten durchgängig. Aufgrund seiner hochgradigen Alkoholisierung und der wachsenden Uneinsichtigkeit wurde er nach der Entnahme einer Blutprobe in polizeilichen Schutzgewahrsam genommen und er verbrachte die Nacht in einer Zelle der Polizei Speyer. Weiterhin wurde eine Anzeige wegen Beleidigung aufgenommen.

10-Jährigen vom Fahrrad gestoßen und weggefahren

Speyer (ots) – 28.08.2020, 07:30 Uhr – Der 10-jährige Schüler befuhr mit seinem Fahrrad die Theodor-Heuss-Straße in Richtung Dudenhofer Straße in Speyer. Auf Höhe der Bushaltestelle Ludwig-Uhland-Straße überholte ihn ein älterer Schüler ebenfalls mit dem Fahrrad und versetzte ihm dabei einen absichtlichen Stoß mit dem Ellenbogen. Aufgrund dessen stürzte der 10jährige und zog sich Schürfwunden an beiden Beinen zu. Der andere Fahrradfahrer fuhr weiter.

Täterbeschreibung:

Er wird beschrieben als ca. 16 Jahre alt, schlanke Statur, trug eine graue Jacke mit Kapuze, die er über dem Kopf zog, und war mit einem blauen Mountainbike mit der schwarzen Aufschrift “Rockrider” unterwegs.

Laut dem Geschädigten kam es in der Vergangenheit schon zu ähnlichen Vorfällen mit älteren Schülern, weshalb Zeugen zu diesem und/oder vergangenen Vorfällen gesucht werden insbesondere zu Schulbeginn bzw. Schulschluss und im Bereich der Schulwege. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter 06232-1370 oder pispeyer@polizei.rlp.deentgegen.