Neustadt: Hornissenattacke – Feuerwehr hilft

Neustadt an der Weinstraße – In einer Wohnung hatten sich am Donnerstag, 27.08.2020, Hornissen niedergelassen und bereits den Hund der älteren Dame attackiert. Da sie sich nicht mehr in ihre Wohnung traute, verständigte sie die Feuerwehr.

Die Einsatzkräfte konnten mit viel Geduld die Hornissen durch die Fenster ins Freie vertreiben. Die Wohnung wurde durch die Feuerwehr kontrolliert, so dass sich keine weiteren ungebetenen Kleintiere mehr in der Wohnung befanden.

Vor Ort waren die Feuerwehr mit einem Einsatzfahrzeug und acht Einsatzkräften.