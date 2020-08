Versuchte räuberische Erpressung

Mutterstadt (ots) – Am Samstagabend 29.08.2020 gegen 23.40 Uhr betraten 4 junge Männer mit südländischem Aussehen den Kassenraum einer Tankstelle in der Ludwigshafener Straße und wollten Zigarettenpapiere kaufen. Als der Kassierer die Waren abkassieren wollte, gaben die jungen Männer an, kein Geld dabei zu haben, weswegen die Herausgabe der Zigarettenpapiere verweigert wurde. Einer der Männer forderte nun die Herausgabe der Papiere und drohte, den Kassierer draußen zusammenzuschlagen, wenn dieser Feierabend hat.

Trotzdem händigte der Verkäufer die Ware nicht aus und verwies die vier Männer der Tankstelle. Diese lungerten daraufhin noch einige Zeit provokativ vor der Tankstelle herum, weswegen die Polizei hinzugerufen wurde. Bei Eintreffen der Polizei waren die vier jungen Männer allerdings nicht mehr vor Ort.

Eine nähere Beschreibung konnte vom Kassierer nicht abgegeben werden. Alle Vier sollen südländisches Aussehen gehabt haben. Hinweise zu den Tätern bitte an die Polizei Schifferstadt unter Tel. 06235 / 495-0 oder Email pischifferstadt@polizei.rlp.de.

Versuchte Körperverletzung und Beleidigung im Straßenverkehr

Schifferstadt (ots) – Am Freitag 28.08.2020 gegen 18.40 Uhr, wurden Polizeibeamte der Polizei Schifferstadt auf lautes Geschrei vor der Dienststelle im Waldspitzweg aufmerksam und erkannten einen Streit zwischen einem Fahrrad- und Pkw-Fahrer, der zu eskalieren drohte. Der 51-jährige Pkw-Fahrer griff den 27-jährigen Radfahrer an, indem er diesen am Kragen packte, nach hinten schubste und versuchte nach diesem zu treten. Schlimmeres konnte durch die nach draußen geeilten Polizeibeamten verhindert werden.

Es stellte sich heraus, dass der Pkw-Fahrer zuvor den Radweg blockierte, weswegen sich der Radfahrer beim Fahrer beschwerte. Laut Pkw-Fahrer soll der Radfahrer ihn auch durch Zeigen des Mittelfingers beleidigt haben. Der Pkw-Fahrer fuhr dem Radfahrer daraufhin hinterher, bremste diesen aus und ging direkt auf den Radfahrer los.

Gegen beide Verkehrsteilnehmer wurden Strafanzeigen erstattet. Gegen den Radfahrer wegen Beleidigung, gegen den Pkw-Fahrer wegen Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Nötigung und versuchter gefährlicher Körperverletzung.

Weiterhin wird wegen des Verhaltens des Pkw-Fahrers die Führerscheinstelle informiert, welche die charakterliche Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen prüfen wird. Ggf. kann diesen auch der Führerschein entzogen werden. Die Polizei rät, auch bei Verkehrsverstößen immer besonnen zu bleiben und sich ggf. an die Polizei zu wenden und von Selbstjustiz Abstand zu nehmen.

Gefahr durch Brunstverhalten von Schafsböcken

Harthausen (ots) – Am Samstag 29.08.2020 gegen 12:30 Uhr wurden mehrere freilaufende Schafe im Bereich der Landstraße in Harthausen gemeldet, die möglicherweise eine Gefahr für den Straßenverkehr darstellten. Die Schafe konnten durch eine Gruppe Jugendlicher in Richtung Feld getrieben werden.

Der Verantwortliche kümmerte sich anschließend weiter um die “geflüchteten” Tiere, die wohl aufgrund der einsetzenden Brunstzeit auf der Suche nach paarungsbereiten Partnern waren.

Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Bobenheim-Roxheim (ots) – Am Samstag 29.08.2020 gegen 05:45 Uhr, kam es auf der Landstraße L523 in Bobenheim-Roxheim zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein Auto der Marke Audi über einen Fahrbahnteiler fuhr und ein Schild beschädigte. Im Anschluss flüchtete der 33-Jährige Autofahrer in Richtung Frankenthal und blieb mit seinem Auto aufgrund auslaufenden Öls liegen. Bei dem Fahrer konnte durch die Polizeibeamten ein Atemalkoholtest durchgeführt werden, welcher einen Wert von 1,2 Promille ergab, weshalb dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt wurde.

Aufgrund des ausgelaufenen Öls musste die Fahrbahn durch eine Fachfirma gereinigt werden, weshalb es zwischenzeitlich zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf der Landstraße L523 kam. Der entstandene Sachschaden dürfte insgesamt etwa 10.000 Euro betragen.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Gegen den Fahrzeugführer kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.