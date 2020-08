Friedberg: Die Polizei-News

Friedberg: Zeugen nach Körperverletzung in der Köhlergasse gesucht

(ots) – Einem 21-jährigen Friedberger schlug ein bislang unbekannter Täter am Mittwochmittag gegen 13.30 Uhr ins Gesicht. Das Opfer befand sich zur Tatzeit auf dem Vorplatz der Stadtkirche, als der Unbekannte ihn offenbar angriff. Dabei wurde der 21-Jährige leicht verletzt.

Beschreibung des Tatverdächtigen:

Er war etwa 1,80 Meter groß, kräftig und sein Kopf war rasiert. Er trug ein grünes Shirt und eine graue kurze Hose.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Polizei in Friedberg unter 06031/601-0 in Verbindung zu setzen.

Nidda: Zeugen nach Unfallflucht auf der B455 gesucht

(ots) – Einem entgegenkommenden dunklen Kombi musste offenbar der 42-jährige Fahrer eines Skodas ausweichen, um ein Unfall auf der Bundesstraße 455 zu vermeiden. Der Skoda-Fahrer war gegen 00.45 Uhr von Eichelsdorf nach Ober-Schmitten unterwegs, als der Unbekannte mittig der Fahrbahn fuhr. Beim Ausweichen stieß er gegen die Schutzplanken. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Büdingen unter 06042/9648-0.

Friedberg: Wohnungseinbruch in der Ludwigstraße

(ots) – Am Mittwoch (26. August) zwischen 01.30 und 20.30 Uhr brachen Unbekannte in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Ludwigstraße ein. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation unter 06031/601-0.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen