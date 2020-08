Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

36251 Bad Hersfeld. Am Samstag, d. 29.08.2020, parkte eine 19-jährige Frau aus Niederaula ihren Pkw, Seat, silberfarben, in der Zeit von 15.10 Uhr bis 17.15 Uhr, auf einem Parkplatz im Bereich Hausnummer 4, in der Heinrich-von Stephan-Straße.

Als sie nach Rückkehr das Fahrzeug inspizierte, stellte sie einen Unfallschaden an der hinteren Stoßstange fest.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer schädigte vermutlich beim Ein- / Ausparken den Pkw der Frau aus Niederaula.

Es entstand Sachschaden am Fahrzeug in Höhe von ca. 1000 Euro.

Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bad Hersfeld unter 06621 – 932 – 0 entgegen.

Verkehrsunfall mit 8000,- Euro Gesamtsachschaden

Ein Gesamtsachschaden in Höhe von 8000,- Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstag, dem 29.08.2020, gg. 20.55 Uhr in Künzell in der Haunestraße in Höhe Hausnr. 5.

Ein 26-jähriger Mann aus Künzell befuhr mit seinem Sprinter Mercedes Benz die Haunestraße aus Fahrtrichtung Keulos kommend in Fahrtrichtung Künzell. In der Haunestraße in Höhe der Hausnr. 5 kam der 26-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort in einen ordnungsgemäß geparkten PKW Opel Corsa.

Glücklicherweise blieb der 26-jährige Unfallverursacher bei dem Zusammenprall unverletzt. An beiden Fahrzeugen jedoch entstand erheblicher Sachschaden. Der Gesamtsachschaden wird auf 8000,- Euro beziffert.

Verkehrsunfallflucht in Ebersburg-Altenhof, 16000,- Euro Schaden, Zeugen gesucht. Ein Gesamtsachschaden in Höhe von 16000,- Euro ist die Bilanz einer Verkehrsunfallflucht am Samstag, dem 29.08.2020, gg. 23.55 Uhr in Ebersburg OT Altenhof, Sibillenhofstraße, Höhe Feuerwehrgerätehaus. Ein bislang unbekannter männlicher Fahrzeugführer wollte mit seinem weißen VW-Caddy von einem Mehrfamilienhaus in Altenhof Höhe Hausnr. 14 in Richtung Sibillenhofstraße fahren. In Höhe des dortigen Feuerwehrgerätehauses verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte im Anschluss frontal in das dortige Gebäude. Durch die Wucht des Aufpralles entstand neben erheblichem Gebäudeschaden am Feuerwehrhaus auch erheblicher Schaden am PKW. Nichtsdestotrotz setzte der Fahrer mit dem stark beschädigten Fahrzeug zunächst seine Fahrt über die L 3258 in Fahrtrichtung Motten und anschließend im Kreuzungsbereich der B27 in Fahrtrichtung Eichenzell-Döllbach fort, wo er jedoch aufgrund der erheblichen Beschädigungen am Fahrzeug zum Liegen kam. Der Fahrer flüchtete im Anschluss zu Fuß in unbekannte Richtung.

Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung nach dem Flüchtigen verlief jedoch ohne Erfolg. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an. Die Polizei sucht nun Zeugen die Nähere Hinweise geben könnten. Diese werden gebeten sich bei der Polizeistation Fulda unter der Telefnr.: 0661-105-0 zu melden.

Backhausbrand durch defekten Ofen

Poppenhausen-Rodholz (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 16:45 Uhr, geriet in Poppenhausen-Rodholz, Heckenhöfchen, das Dach eines Backhauses in Brand. Ursache war vermutlich ein Defekt im Ofen des Backhauses, so dass das Dach verqualmte und dieses durch die zeitnah vor Ort eintreffenden Feuerwehren aus Poppenhausen, Abtsroda und Rodholz vorsorglich abgetragen werden musste. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Das angrenzende Wohnhaus war durch den Brand nicht betroffen. Personen wurden nicht verletzt.

Körperverletzungsdelikt mit Messer

Fulda (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 10:30 Uhr, kam es in der Rabanusstraße in Fulda zu einem Polizeieinsatz mit mehreren Funkstreifen. Ausgangslage war ein über Notruf gemeldetes Körperverletzungsdelikt, bei dem auch ein kleines Messer im Spiel gewesen sein soll. Vor Ort konnten die eingesetzten Funkstreifen drei Beteiligte, zwei Männer und eine Frau aus Fulda, antreffen, von denen ein Mann eine Stichverletzung aufwies. Die Verletzung wurde vor Ort durch eine Rettungswagenbesatzung versorgt. Im Anschluss wurden alle drei Beteiligten zur Polizeistation Fulda zur Durchführung weiterer, polizeilicher Maßnahmen verbracht. In diesem Zusammenhang wurden durch die Polizei weitere Ermittlungsverfahren wegen verschiedener Delikte, u.a. wegen Bedrohung, eingeleitet. Die Ermittlungen in diesem Sachverhalt dauern derzeit noch an.

Augenzeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Fulda unter 0661-1050 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache zu melden.

Betrugsmasche „Teerkolonne“

Hofbieber / Poppenhausen (ots)

Am 27. und 28.08.2020 ist es im Bereich der Gemeinden Hofbieber und Poppenhausen zu einer bekannten Betrugsmasche gekommen.

Drei Arbeiter in typischer Straßenarbeiterbekleidung erschienen vor Ort und gaben an, von einer nahegelegenen Baustelle Teer übrig zu haben, welcher nun günstig für eine Sanierung der Hofeinfahrt verkauft und verarbeitet werden könne. Der vermeintliche Geschädigte willigte ein, die Hofeinfahrt für einen sehr günstigen Quadratmeterpreis neu teeren zu lassen. Die Arbeiten wurden jedoch nur unzureichend erledigt und die Bauarbeiter verschwanden kurz nach der Geldübergabe in unbekannte Richtung. Mitgeführt wurde ein weißer Lkw MAN mit dem ausländischen Kennzeichen (schwarze Schrift auf weißem Grund vorne und schwarze Schrift auf gelben Grund hinten). Meist wird auch eine Art schriftlicher Arbeitsauftrag ausgefüllt, welcher mit einer Schein-Firmenanschrift versehen ist.

Ähnlich gelagerte Betrugsversuche sind zu erwarten.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor diesen unseriösen Geschäftsmodellen und bittet, Abstand von solchen vermeintlich günstigen Arbeiten zu nehmen.

Unfallflucht in Haimbach – Zeugen gesucht

Fulda (ots)

In der Nacht zu Samstag, den 29.08.2020, ereignete sich im Fuldaer Stadtteil Haimbach eine Verkehrsunfallflucht, bei der ein 19 – jähriger Heranwachsender aus dem Raum Fulda von einem bisher unbekannten PKW angefahren wurde. Hierbei wurde der junge Mann leicht verletzt. Der Unfallwagen entfernte sich im Anschluss unerkannt von der Unfallstelle. Zum Unfall kam es um kurz nach halb eins im Hirschweg, als der Geschädigte einer Mülltonne auf dem Gehweg auswich und dazu kurzzeitig auf die Fahrbahn trat. Zu diesem Zeitpunkt näherte sich von hinten ein PKW, der in gleicher Richtung unterwegs war, erfasste den Fußgänger und ließ ihn mit seinen Verletzungen am Unfallort zurück. Der Verletzte wurde von Angehörigen in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Die Polizei bittet nun um Zeugenmitteilungen hinsichtlich des flüchtigen Fahrzeugs, das sich in Richtung Markusstraße von der Unfallstelle unerlaubt entfernte, unter 0661/1050 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Verkehrsunfälle

Fulda (ots)

Schenklengsfeld – Am 29.08.2020 gegen 01.15 Uhr befuhr ein 30-jähriger Mann aus Friedewald mit seinem Pkw die Hersfelder Straße aus Richtung Ortsmitte kommend in Richtung Bad Hersfeld. In Höhe Haus-Nr. 31 stieß er gegen einen dort geparkten Transporter und beschädigte diesen erheblich im Heckbereich. Obwohl sein Pkw auch erheblich im vorderen Bereich beschädigt war, setzte der Mann einfach seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hier kam er der bereits auf dem Weg zur Unfallstelle befindlichen Polizeistreife entgegen und wurde sodann angehalten und kontrolliert.Bei dem Mann wurde Alkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Atem-Alkoholtest ergab 1,30 Promille. Daraufhin wurde gegen ihn eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein sichergestellt. Am Pkw des Unfallverursachers entstand Sachschaden in Höhe von 8000,- Euro, der Schaden am parkenden Transporter beläuft sich auf 6000,- Euro.

Philippsthal – Ein 22-jähriger Mann aus Philippsthal befuhr mit seinem Pedelec den rechts neben der B 62 befindlichen Radweg von Röhrigshof kommend in Richtung Philippsthal. Auf einer Brücke kurz vor der Einmündung Ulsterstraße verlor der Mann vermutlich auf Grund seiner Alkoholisierung das Gleichgewicht und stürzte. Hierbei verletzte er sich schwer und wurde durch einen RTW zur stationären Behandlung ins Klinikum Bad Hersfeld gebracht. Der genaue Unfallzeitpunkt ist nicht bekannt, der verletzte Mann wurde am 29.08.2020 gegen 01.50 Uhr aufgefunden. Der Unfall könnte sich jedoch schon früher ereignet haben, sodass der Mann dort schon eine längere Zeit lag. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Tel. 06621-9320 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de.