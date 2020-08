Bad Dürkheim: Frau im Kofferraum transportiert

Bad Dürkheim (ots) – Am Abend des 29.08.2020 konnte ein Fahrzeug in der Kanalstraße kontrolliert werden, in welchem eine Frau im Kofferraum saß.

Wie sich herausstellte, handelte es sich um ein Ehepaar und deren 23-jährige Tochter, deren Einkauf in einem Möbelhaus üppiger ausfiel als geplant. Da durch die Beladung für die Tochter auf der Rückbank kein Platz mehr vorhanden war, nahm diese kurzerhand im Kofferraum Platz. Der Tochter wurde die Weiterfahrt im Kofferraum untersagt. Da auch die Ladung im Fahrzeug nicht ordnungsgemäß gesichert war, musste diese noch vor Ort umgeladen werden. Sowohl gegen den Vater, der das Fahrzeug führte, als auch gegen die Tochter wurden Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.