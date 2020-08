Versuchtes Tötungsdelikt in betreuter Wohngruppe

Klingenmünster (ots) – Am Donnerstagmittag 27.08.2020 gegen 12 Uhr griff ein 42-jähriger Mann im gemeinsamen Aufenthaltsraum seinen 48-jährigen Mitbewohner mit einem Messer an und fügte ihm eine tiefe Stichverletzung im Brustbereich zu. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass der Angriff unvermittelt und für den Geschädigten überraschend erfolgte. Dem Verletzten gelang es zu fliehen und sich vor dem Beschuldigten in Sicherheit zu bringen. Der Beschuldigte konnte unmittelbar nach der Tat festgenommen werden. Der Geschädigte musste in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert werden. Es besteht derzeit keine Lebensgefahr. Beide Männer wohnten in einer betreuten Wohngruppe in Klingenmünster.

Der Beschuldigte wurde heute dem Haftrichter des Amtsgerichts Landau vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landau einen Unterbringungsbefehl wegen versuchten Mordes. Dabei wurde von dem Mordmerkmal der Heimtücke ausgegangen, da das Tatopfer nach den vorliegenden Erkenntnissen nicht mit einem Angriff rechnete. Der Beschuldigte kam in eine psychiatrische Klinik.

Ein Unterbringungsbefehl und kein Haftbefehl war deshalb zu erlassen, da dringende Gründe für die Annahme vorliegen, dass der Beschuldigte aufgrund einer psychischen Erkrankung für sein Tun im strafrechtlichen Sinne nicht verantwortlich war und aufgrund seiner Gefährlichkeit in dem späteren Verfahren die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet werden wird.

Getränkeflasche löst Unfallgeschehen aus

Edenkoben/A65 (ots) – Weil sich ein 38-jähriger Autofahrer während der Fahrt nach seiner Getränkeflasche bückte die zuvor in den Fahrerfußraum gefallen war, lenkte er unwillkürlich nach rechts und stieß ungebremst auf das Heck eines Fahrzeugs der Autobahnmeisterei. Dieses Fahrzeug war als Sicherungsfahrzeug eingesetzt und sicherte ein vorausfahrendes Mähfahrzeug auf dem Seitenstreifen ab.

Glücklicherweise war die gefahrene Geschwindigkeit des Pkw relativ gering, so dass sich dessen Fahrer eine nur geringfügige Verletzung zuzog. Der Sachschaden allerdings wird auf insgesamt 22.000 EUR geschätzt.

88-Jähriger enttarnt einen falschen Polizeibeamten

Maikammer (ots) – Am Freitag 28.08.2020 gegen 13:15 Uhr erhielt ein 88-jähriger Mann aus der VG Maikammer einen Anruf eines falschen Polizeibeamten, in dem gezielt nach der Höhe und dem Aufbewahrungsort seines Bargeldes gefragt wurde.

Der 88-Jährige schöpfte Verdacht und wollte sich beim polizeilichen Notruf nach dem Anrufer erkundigen, woraufhin die Betrugsmasche auffiel.

In diesem Zusammenhang weist die Polizeiinspektion Edenkoben auf das weit verbreitete Betrugsphänomen des falschen Polizeibeamten hin. Oftmals wechselnde Anrufer geben sich als Polizeibeamte aus und erschleichen durch geschickte Gesprächsführung das Vertrauen der Opfer, um diese zur Übergabe ihrer Vermögenswerte zu bringen.