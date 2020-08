Neustadt und Kreis Bad Dürkheim: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 28.08.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Fahren ohne Fahrerlaubnis – Fahrer lediglich im Besitz einer Mofa-Prüfbescheinigung

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Abend des 27.08.2020, gegen 20:30 Uhr, wurde ein 15-jähriger Mofafahrer aus Neustadt an der Weinstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle konnte ermittelt werden, dass es sich bei dem Fahrzeug um einen Motorroller mit einer eingetragenen Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h handelte. Der Fahrer konnte lediglich eine Mofa-Prüfbescheinigung aushändigen, es wäre jedoch die Fahrerlaubnisklasse ‚AM‘ erforderlich gewesen. Den Jugendlichen erwartet jetzt eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Das Fahrzeug wurde, um eine Weiterfahrt zu verhindern, vor Ort abgestellt und verschlossen.

Neustadt: Geschwindigkeitsmessung in der Wolfsburgstraße

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Morgen des 28.08.2020 wurden zwischen 06:45 Uhr und 08:00 Uhr durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße Geschwindigkeitskontrollen in der Wolfsburgstraße in Neustadt/Wstr. durchgeführt. In dem unmittelbaren Umfeld der Kontrollörtlichkeit befindet sich eine Grundschule, ein Kindergarten und ein Kinderspielplatz. In der dortigen Tempo 30-Zone wurden insgesamt 19 Fahrzeugführer/innen mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen. Die Fahrzeugführer/innen wurden entsprechend kontrolliert und verwarnt. Der höchste gemessene Wert betrug 51km/h bei erlaubten 30 km/h.

Meckenheim: Einbruch in Döner-Imbiss

Meckenheim (ots) – Durch eine Sicherheitsfirma, die einen Alarmeingang registrierte, wurde die Polizei Haßloch in der Nacht von Donnerstag auf Freitag /27./28. Aug 2020, 2:00 Uhr) informiert, dass es in Meckenheim, Hauptstraße zu einem Einbruch gekommen sein könnte. Eine aufgehebelte Glastür und zwei gewaltsam geöffnete Spielautomaten fanden die Beamten vor, der Einbrecher war bereits weg. Mit einem Diensthund suchte die Polizei das Gebäude und die Umgebung ab. Wie hoch die Beute war, ließ sich nicht feststellen. Die Polizei Haßloch nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 06324 933-0 oder E-Mail pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.