Verkehrsunfall mit verletztem jugendlichen Radfahrer

Frankenthal (ots) – Am Donnerstagmorgen 27.ß8.2020 gegen 07:10 Uhr, kommt es im Kreuzungsbereich Nürnberger Straße/ Wallonenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem 17-jährigen Radfahrer aus Frankenthal.

Den ersten Ermittlungen zufolge missachtet die 60-jährige PKW-Fahrerin aus Worms die Vorfahrt des von rechts kommenden Radfahrers. Der 17-Jährige stürzt aufgrund der Kollision von seinem Fahrrad, erleidet Schmerzen im rechten Oberschenkel und wird daher in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrrad wird infolge des Unfalls ebenfalls beschädigt. Die Schadenshöhe bemisst sich auf etwa 300 Euro. An dem Ford EcoSport entsteht ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

Versuchter Enkeltrick-Betrug

Frankenthal (ots) – Eine 83-jährige Frankenthalerin erhält am Donnerstag 27.08.2020 gegen 10:30 Uhr einen Anruf einer unbekannten Anruferin. Diese gibt sich zunächst als Nichte der 83-Jährigen aus und teilt dieser mit, aufgrund einer Auktion dringend 15.000 Euro zu benötigen. Die Geschädigte erkennt die Betrugsmasche, woraufhin die unbekannte Anruferin das Telefongespräch beendet. Zu einem wirtschaftlichen Schaden kommt es somit nicht.

Immer wieder täuschen Betrüger eine vermeintliche Familienangehörigkeit und meist eine damit verbundene finanzielle Notlage vor. So erschleichen sie sich das Vertrauen der ahnungslosen Angerufenen und nutzen deren Gutgläubigkeit und Hilfsbereitschaft gnadenlos aus. Lassen Sie sich nicht täuschen und seien Sie misstrauisch. Wenn Ihnen ein Anruf seltsam erscheint rufen Sie uns an. Wir sind unter der 110 oder der 06233 3130 für Sie da.

Versuchter Call-Center-Betrug durch falsche Microsoft-Mitarbeiter

Beindersheim (ots) – Am Mittwochmittag 26.08.2020, zwischen 14:30 und 15:45 Uhr, erhält ein 72-jähriger Mann aus Beindersheim einen betrügerischen Anruf von vermeintlichen Microsoft-Mitarbeitern. In dem Telefongespräch wird dem Geschädigten mitgeteilt, dass sein Computer nicht mehr richtig funktioniert. Um den Schaden zu beheben erteilt der 72-Jährige den Tätern Fernzugriff auf seinen Computer.

Diese versuchen in der Folge zunächst 299 Euro und anschließend 835 Euro für die Software per Kreditkarte zu bezahlen. Der Geschädigte erkennt die Betrugsmasche und kann den Zahlvorgang abbrechen.

Alkoholisiert und zu schnell gefahren

Frankenthal (ots) – Anlässlich eines Geschwindigkeitsverstoßes wird der Fahrer eines Kleinkraftrads am Freitag 28.08.2020 gegen 23:55 Uhr, im Nordring einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Fahrtüchtigkeitsüberprüfung stellen die Beamten bei dem 57-jährigen aus Lambsheim Atemalkohol fest.

Ein in der Dienststelle der Polizeiinspektion Frankenthal durchgeführter Alkoholtest ergibt einen Wert von 0,62 Promille. Einen Führerschein kann der 57-Jährige ebenfalls nicht vorweisen, weshalb zusätzlich ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen ihn eingeleitet wird. Da der Beschuldigte mehrfach in diesem Zusammenhang polizeilich in Erscheinung getreten ist, wird zudem sein Kleinkraftrad sichergestellt. Gemäß Bußgeldkatalog kommt auf den 57-Jährigen nun eine Strafe in Höhe 500 EUR sowie ein Fahrverbot zu.

Alkoholisiert nach Hause gefahren

Frankenthal (ots) – Durch eine Zeugin wird der Polizei am Donnerstag 27.08.2020 gegen 14:30 Uhr bekannt, dass ein Mann offensichtlich im alkoholisierten Zustand in einen PKW eingestiegen und losgefahren ist. An der Wohnanschrift des Fahrzeughalters kann der 58-jährige Beschuldigte angetroffen werden. Da sich auch vor Ort der Verdacht der Trunkenheitsfahrt erhärtet, wird der Beschuldigte zur Dienststelle der Polizeiinspektion Frankenthal verbracht, wo ihm unter Zwang eine Blutprobe entnommen wird.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe verhängt werden.