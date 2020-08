Einbruch in Schule – Täter stehlen 25 Tablets im Wert von 12.000 €

Bad-Zwesten-Oberurff (ots) – 28.08.2020, 01:00 Uhr – Tablet-Computer im Gesamtwert von 12.000 Euro stahlen unbekannte Täter in der vergangenen Nacht aus einem Schulgebäude in der Bergfreiheiter Straße. Die Täter begaben sich zu dem Schulgebäude und schlugen die Scheibe eines Nebenraumes des Sekretariats ein. Nachdem die Täter in den Raum eingestiegen waren begaben sie sich zu einem Schrank in welchem die Tablets der Marke Apple aufgeladen wurden.

Sie entnahmen insgesamt 25 Tablets.

Das Einschlagen der Scheibe war von einem Zeugen bemerkt worden und er verständigte die Polizei. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndung konnten die Täter mit ihrer Beute entkommen. Der angerichtete Sachschaden beträgt 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660.

Unbekannte Täter beschädigen 8 geparkte Pkws

Melsungen (ots) – 25.08.2020, 21:30 Uhr bis 26.08.2020 07:00 Uhr – Insgesamt 8 auf dem Parkplatz der Stadthalle in der Rothenburger Straße geparkte Pkws beschädigten unbekannte Täter in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch.

Die Täter begaben sich zu den abgestellten Fahrzeugen, entfernten und entwendeten teilweise die amtlichen Kennzeichen, brachen Tankdeckel und Außenspiegel an und zerstachen an drei Fahrzeugen jeweils mehrere Reifen. Der Gesamtschaden beträgt 3.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890.

