Reizstoff in Einkaufszentrum gesprüht

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstagnachmittag 27.08.2020 gegen 15:45 Uhr, habe ein Mann in einem Schuhgeschäft im Einkaufszentrum Im Zollhof Reizstoff aus einem Sprühgerät versprüht. Grund war scheinbar, dass dem Mann zuvor der Umtausch von Schuhen verweigert wurde. Der Mann der in Begleitung von zwei jugendlichen Frauen war, flüchtete und sprühte nochmals Reizstoff, als eine 28-Jährige ihn verfolgen wollte.

Durch das Versprühen des Reizstoffes wurden 4 Personen leicht verletzt. Sie wurden durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt. Der Mann konnte unerkannt flüchten.

Er wird wie folgt beschrieben:

ca. 40-45 Jahre alt, ca. 170 cm groß, kräftige Statur, kurz rasiertes dunkles Haar, bekleidet mit einem weißen Achselshirt, einer hellen Hose. Der Mann trug eine Mund-Nasen-Bedeckung und eine Umhängetasche.

Wer kann Hinweise auf den Täter geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Auseinandersetzung in der Valentin-Bauer-Straße

Ludwigshafen-West (ots) – Am Donnerstag 27.08.2020 gegen 16:55 Uhr wurde gemeldet, dass es in der Valentin-Bauer-Straße soeben zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen 3 Frauen kam. Als die Polizei vor Ort eintraf, hatten sich die Beteiligten bereits beruhigt.

Es konnte festgestellt werden, dass der körperlichen Auseinandersetzung ein verbaler Streit zwischen einer 42-Jährigen, einer 22-Jährigen und einer 24-Jährigen vorausgegangen war. Der Grund für die Auseinandersetzung konnte nicht ermittelt werden.

Die 42-Jährige wies Hämatome am Kopf auf und war stark alkoholisiert (2,18 Promille), während die 22-Jährige Kratzer im Brustbereich sowie an Armen und Schultern hatte. Da Letztere angab schwanger zu sein, wurde der Rettungsdienst verständigt. Allen Beteiligten wurde im Anschluss ein Platzverweis erteilt.

Anrufe falscher Polizeibeamter

Ludwigshafen (ots) – Ein Unbekannter rief am Donnerstag 27.08.2020 gegen 10:45 Uhr bei einer 84-Jährigen aus dem Stadtteil Hemshof an und behauptete, Polizeibeamter aus Mannheim zu sein. Er gab an, der Sohn der Seniorin habe einen Verkehrsunfall gehabt und dabei ein kleines Mädchen schwer verletzt. Er wäre nun in U-Haft und es müsse eine Kaution von 70.000 Euro gezahlt werden. Die 84-Jährige fiel nicht auf den Betrug rein und legte auf.

Nur kurze Zeit später, gegen 11:20 Uhr, kam es zu einem weiteren Betrugsversuch. Eine 72-Jährige aus Ludwigshafen-Friesenheim wurde ebenfalls von einem Unbekannten angerufen, der behauptete ihr Sohn habe einen Unfall gehabt. Auch sie fiel nicht auf den Trick herein und es kam zu keinem Schaden.

In Rheinland-Pfalz kommt es immer wieder zu Fällen, in denen vorwiegend ältere Menschen Opfer von Trickbetrügern werden, die sich als Polizisten ausgeben. Das Ziel der Betrüger ist es, das Vertrauen der Opfer mit erfundenen Geschichten zu erschleichen und sie unter Druck zu setzen. Diese Verbrecher – getarnt als Polizeibeamte – möchten, dass Sie Ihr Bargeld, Schmuck und Wertgegenstände herausgeben.

Tipps der Polizei:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an. Das machen nur Betrüger. Sind Sie sich unsicher, wählen Sie die Nummer 110. Benutzen Sie dabei aber nicht die Rückruftaste, da Sie sonst möglicherweise wieder bei den Betrügern landen, sondern wählen Sie immer die Nummer selbst.

Sie können sich aber auch an das örtliche Polizeirevier wenden. Erzählen Sie den Beamten von den Anrufen.

Am besten ist, wenn Sie die Nummer Ihrer örtlichen Polizeibehörde sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am Telefon haben, damit Sie sie im Zweifelsfall selbst wählen können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Nach Verkehrsunfall geflüchtet – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 26.08.2020 in der Zeit von 08:00 Uhr bis 14:30 Uhr wurde eine geparkte Mercedes-Benz A-Klasse in der Abbvie-Allee durch einen Verkehrsunfall beschädigt. Der bislang unbekannte Verursacher streifte den geparkten Pkw vermutlich beim Vorbeifahren. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 4.000 Euro zu kümmern.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise auf den Verursacher geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Drogenbeeinflusser Autofahrer aus dem Verkehr gezogen

Ludwigshafen (ots) – Donnerstagnacht 27.08.2020 gegen 23:45 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Ludwigshafen einen 21-jährigen Autofahrer. Bei dem 21-Jährigen konnten die Beamte Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung feststellen. Ein durchgeführter Urintest bestätigte den Verdacht. Dieser verlief positiv auf THC und Amphetamin.

Dem Autofahrer wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen, um die genaue Drogenbeeinflussung festzustellen. Ihn erwartet nun ein Bußgeld von bis zu 3.000 Euro und ein Fahrverbot.

Mofafahrer bei Unfall verletzt – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Freitagmorgen 28.08.2020 gegen 07 Uhr wurde ein 17-jähriger Mofa-Fahrer bei einem Verkehrsunfall in der Mannheimer Straße leicht verletzt. Der 17-Jährige wollte in die Wollstraße abbiegen, als ein silberner Kleinwagen von hinten auf sein Mofa auffuhr. Der Mofafahrer stürzte und verletzte sich leicht. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den Verletzten oder den entstandenen Schaden zu kümmern.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise zu dem silbernen Auto geben? Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Verkehrsunfallflucht dank Zeugen geklärt

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstagnachmittag 27.08.2020 gegen 17:45 Uhr, kam es auf der Heinigstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger Autofahrer stieß beim Spurwechsel mit dem neben ihm fahrenden Auto zusammen, welches dadurch von der Fahrbahn abkam. Der 20-jährige Autofahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, konnte aber dank Zeugenhinweisen, ermittelt werden. Durch den Unfall entstand ein Schaden von ca. 3.000 Euro.

Durch Unfallfluchten entstehen jährlich hohe Schäden, auf denen die Geschädigten meist sitzen bleiben. Es könnte auch ihr Fahrzeug treffen. Wenn sie eine Unfallflucht beobachten notieren Sie sich deshalb das Kennzeichen und wenn möglich auch die Beschreibung des Fahrers und melden Sie den Vorfall Ihrer Polizei!

Radarkontrollen des Polizeipräsidiums Rheinpfalz für September 2020

Präsidiumsbereich (ots) – Im Bereich der Polizeidirektion Ludwigshafen finden wie folgt Kontrollen statt: Freitag 04.09.2020 im Bereich Speyer, Donnerstag 10.9.2020 im Bereich Ruchheim, Montag 14.09.2020 im Bereich Ludwigshafen, Dienstag 22.09.2020 im Bereich Frankenthal.

Im Bereich der Polizeidirektion Landau finden wie folgt Kontrollen statt: Montag 07.09.2020 im Bereich Rohrbach, Dienstag 08.09.2020 im Bereich Rinnthal, Dienstag 15.09.2020 im Bereich Hochstadt, Freitag 25.09.2020 im Bereich Annweiler.

Im Bereich der Polizeidirektion Neustadt finden wie folgt Kontrollen statt: Mittwoch 02.09.2020 im Bereich Haßloch, Freitag 11.09.2020 im Bereich der Meckenheim, Mittwoch 23.09.2020 im Bereich Bad Dürkheim, Dienstag 29.09.2020 im Bereich Neustadt. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass Kontrollen auch außerhalb der genannten Zeiten und Örtlichkeiten stattfinden.