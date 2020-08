Landau: Die Polizei-News

Maskenverweigerin sorgt für Tumult

Landau (ots) – Da eine 56-jährige Kundin am 28.08.2020 gegen 12:10 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Johannes-Kopp-Straße nicht bereit war, ihren vorgeschriebenen Mundschutz im Verkaufsraum zu tragen, kam es zu lautstarken Protesten wegen der letztendlich die Polizei einschreiten musste.

Zusätzlich zum vom Markt ausgesprochenen Hausverbot erwartet die uneinsichtige Kundin ein Bußgeldverfahren wegen Verstoßes gegen die Coronabekämpfungsverordnung.

Kein Führerschein und alkoholisiert

Landau (ots) – Am frühen Sonntagmorgen 29.08.2020 gegen 04:15 Uhr standen sich an einer Kreuzung in der Maximilianstraße in Landau ein Streifenwagen der Polizei Landau und zwei Personen auf einem Kleinkraftrad gegenüber. Der Mitfahrer auf dem Kleinkraftrad trug keinen Helm. Die Polizeibeamten entschlossen sich daher zu einer Verkehrskontrolle.

Bei dieser Kontrolle wurde festgestellt, dass der 29-jährige Fahrer unter Alkoholeinfluss stand und nicht über eine erforderliche Fahrerlaubnis verfügt. Gegen den Fahrer wurde eine Strafanzeige erstattet, der Beifahrer wurde wegen des nicht getragenen Schutzhelms gebührenpflichtig verwarnt.

Unfall in der Trappengasse

Landau (ots) – Am Dienstagnachmittag 25.08.2020 gegen 16:40 Uhr, fuhr ein Autofahrer beim Einfahren von der Königsstraße in die Trappengasse eine bisher unbekannte Frau an. Diese hatte trotz einer augenscheinlich leichten Verletzung ihren Weg fortgesetzt und war demnach bei der Unfallaufnahme nicht zu ermitteln. Die Polizei Landau bittet sie um Kontaktaufnahme.