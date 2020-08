Esthal – Am Mittwoch, 02. September 2020, findet in der Waldfesthalle in Esthal um 19 Uhr die Auftaktveranstaltung zur externen Dorfmoderation statt. Die Bevölkerung ist hierzu herzlich eingeladen. Es sollen bitte vorsorglich Mund-Nase-Bedeckungen mitgebracht werden.

Aufgrund dieser Veranstaltung entfällt am Mittwoch die reguläre Amtsstunde.