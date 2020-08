Grusel-Clown erschreckt Passanten

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Am 29.08.2020 gegen 19:30 Uhr meldete ein Spaziergänger im Bereich des Bolzplatzes in Oggersheim einen Jugendlichen, welcher mit einer Horrorclown-Maske bekleidet, sowie einer nicht funktionierenden Kettensäge die Passanten erschrecken würde.

Nach Erblicken der eingesetzten Beamten flüchtete der Jugendliche fußläufig zu dessen Wohnanschrift, wo er dann einer Kontrolle unterzogen werden konnte. Die von ihm mitgeführten Gegenstände wurden im Anschluss sichergestellt.

Vollbrand eines Pkw – Goerdeler Platz

Ludwigshafen (ots) – Stand 29.08.2020 um 09:30 Uhr – Am Freitag 28.08.2020 gegen 18:15 Uhr, geriet ein VW am Goerdeler Platz in Vollbrand. Dem Fahrer sowie dem Beifahrer gelang es zuvor den Pkw unverletzt zu verlassen. Der Brand konnte schließlich durch die Feuerwehr gelöscht werden. Das Feuer griff auf einen geparkten Mercedes über, des Weiteren wurde aufgrund der starken Hitzeentwicklung eine Laterne sowie der Straßenbelag beschädigt.

Der Goerdeler Platz ist aktuell aus Richtung Leuschnerstraße nicht befahrbar. Derzeit wird bei dem PKW-Brand von einem technischen Defekt ausgegangen. Der Schaden beläuft sich auf circa 12.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Die Polizei war mit starken Kräften vor Ort, um das Herantreten von Schaulustigen an die Brandstelle zu verhindern.

Streit endet mit Androhung des Tasers

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Zu einem Streit in der Robert-Lauth-Straße in Ludwigshafen wurde die Polizei am Samstag 29.08.2020 gegen 18:00 Uhr, gerufen. Dort konnte schließlich ein 29-jähriger stark alkoholisierter Mann aus Litauen angetroffen werden, welcher sich gegenüber der Polizei äußerst aggressiv und provokant verhielt.

Nachdem sich der Mann auch nach Eintreffen weiterer Unterstützungskräfte nicht beruhigte wurde diesem der Einsatz des Tasers angedroht. Der Mann schien hiervon zunächst unbeeindruckt und forderte die Polizei zum Zweikampf auf. Nach nochmaliger Androhung des Tasers konnten dem Mann schließlich die Handfesseln angelegt werden. Da seine Identität nicht feststand wurde er zur Dienststelle verbracht.

Geburtstagsfeier endet in Polizeigewahrsam

Ludwigshafen-Rheingönheim (ots) – Eine Geburtstagsfeier im Stadtteil Rheingönheim endete für das 18-jährige Geburtstagskind am frühen Sonntagmorgen 30.08.2020 in der Gewahrsamszelle der Polizei. Vorangegangen war bereits ein polizeilicher Einsatz wegen Ruhestörung.

Gegen 01:15 Uhr wurde die Polizei dann erneut alarmiert. Bei Eintreffen der Beamten war eine größere körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Geburtstagsgästen im Gange. Das ebenfalls verwickelte 18-jährige Geburtstagskind und sein 47-jähriger Vater zeigten sich bei dem folgenden Polizeieinsatz derart aggressiv, leisteten Widerstand bei den Maßnahmen und mussten letztendlich in Gewahrsam genommen werden.

Dem erheblich alkoholisierten Geburtstagskind wurde zur Feier des Tages, nach Anordnung durch den Bereitschaftsstaatsanwalt, schließlich noch eine Blutprobe entnommen. Ihn und seinen Vater erwartet nun eine Anzeige wegen Widerstand, Bedrohung und Beleidigung.

Fahrt mit Mofa endet im Krankenhaus

Ludwigshafen-Oppau (ots) – Die Fahrt eines 58-jährigen Mofafahrers endete am Samstag 29.08.2020 mit der Einlieferung in ein Krankenhaus. Zunächst war der Fahrer gegen 23:45 Uhr mit seinem Mofa in der Edigheimer Straße gestürzt, wodurch er sich verletzte.

Die Polizei fand jedoch lediglich den Roller an der Unfallörtlichkeit. Der Fahrer hatte zuvor den Heimweg angetreten. Dieser konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,44 Promille. Der Fahrer wurde im Anschluss in einem Krankhaus versorgt. Gegen ihn wird ein Strafverfahren eingeleitet.

Diebstahl eines Rollers

Ludwigshafen-Edigheim (ots) – In der Nacht von Freitag 28.08.2020 auf Samstag 29.08.2020 wurde aus einer Garageneinfahrt in der Anglerstraße in Ludwigshafen ein Roller entwendet. Dieser konnte stark beschädigt in einer Parkanlage in unmittelbarer Nähe wieder aufgefunden werden. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzten Tel.: 0621-963 2222.