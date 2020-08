Plug-in-Hybrid geriet während Ladevorgang in Brand – Hoher Sachschaden.

Gegen 14:40 Uhr erreichte die Rettungsleitstelle ein Notruf, dass ein erst gestern zugelassener PKW Plug-in-Hybrid plötzlich während des Ladevorganges qualmen würde.

Beim Eintreffen des sofort entsandten Löschfahrzeuges war bereits eine starke Rauchentwicklung unter dem Fahrzeug wahrnehmbar, wenig später kam es zur Durchzündung.

Das Feuer konnte durch den Einsatz von 2 Trupps unter Atemschutz, mit 2 C-Rohren schnell unter Kontrolle gebracht werden. Ein Übergreifen auf die benachbarten Garagen wurde so verhindert.

Ein derartiger Brand, in den Akkus von Elektro- bzw. Hybridfahrzeuge verwickelt sind, gestaltet sich für die Feuerwehr derzeit besonders schwierig. Die Akkus müssen anschließend lange gekühlt werden um einen erneuen Brand zu auszuschließen. Da die Batterien dicht verbaut sind und ein gesicherter Abstellplatz nicht zur Verfügung stand wurde das Fahrzeug provisorisch in ein Wasserbad gesetzt, um eine Langzeitkühlung zu erreichen.

Der geschätzte Sachschaden liegt bei ca. 40.000€

Rotlicht missachtet, Pkw-Fahrer bei Unfall leicht verletzt, Wiesbaden, Dotzheimer Straße, 29.08.2020, 23:40

(PK/AK) Am Samstagabend wurde ein Pkw-Fahrer bei einem Verkehrsunfall an der

Ecke Dotzheimer Straße / Klarenthaler Straße leicht verletzt. Nach Angaben der

Zeugen habe der verletzte Pkw-Fahrer das Rotlicht missachtet, woraufhin er mit

dem anderen Verkehrsteilnehmer im Kreuzungsbereich kollidiert wäre. Der

32-jährige verletzte Pkw-Fahrer wurde ins Krankenhaus gebracht. Es entstand

Sachschaden in Höhe von 35.000 EUR.

Vorsicht vor K.O. Tropfen, Wiesbaden, Bahnhofstraße, 30.08.2020, 02:00

(PK/AK) In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zu einer Gefährlichen

Körperverletzung durch das Beibringen von Drogen zum Nachteil von einer

41-jährigen und einer 31-jährigen. Die zwei Geschädigten waren gemeinsam am

Hauptbahnhof unterwegs, wo sie zwei Männer kennenlernten. Auf dem Weg vom

Bahnhof zu den Reisinger Anlagen konsumierte man dann gemeinsam alkoholische

Getränke, wobei den beiden Geschädigten wohl K.O.-Tropfen in die Getränke

gemischt wurden. Eine der Geschädigten konnte trotz der Beeinträchtigung noch

einen Rettungswagen herbeirufen, welcher die Geschädigten ins Krankenhaus

brachte. Dort konnte mittels Drogenscreening festgestellt werden, dass beide

Geschädigte Kokain im Blut hatten, welches sie nach ihren Angaben nicht zu sich

genommen hatten. Die beiden männlichen Personen waren 25-30 Jahre alt, von

normaler Statur mit asiatischem Erscheinungsbild und hatten kurze, schwarze

Haare. Zeugen werden gebeten sich mit dem 1. Polizeirevier Wiesbaden unter der

Telefonnummer 0611 / 345 – 2140 in Verbindung zu setzen. Die Polizei empfiehlt

keine offenen Getränke von Unbekannten anzunehmen. Achten Sie auf ihre

Begleiter. Bei einsetzender Übelkeit holen sie unverzüglich ärztliche Hilfe für

das Opfer und verständigen sie die Polizei.

„Gemeinsam sicheres Wiesbaden“ – Kontrollen in der Wiesbadener Innenstadt, Einhandmesser und Betäubungsmittel sichergestellt

(PK/AK) In den Nächten von

Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag führten Kräfte der Polizeidirektion

Wiesbaden, der Hessischen Bereitschaftspolizei und der Stadtpolizei gemeinsam

Kontrollen in der Wiesbadener Innenstadt durch. Hierbei sollte unter anderem die

Einhaltung der Waffenverbotszone und die Einhaltung der Corona-Regeln überprüft

werden. In der Waffenverbotszone wurden keine Verstöße festgestellt. Die

gemeinsam initiierten Kontrollen finden in regelmäßigen Abständen in

Zusammenarbeit zwischen Stadt und Land statt. Am Schlachthof konnten 300-350

Personen festgestellt werden, für die Einhaltung der Coronavorschriften wurden

von der Polizei Lautsprecherdurchsagen gemacht. Das friedlich feiernde Publikum

nahm die Hinweise an. Ebenso wurde die Einhaltung der

Alkoholausschankbeschränkung ab 00:00 Uhr bei den Gaststätten in der Innenstadt

kontrolliert. Alle überprüften Betreiber hielten sich an die Auflagen. Insgesamt

wurden am Wochenende 48 Personen kontrolliert. Im Rahmen der Kontrollen konnte

bei einer Person Betäubungsmittel und bei einer anderen Person ein Messer

aufgefunden und sichergestellt werden. Verfahren gegen beide Personen wurden

eingeleitet. Des Weiteren konnte eine männliche Person wegen des Verdachts des

Diebstahls eines E-Scooters durch die eingesetzten Kräfte festgenommen werden

und bei einer weiteren Person konnte ein entwendetes Mobiltelefon aufgefunden

werden. Stadt und Polizei werden weiterhin bei zukünftigen Kontrollmaßnahmen eng

kooperieren und für die Bürgerinnen und Bürger in der Wiesbadener Innenstadt

präsent sein.

Massiver Widerstand bei Festnahme/Einsatz der Bodycam Wiesbaden, Kurt-Schumacher-Ring 30.08.2020, gegen 04:00 Uhr

Wiesbaden (ots) – Ein 22-jähriger Mann aus Wiesbaden hat sich heute am frühen

Morgen massiv gegen seine Festnahme durch Einsatzkräfte der Polizei zur Wehr

gesetzt. Gegen 04:00 Uhr wurde durch eine Zeugin eine Schlägerei mit schreienden

Personen im Kurt-Schumacher Ring gemeldet.

Sofort machten sich mehrere Streifenwagen auf den Weg zum Einsatzort, wo

zahlreiche Personen angetroffen wurden, deren Personalien festgestellt werden

sollten. Angaben der Einsatzkräfte zufolge habe ein 22-Jähriger dabei einen

Polizisten angegriffen und diesen dabei unter anderem weggestoßen. Der

angegriffene Beamte brachte ihn daraufhin zu Boden. Der Mann leistete gegen

seine Fesselung massiven Widerstand. Mehrere Beamte benötigten eine geraume Zeit

den Widerstand zu brechen und den Beschuldigten in Bauchlage zu fesseln. Bis auf

den Angriff des Mannes und das zu Boden bringen wurde ab dann über Minuten das

Geschehen durch die Bodycam eines unterstützenden Polizeibeamten aufgezeichnet.

Weitere Polizeikräfte mussten umherstehende Personen davon abhalten, sich in die

Situation einzumischen. Dabei kam auch ein Polizeihund mit einem sogenannten

„Stoßkorb“ zum Einsatz, der zum Abdrängen von Personen genutzt wird, ohne dass

der Hund beißen kann.

Passanten filmten das Geschehen mit ihren Handys.

Schließlich gelang es, den 22-Jährigen mit zum Polizeirevier zu nehmen, wo eine

Blutentnahme durchgeführt wurde. Auch gegen diese Maßnahmen wehrte sich der Mann

heftig. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurder er schließlich in eine

psychiatrische Klinik eingewiesen.

Verdacht des Kraftfahrzeugrennens auf der A 3

Wiesbaden (ots) – Am Sonntag, gegen 19:30 Uhr fielen zwei Porschefahrer auf der

A 3, zwischen Bad Camberg und Idstein in Fahrtrichtung Frankfurt auf, weil sie

auffallend schnell fuhren, rechts überholten und aufblendeten.

Es handelte sich dabei um einen weißen Porsche Cayman mit Münchner Kennzeichen

und einen grünen Porsche 911 mit Amberger Kennzeichen.

Zeugen bzw. Geschädigte werden gebeten, sich bei einer Polizeidienststelle zu

melden oder direkt bei der Polizeiautobahnstation Wiesbaden (0611-345-4140).

Rheingau-Taunus

Verkehrsunfall mit erheblichem Schaden und Trunkenheit

Bad Schwalbach (ots)

Am Samstag den 29.08.2020, kam es gegen 00:40 Uhr zu einem folgenreichen Verkehrsunfall auf der Hauptstraße in Niederwalluf. Der 31-jährige Unfallverursacher aus Wiesbaden fährt in Richtung Schierstein und verliert kurz vor dem Friedhof Niederwalluf die Kontrolle über seinen PKW. Zunächst schleudert er gegen einen dort geparkten Anhänger und anschließend in einen mit einem Motorboot beladenen Bootstrailer. Durch die Wucht des Aufpralls überschlägt sich das Fahrzeug des Verursachers und bleibt auf der Seite liegen. An allen Beteiligten Fahrzeugen sowie dem Sportboot entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 55.000,- Euro. Der Unfallfahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von über 2 Promille. Es wurde daher eine Blutentnahme durchgeführt. Das Fahrzeug des Unfallfahrers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Ortsdurchfahrt Niederwalluf musste für die Zeit der Unfallaufnahme für zwei Stunden vollständig gesperrt werden.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Eltville (Tel: 06123/90900) in Verbindung zu setzen.