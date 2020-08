Mit über 3 Promille auf Fahrrad unterwegs

Speyer (ots) – 27.08.2020, 18:05 Uhr – Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr leitete die Polizei am Donnerstagabend gegen einen 53jährigen Mann ohne festen Wohnsitz ein. Ein Zeuge meldete der Polizei, dass die Person augenscheinlich betrunken im Bereich der Industriestraße mit einem Fahrrad unterwegs sei. Eine Streife konnte den Radfahrer dann an der Bushaltestelle “Stadtverwaltung” feststellen.

Ein Atemalkoholtest bei ihm ergab eine Wert von 3,77 Promille. Deshalb wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Aufgrund seiner hochgradigen Alkoholisierung wurde er anschließend in polizeilichen Schutzgewahrsam genommen und verbrachte die Nacht in einer Zelle der Polizei Speyer.

Beim Öffnen der Fahrertür Radfahrerin übersehen

Speyer (ots) – 27.08.2020, 11:30 Uhr – Zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Radfahrerin kam es am Donnerstag gegen 11:30 Uhr in der Wormser Straße. Ein 70-jähriger Mann aus Belgien stand in Höhe des Amtsgerichtes mit seinem Alfa Romeo in einer Parklücke.

Beim Öffnen der Fahrertür übersah er die auf der Wormser Straße fahrende 61-jährige Radfahrerin aus Speyer, die der Tür nicht mehr ausweichen konnte, stürzte und sich eine Rippenfraktur zuzog. Das Fahrrad sowie der Pkw des Unfallverursachers blieben unbeschädigt.

Ladendieb von Polizei gestellt

Speyer (ots) – 27.08.2020, 09:20 Uhr – Die Polizei stellte am Donnerstagmorgen 27.08.2020 einen 22-jährigen Ladendieb in der Maximilianstraße, nachdem dieser zuvor ein Parfüm und eine Sonnenbrille in einem Drogeriemarkt in der Maximilianstraße entwendete. Der Täter, der nach Verlassen des Marktes mit seiner Diebesbeute im Wert von 95 EUR zu Fuß in Richtung unterwegs war, konnte aufgrund der vorliegenden Personenbeschreibung in Höhe der “Alten Münz” durch eine Streife kontrolliert werden.

Das Diebesgut konnte dabei beim Beschuldigten aufgefunden und wieder an die geschädigte Institution ausgehändigt werden. Da der 22-jährige Ladendieb einen Atemalkoholwert von rund 3,5 Promille aufwies, wurde ihm zur Feststellung seiner Schuldfähigkeit eine Blutprobe entnommen.

Schulwegkontrollen zum Beginn des neuen Schuljahrs

Speyer (ots) – 17.08.-27.08.2020 – Seit Anfang letzter Woche sind die Schüler in Rheinland-Pfalz aus den Sommerferien zurückgekehrt und in das neue Schuljahr gestartet. Wie in jedem Jahr nach den Sommerferien widmete sich die Polizei Speyer auch 2020 in dieser und der zurückliegenden Woche der Kontrolle des Schulwegs an Schulen im Stadtgebiet und den Umlandgemeinden. So konnte sichergestellt werden, dass die Schüler auch nach der langen Ferienzeit wieder sicher an ihre Schule gelangen.

Bei den täglich an mehreren Schulen zu Schulbeginn und -ende durchgeführten Kontrollen achteten die Polizeibeamten insbesondere darauf, dass die Straßen von den Schülern sicher überquert wurden und diese im Auto der Eltern richtig angeschnallt waren. Auch auf die Problematik falsch parkender Elterntaxis wurde ein Augenmerk gelegt und die vereinzelt festgestellten Eltern auf ihr Fehlverhaltenden hingewiesen. Insgesamt kann die Polizei nach zwei Wochen eine positive Bilanz ziehen.

Zwar waren bei der am Donnerstag zwischen 07:30 – 08:05 Uhr an der Woogbachschule durchgeführten Kontrolle gleich mehrere Verstöße festzustellen. Drei Erwachsene und zwei Kinder hatten keinen Sicherheitsgurt angelegt, vier Kinder waren ohne Kindersitz unterwegs und an vier Verkehrsteilnehmer wurden Mängelberichte wegen fehlender Dokument bzw. fehlendem Warndreieck/Warnweste ausgestellt. Dies blieb jedoch die Ausnahme. Bei allen anderen Schulwegkontrollen in den letzten beiden Wochen konnte die Polizei nur in Einzelfällen Fehlverhalten feststellen.