Polizei Eschwege

Einbruch in Schuppen am Grillplatz Niederhone – Polizei sucht Zeugen

(ots) – Wie heute bei der Polizei in Eschwege angezeigt wurde, sind Unbekannte zwischen vergangenem Freitag 17.00 Uhr und Donnerstagnachmittag 16.10 Uhr gewaltsam in einen Schuppen bei der St. Martins Grillhütte in Eschwege-Niederhone eingebrochen und haben einen Spaten im Wert von 25 Euro geklaut. Der Schaden an der aufgebrochenen Tür wird auf 200 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Wildunfall

Ein 63-Jähriger aus Berkatal ist am Donnerstagabend gegen 20.15 Uhr mit seinem Auto auf der Bundesstraße B 451 von Helsa in Richtung Wickenrode unterwegs gewesen, als drei Rehe unvermittelt die Fahrbahn kreuzten. Der 63-Jährige erfasste eines der Tiere, was im Anschluss jedoch weiterrannte. Am Auto des Mannes entstand ein Schaden von 500 Euro.

Pizzataxi fährt Spiegel an geparktem Auto ab

(ots) – Donnerstagnachmittag 27.08.2020 hat ein 32-Jähriger aus Eschwege, der mit einem Pizzataxi unterwegs war, gegen 15.20 Uhr in der Neustadt in Eschwege an dem geparkten Fahrzeug einer 37-Jährigen aus Eschwege den linken Außenspiegel abgefahren. An dem Pizzataxi wurde der rechte Außenspiegel in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei beziffert den Schaden an den zwei Autos auf je 300 Euro.

46-jähriger und 59-jähriger Autofahrer kollidieren – Zwei Personen leicht verletzt

(ots) – Am Donnerstagabend 27.08.2020 befuhr ein 46-jähriger Autofahrer aus Sontra gegen 18.25 Uhr in Reichensachsen die Landstraße in Richtung Hoheneiche. In Höhe Einmündung Riedweg bog dann ein 59-Jähriger aus Eschwege mit seinem Fahrzeug vom Riedweg nach rechts auf die Landstraße in Richtung Hoheneiche ein, so dass es zum Zusammenstoß mit dem Pkw des 46-Jährigen kam. Offenbar hatte der 46-Jährige mit seinem Pkw links geblinkt, war dann aber geradeaus weitergefahren. Dadurch ging der 59-Jährige davon aus, dass der 46-Jährige in die Nordstraße abbiegen würde und fuhr dann auf die Landstraße auf. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt 6.500 Euro.

Der 59-jährige Verursacher und ein 51-jähriger Mitfahrer im Auto des 46-Jährigen erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen, u.a. Prellungen und HWS. Da die beiden Autos nicht mehr fahrbereit waren, mussten diese später noch abgeschleppt werden.

Alleinunfall – 27-Jähriger leicht verletzt

(ots) – Am Freitagmorgen 28.08.2020 um kurz vor 07.00 Uhr ist ein 27-jähriger Autofahrer aus Eschwege mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Leitplanke geprallt. Der Mann war auf der Landesstraße L 3242 aus Richtung Anschlussstelle B 27 / Albungen kommend in Richtung Berkatal unterwegs, als er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, über die Gegenfahrbahn schleuderte und dann gegen die Leitplanke prallte.

Am Auto des Mannes entstand ein Schaden von 2.500 Euro, die Schutzplanke wurde mit 500 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen. Der Mann klagte nach dem Unfall über Schmerzen im Schulterbereich und wollte sich dann später eigenhändig in ärztliche Behandlung begeben.

Bad Sooden-Allendorf

75-jährige Autofahrerin nimmt 70-jähriger Autofahrerin die Vorfahrt

(ots) – Gegen 11.25 Uhr hat eine 75-jährige Autofahrerin aus Bad Sooden-Allendorf einer ebenfalls aus Bad Sooden-Allendorf stammenden 70-jährigen Autofahrerin die Vorfahrt genommen, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Die 75-Jährige wollte aus dem Städtersweg kommend die Hilberlachestraße überqueren und dann geradeaus weiter auf die Werrastraße fahren, als die 70-Jährige mit ihrem Wagen die Hilberlachestraße aus Richtung Auf den Teichhöfen kommend, in Richtung Einmündung B 27 befuhr und damit ihre Fahrbahn kreuzte.

Die 75-Jährige übersah dann beim Überqueren der Hilberlachestraße die vorfahrtberechtigte Verkehrsteilnehmerin und stieß mit ihr zusammen. Über die genaue Schadenshöhe ist noch nichts bekannt, die beiden Fahrzeugen waren aber nach ersten Erkenntnissen nicht mehr fahrbereit. Die beiden Frauen blieben offenbar unverletzt.

Verkehrsunfallflucht

(ots) – Die Polizei in Bad Sooden-Allendorf ermittelt wegen Unfallflucht gegen einen unbekannten Verkehrsteilnehmer, der in Bad Sooden-Allendorf auf einem Parkplatz im Bereich Große Hainstraße Haus Nr. 7 einen blauen Dacia Logan beim Ein-bzw. Ausparken an der linken Fahrzeugseite beschädigt hat und anschließend geflüchtet ist.

Die Unfallzeit soll zwischen dem 26.08.2020 und dem 27.08.2020, 09.00 Uhr liegen. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in BSA unter der Nummer 05652/927943-0 entgegen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Auffahrunfall mit drei Autos

(ots) – Am Donnerstagnachmittag 27.08.2020 kam es gegen 15.00 Uhr zu einem Auffahrunfall auf der Landesstraße L 3238 in der Ortslage von Velmeden. Ein 20-jähriger Autofahrer aus Hessisch Lichtenau erkannte offenbar zu spät, dass zwei vor ihm fahrende Pkws im Kreuzungsbereich Witzenhäuser Straße/Baßbergstraße verkehrsbedingt anhalten mussten.

Ein davor befindlicher Pkw war dabei, von der Witzenhäuser Straße nach rechts in die Baßbergstraße einzubiegen. Während eine 24-Jährige aus Hessisch Lichtenau und eine 21-Jährige aus Großalmerode in ihren Pkws noch rechtzeitig anhalten konnten, fuhr der 20-Jährige auf den Pkw der 21-Jährigen auf. Die 21-Jährig kollidierte dann wiederum mit dem Pkw der 24-Jährigen. An den drei Fahrzeugen entstand insgesamt ein Schaden von 4.500 Euro.

Wildunfall

(ots) – Am Donnerstagabend kollidierte gegen 22.25 Uhr ein 39-jähriger Autofahrer aus Großalmerode auf der Landesstraße L 3238 zwischen Laudenbach und Uegsterode mit einem Wildschwein. Bei der Kollision entstand ein Schaden von 3000 Euro, das Tier war später nicht mehr auffindbar.

Wildunfall

(ots) – Ein Schaden von 300 Euro entstand am Freitagmorgen 28.08.2020 gegen 06.40 Uhr am Pkw einer 23-Jährigen aus Hessisch Lichtenau, als diese auf der Landesstraße L 3147 zwischen Hessisch Lichtenau und Hopfelde mit einem Reh zusammenstieß. Das Tier verendete an der Unfallstelle.

