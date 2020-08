Dumm gelaufen

Germersheim (ots) – Weil ein PKW Fahrer am Samstagnachmittag 29.08.2020 in Germersheim in der Jungholzstraße einem Streifenwagen die Vorfahrt nahm, wurde der Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Zunächst versuchte der PKW Fahrer in einer Tiefgarage zu entkommen, konnte dort aber angehalten und kontrolliert werden.

Ein Atemalkoholtest bei dem Fahrer ergab einen Wert von 1,47 Promille. Auf ihn wartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Zudem wurde festgestellt, dass der rechte Außenspiegel an dem PKW beschädigt war. Im Rahmen der Ermittlungen konnte der PKW Fahrer zusätzlich noch einer Verkehrsunfallflucht wenige Tage zuvor überführt werden.

Eternitplatten im Wald gefunden

Lustadt (ots) – Die Polizei wurde am Samstag Nachmittag darüber informiert, dass im Wald in der Nähe des “Handkeesplatz” Eternitplatten entsorgt wurden. Die Platten liegen abseits von Wanderwegen, sodass von ihnen keine Gefahr ausging. Die zuständigen Behörden wurden informiert.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat und Hinweise auf den Abfallentsorger geben kann, möge sich mit der Polizei Germersheim unter 07274/958-0 oder pigermersheim.presse@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Germersheim (ots) – Bei der Kollision zweier Lkw auf der B 9, am Freitagvormittag 28.08.2020 gegen 11.00 Uhr entstand erheblicher Sachschaden. Ein 64-jähriger Lkw-Fahrer hatte auf der B 9, zwischen Rheinzabern und Rülzheim eine Reifepanne und war gezwungen auf dem Seitenstreifen zu stoppen. Er sicherte vorschriftsmäßig die Gefahrenstelle ab. Ein in gleicher Richtung fahrender Lkw touchierte wenig später den abgestellten Pannen-Lkw. Dessen 52-jähriger Fahrer hatte den stehenden Lkw zu spät erkannt.

An beiden Gespannen wurden die Anhänger erheblich beschädigt. Der Gesamtschaden dürfte auf ca. 12.000 Euro zu beziffern sein. Für die Bergung der Anhänger musste eine Fahrspur der B 9 kurzzeitig gesperrt werden.

Einbruch in Wohnwagen

Weingarten (ots) – Im Zeitraum von Donnerstag bis Samstag 29.08.2020 überstiegen unbekannte Täter einen Gartenzaun und brachen mithilfe einer Axt ein Vorhängeschloss eines Gartenhauses auf. Darin entnahmen sie Schraubendreher, sodass sie an einem Wohnwagen die Fenster aufhebeln konnten.

Entwendet wurden im Wohnwagen lediglich geringwertige Gegenstände. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Germersheim unter 07274/958-0 oder pigermersheim.presse@polizei.rlp.de an.

Beim Ladendiebstahl erwischt

Germersheim (ots) – Durch den Ladendetektiv eines Supermarkts wurde ein dreister Ladendieb überführt. Der Detektiv beobachtete am Freitag 28.08.2020 gegen 12.00 Uhr einen vermeintlichen

62-jährigen Kunden, der in der Getränkeabteilung eine Bierdose und eine Flasche Wodka an sich

nahm und damit in die Sportabteilung ging.

Dort suchte er die Umkleide auf, wo er auf die Schnelle mit dem Bier den ersten Durst löschte und

die Wodkaflasche in seiner Kleidung versteckte.

Anschließend passierte er den Kassenbereich, ohne zu bezahlen.

Verkehrsunfallflucht geklärt

Germersheim (ots) – Durch einen aufmerksamen Mitbürger konnte am Donnerstagabend 27.08.2020 gegen 22.30 Uhr eine Verkehrsunfallflucht aufgeklärt werden.

Der Zeuge beobachtete, wie ein 62-jähriger Pkw-Fahrer beim Vorbeifahren an einem geparkten Pkw dessen Außenspiegel beschädigte und seine Fahrt fortsetzte, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. An dem geparkten Pkw entstand geringer Sachschaden.

Anhand des Zeugenhinweises konnte der verantwortliche Fahrer ermittelt werden.

Verkehrsunfall – Geschädigter gesucht

Kandel, Goethestraße (ots) – Am 28.08.2020 um 11:25 Uhr fuhr der Unfallbeteiligte durch die Goethestraße in Kandel. In Höhe Hausnummer 6 streifte er beim Vorbeifahren vermutlich den Außenspiegel eines am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW. Ob an diesem PKW ein Schaden entstanden ist, ist nicht bekannt.

Der Unfall wurde erst nachträglich gemeldet, Hinweise zu dem geschädigten Fahrzeug sind momentan nicht bekannt. Eventuelle Geschädigte oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wörth zu melden.