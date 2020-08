Neustadt und Kreis Bad Dürkheim: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 30.08.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Taxi durch alkoholisierten Fußgänger beschädigt, Verkehrsunfallflucht

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 28.08.2020 gegen 20:00 Uhr ereignete sich in der Seilerbahn in Fahrtrichtung Ursinusstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Taxi und einem Fußgänger. Der 42-jährige, stark alkoholisierte Mann aus Neustadt/W. betrat unvermittelt die Fahrbahn und beschädigte hierbei das vorbeifahrende Taxi der 57-jährigen Taxifahrerin. Danach entfernte sich der Unfallverursacher fußläufig und unerlaubt von der Unfallstelle. Bei Antreffen durch die eingesetzten Beamten zeigte sich der Fußgänger uneinsichtig und wenig kooperativ. Dem Fußgänger wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen.

Neustadt: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 29.08.2020 gegen 18:35 Uhr befuhr der 79-jährige Unfallverursacher aus Neustadt/W. die Martin-Luther-Straße aus Richtung Mußbacher Landstraße kommend. Beim Abbiegen nach links in die Robert-Stolz-Straße missachtete er die Vorfahrt des entgegenkommenden, 22-jährigen Fahrzeugführers aus Neustadt. Die Ampelanlage befand sich zu diesem Zeitpunkt außer Betrieb. Durch den Zusammenstoß waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Weidenthal: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Weidenthal (ots) – Am Samstag, 29.08.2020, gegen 13:50 Uhr ereignete sich auf der B 39 in Fahrtrichtung Neidenfels ein Verkehrsunfall, bei dem der 17-jährige Fahrer des Motorrads aus dem Kreis Bad Dürkheim in einer Linkskurve infolge nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn abkam und stürzte. Der Jugendliche zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Das Motorrad wurde durch den Sturz erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Die B 39 musste für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten kurzzeitig voll gesperrt werden.

Haßloch: Versammlungen in Haßloch

Haßloch (ots) – Die am Samstag, 29.08.2020, im Zentrum von Haßloch stattgefundenen drei Veranstaltungen verliefen aus polizeilicher Sicht störungsfrei und harmonisch ab. Es kam zu keinerlei polizeilich relevanten Vorkommnissen. Die Versammlungen wurden pünktlich beendet.