Gem.Pfungstadt/BAB 5 (ots) – Am Sonntagmorgen 30.08.2020 kam es um 01.35 Uhr auf der A 5 zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem PKW. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 35-jähriger polnischer Motorradfahrer die A 5 mit hoher Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Süden. Etwa 500 Meter vor dem Parkplatz “Rolandshöhe” prallte der Kradfahrer nahezu ungebremst auf einen vorausfahrenden PKW aus Baden-Württemberg auf.

Durch den Aufprall stürzte der Motorradfahrer von seinem Fahrzeug und verstarb noch an der Unfallstelle. Das Krad rollte nach dem Zusammenstoß noch knapp 1 Kilometer führerlos weiter, bevor es auf dem Standstreifen zum Stillstand kam.

Der 30-jährige PKW-Fahrer und seine 28-jährige Mitfahrerin erlitten einen Schock, an den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in bisher nicht bekannter Höhe. Zur Klärung des genauen Unfallherganges wurde ein Sachverständiger beauftragt und die unfallbeteiligten Fahrzeuge sichergestellt.

Aktuell dauert die Vollsperrung der A 5 zwischen den Anschlussstellen Eberstadt und Seeheim- Jugenheim in Fahrtrichtung Süden noch an.

