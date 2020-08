Bad Dürkheim: Öffentliche Führung im Pfalzmuseum für Naturkunde am 05. September 2020 – Schwerpunktthema: Neue Dauerausstellung

Bad Dürkheim – Am Samstag, 05. September 2020, bietet das Pfalzmuseum für Naturkunde in Bad Dürkheim eine öffentliche Führung an. Die Veranstaltung beginnt um 11.30 Uhr in einer kleinen Gruppe vor der allgemeinen Öffnung des Museums.

Im Mittelpunkt stehen die neu gestalteten Räume im ersten Stockwerk des Pfalzmuseums – darunter die Landschaftsräume Pfälzerwald und Westrich. Wie sind diese Landschaften entstanden? Was zeichnet die Naturräume aus? Welche Tiere und Pflanzen sind dort heimisch und wie können sie geschützt werden?

Entsprechend der aktuellen Corona-Verordnung gelten im Museum Maskenpflicht und Abstandsregeln sowie die Kontaktdatenerfassung. Im Anschluss an die Führung kann das Museum ab 13.00 Uhr auf eigene Faust erkundet werden. Die Kosten betragen 5 €. Nur mit Anmeldung bis zum 04.09.2020 unter 06322/9413-21 (tgl. außer montags), 67098 Bad Dürkheim, Kaiserslauterer Straße 111, Busverbindung Linie 485.