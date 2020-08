Zu tief ins Glas geschaut

Berg/Pfalz (ots) – Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde in der Hagenbacher Straße in Neulauterburg am Freitag 28.08.2020 um 00.55 Uhr ein 41-jähriger Autofahrer kontrolliert, der deutlich wahrnehmbar unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,51 Promille, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Der Führerschein und die Fahrzeugschlüssel des 41-Jährigen wurden einbehalten, weiterhin wird er wegen Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Berg/Pfalz (ots) – Während der gleichen Verkehrskontrolle in Neulauterburg am Freitag, dem 28.08.2020, um 01.00 Uhr, fiel eine 20-jährige Autofahrerin auf, die Anzeichen auf Drogenkonsum aufwies.

Ein Drogentest verlief positiv hinsichtlich der Einnahme von Amphetamin und Cannabisprodukten.

Zur Feststellung ihrer Fahrtüchtigkeit wurde der jungen Frau eine Blutprobe entnommen.

Ihr Führerschein und ihre Fahrzeugschlüssel wurden vorübergehend sichergestellt.

Einbruch in Gartengerätehaus

Wörth (ots) – Unbekannte schnitten in der Nacht zum Donnerstag 27.08.2020, den Gartenzaun zu einem Gartengrundstück in der Schrebergartenanlage im Klammgrund auf und drangen in ein dort befindliches Gartengerätehaus ein. Daraus entwendeten sie mehrere Werkzeuge und fünf LED-Lampen.

Weiterhin wurde ein Kinderfahrrad, dessen Herkunft nicht geklärt ist, in den auf dem Gelände befindlichen Sandkasten geworfen. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Wörth erbeten.

Durchfahrtsverbot überwacht

Lingenfeld/Lustadt (ots) – 16 Verstöße gegen das Durchfahrtsverbot ahndeten Polizeibeamte des Polizeipräsidiums Einsatz Logistik und Technik am Donnerstag zwischen 13.20 und 15.30 Uhr Am Hirschgraben in Lingenfeld.

Auch in der Poststraße in Lustadt kontrollierten die Beamten das Durchfahrtsverbot für Fahrzeuge über 3,5 t. Hierbei konnte lediglich ein Verstoß gegen das bestehende Verbot festgestellt werden.

Zudem war ein Autofahrer wegen der Benutzung seines Mobiltelefons beanstandet worden.

Die Kontrollstelle in der Poststraße wurde in der Zeit zwischen 15.45 und 17.15 Uhr eingerichtet.