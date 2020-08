Kennzeichendiebstahl Tatort: 65549 Limburg, Am Renngraben, Parkplatz Tatzeit: Freitag, den 28.08.20, zwischen 16:30 Uhr und 20:00 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten beide amtliche Kennzeichen LM-PK 831 von einem silbernen Peugeot 208.

Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Pkw-Scheibe eingeschlagen und 70,-EUR Bargeld entwendet Tatort: 65549 Limburg, Wasserhausweg, Parkplatz unter der „Neuen Lahnbrücke“ Tatzeit: Freitag, den 28.08.20 um 18:32 Uhr

Ein bisher unbekannter Täter versuchte zunächst die Scheibe der Beifahrertür eines grauen VW Golfs mit dem amtlichen Kennzeichen WI-EC 242 aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, schlug der Täter die Beifahrerscheibe ein und entwendete 70,-EUR Bargeld aus der Mittelkonsole. Anschließend flüchtet er über den Fußweg der Lichfieldbrücke in Richtung Limburg Innenstadt. Der Täter unterhielt sich während der Tat, vermutlich in russischer Sprache, mit einer Person die bereits auf dem ansteigenden Fußweg zur Lichfieldbrücke befand.

Tätersbeschreibung: männlich, ca. 175cm groß, kräftig/dick, kurze schwarze Haare, südländisches Aussehen, schwarze Umhängetasche, grau-blaues T-Shirt, Jeans,

Beschreibung Person auf der Brücke: männlich, ca. 180 cm, schlank

Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht Tatort: 65549 Limburg, Westerwaldstraße 111, Parkplatz beim Kaufland Tatzeit: Freitag, den 28.08.20, zwischen 16:00 Uhr und 17:30 Uhr

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Ein- oder Ausparken einen rechts daneben geparkten Pkw, Ford Fusion, silbern mit dem amtlichen Kennzeichen LM-NX 349 und verließ die Unfallstelle ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Schutzpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht Tatort: 65594 Runkel-Ennerich, Großmannswiese 6 Tatzeit: Freitag, den 28.08.20, zwischen 08:30 Uhr und 13:15 Uhr

Der Pkw, Ford C-Max silber/blau mit dem amtlichen Kennzeichen LM-TL 73 des Geschädigte war auf einem Parkplatz ordnungsgemäß geparkt. Vermutlich im Vorbeifahren streifte ein Lkw oder Anhänger den Pkw auf der Fahrerseite und verursachte erheblichen Schaden. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Schutzpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss Tatort: 35781 Weilburg-Kubach, Hauptstraße Tatzeit: Samstag, den 29.08.2020 um 03:30 Uhr

Ein 20-jähriger befuhr von einer Feier vom Sportplatz Kubach kommend auf die Hauptstraße ein. Hierbei übersah er einen aus Ortsmitte kommenden 48-jährigen PKW-fahrer aus Braunfels. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch das Fahrzeug des Geschädigten gegen eine Hausecke geschoben wurde. Bei der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch in der Atemluft des 20-jährigen festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Auf der Dienststelle wurde einen Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein des 20-jährigen wurde vorläufig sichergestellt.

Kriminalitätslage

Sachbeschädigung an PKW

In der Zeit von Freitag, 28.08.2020, 19:00 Uhr und Samstag, den 29.08.2020, 08:40 Uhr wurde in der Fontanestraße in 65549 Limburg ein Reifen eines ordnungsgemäß geparkten Fahrzeugs, einem grauen Toyota Yaris, beschädigt. Die Beschädigung wurde erst nach Fahrtantritt festgestellt, so dass die Fahrt teilweise mit einem platten Reifen durchgeführt werden musste. Hinweisgeber oder Zeugen in dieser Sache werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431/91400 in Verbindung zu setzen.

Diebstahl von Kfz-Kennzeichen

In der Zeit zwischen Mittwoch, den 26.08.2020 und Samstag, den 29.08.2020, 19:00 Uhr wurden in 35796 Weinbach-Elkerhausen, Obergasse 27 von einem dor5t ordnungsgemäß geparkten VW Golf beide Kennzeichen (LM-SB 235) entwendet. Hinweisgeber oder Zeugen in dieser Sache werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431/91400 in Verbindung zu setzen.

Verkehrslage

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Im Rahmen einer mobilen Verkehrskontrolle am Samstag, den 29.08.2020 wurde um 11:45 Uhr in der Mainzer Landstraße in Hadamar ein Kleinkraftroller kontrolliert. Der 55-jährige Fahrzeugführer aus Dornburg konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde gefertigt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Im Rahmen einer mobilen Verkehrskontrolle am Samstag, den 29.08.2020 wurde um 13:37 Uhr in der Mainzer Landstraße in Hadamar ein Kleinkraftroller kontrolliert. Der 48-jährige Fahrzeugführer aus Hadamar konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde gefertigt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Im Rahmen einer mobilen Verkehrskontrolle am Samstag, den 29.08.2020 wurde um 14:01 Uhr in der Hospitalstraße in Hadamar ein Kleinkraftroller kontrolliert. Der 17-jährige Fahrzeugführer aus Hadamar konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde gefertigt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Im Rahmen einer mobilen Verkehrskontrolle am Samstag, den 29.08.2020 wurde um 15:32 Uhr in der Mainzer Landstraße in Hadamar ein Kleinkraftroller kontrolliert. Der 60-jährige Fahrzeugführer aus Hadamar konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde gefertigt.