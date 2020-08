Karlsruhe – Viele Verstöße bei Überwachung eines Durchfahrtsverbots in der Karlsruher Oststadt

Karlsruhe – Mehr als 50 Verstöße innerhalb von nur zwei Stunden stellten

Beamte der Verkehrspolizei im Rahmen zweier Kontrollen in den Vergangenen Tagen

zur Überwachung eines Durchfahrtsverbots in der Karlsruher-Oststadt fest.

Aufgrund einer Baustelle am Karl-Wilhelm-Platz ist die Karl-Wilhelm-Straße

zurzeit in Richtung Osten streckenweise für den Individualverkehr gesperrt und

eine Umleitung eingerichtet. Dieses Durchfahrtsverbot wird jedoch häufig von

Verkehrsteilnehmern missachtet, die auf den Schienen durch die

Straßenbahnhaltestelle fahren. Im Zusammenhang mit der dortigen Ampelanlage des

Querverkehrs kommt es hierdurch des Öfteren zu Gefahrensituation.

Die Verkehrspolizei des Polizeipräsidiums Karlsruhe hat daher am Mittwochmittag

und am Donnerstagnachmittag entsprechende Kontrollen zur Einhaltung des

Durchfahrtverbots durchgeführt. Wie konkret die Gefahrensituationen werden

können, zeigte sich am Donnerstag bereits kurz vor Beginn der Kontrollen, als es

gegen 15:45 Uhr aufgrund der vorgenannten Situation zu einem Unfall zwischen

zwei Pkws kam. Da aber sowohl Verstöße von Autofahrern wie auch von

Fahrradfahrern erwartet wurden, beteiligte sich an den Kontrollen auch eine

Fahrradstreife.

In den jeweils etwa eine Stunde andauernden Kontrollen stellten die Beamten

insgesamt 52 Verstöße gegen das Durchfahrtsverbot fest. Dabei handelte es sich

in 37 Fällen um Autofahrer und in 15 Fällen um Fahrradfahrer. Zudem gelangten

drei Autofahrer zur Anzeige, da sie keinen Sicherheitsgurt angelegt hatten.

Ebenso ahndeten die Polizisten einen Radfahrer, der sein Mobiltelefon während

der Fahrt nutze sowie einen weiteren Radler, der das Rotlicht einer Ampel

missachtete. An drei kontrollierten Fahrrädern wurden zudem defekte Bremsen

festgestellt.

Bretten – Unter Betäubungsmitteleinfluss Unfall verursacht

Karlsruhe – Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln hat ein 33-jähriger

Pkw-Fahrer am Donnerstagnachmittag auf der Kreisstraße 3568 einen Verkehrsunfall

verursacht. Der 33-Jährige war gegen 16.30 Uhr in Richtung Sprangtal unterwegs.

Beim Linksabbiegen in Richtung Salzhofen achtete er nicht auf einen

entgegenkommenden Pkw und stieß mit diesem zusammen. Durch die Kollision wurde

der Fahrer des entgegenkommenden Pkw, seine zwei Mitfahrer und der

Unfallverursacher leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme wurde die

Drogenbeeinflussung festgestellt. Der 33-Jährige ist zudem nicht im Besitz einer

gültigen Fahrerlaubnis.

Rheinstetten – Eine Leichtverletzte bei Auffahrunfall auf der B 36

Rheinstetten-Forchheim – Bei einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 36

bei Forchheim ist am Donnerstag gegen 17.10 Uhr eine 58-jährige Autofahrerin

leicht verletzt worden.

Nach den Feststellungen des Polizeipostens Rheinstetten erkannte eine 83 Jahre

alte Pkw-Führerin an der Kreuzung zur Hauptstraße beziehungsweise der

Kreisstraße 3581 in Fahrtrichtung Karlsruhe die verkehrsbedingt stehenden

Fahrzeuge zu spät und fuhr auf. Dabei schob sie den Pkw eines 55-Jährigen noch

auf jenen der leichtverletzten 58-Jährigen. Es entstand ein Gesamtschaden von

rund 17.000 Euro.

Karlsruhe – Unbekannte verwüsteten Gartenhütte

Karlsruhe – Unbekannte haben zwischen Mittwoch, 19.00 Uhr und Donnerstag,

14.30 Uhr eine Gartenhütte in der Kleingartenanlage Litzelau verwüstet. Nach

Aufhebeln der Türe wurden die Oberschränke von den Wänden gerissen, Mobiliar

beschädigt und Gläser aus den Schränken geworfen. Der angerichtete Schaden kann

derzeit noch nicht beziffert werden. Wer Hinweise auf die Täter geben kann, wird

gebeten sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West, Telefon 0721/666-3611 in

Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Betrunken auf E-Scooter unterwegs

Karlsruhe – Eine Polizeistreife kontrollierte am frühen Freitagmorgen

einen E-Scooter-Fahrer, der in der Karlsruher Südstadt unterwegs war.

Der 22-jährige Rollerfahrer fuhr gegen 03:00 Uhr auf der Baumeisterstraße. Als

er das hinter ihm fahrende Polizeiauto bemerkte, bog er verbotswidrig entgegen

der Fahrtrichtung in die Marienstraße ein, um sich der Kontrolle zu entziehen.

Mittels eingeschaltetem Blaulicht wurde er zum Anhalten aufgefordert, was er nur

zögerlich tat.

Bei der anschließenden Personen- und Fahrzeugkontrolle nahmen die Beamten bei

dem jungen Mann deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein durchgeführter

Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille, weshalb der 22-Jährige

auf das Polizeirevier gebracht wurde. Nach einer Blutentnahme wurde sein

Führerschein einbehalten.

Graben-Neudorf – Feuer in Fertigungshalle

Graben-Neudorf – In einer Fertigungshalle der Firma SEW in der

Ernst-Blickle-Straße ist in der Nacht zum Freitag gegen 02.35 Uhr aus unklarer

Ursache ein Feuer im Ölbad einer Produktionsmaschine entstanden. Zwei

Mitarbeiter konnten die Flammen unter Einsatz von Feuerlöschern bis zum

Eintreffen der Feuerwehr weitgehend selbst löschen. Sie sind dabei

möglicherweise durch Rauchgas leicht verletzt worden und mussten sich daher

ärztlich untersuchen lassen. Ein Sachschaden entstand offenbar nicht.

Rheinstetten – Sandsteinmauer beschädigt und geflüchtet

Karlsruhe – Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am

Donnerstag, im Zeitraum zwischen 13:15 Uhr und 18:00 Uhr, eine zu einem

Grundstück in der Franz-Allgaier-Straße gehörige Sandsteinmauer. Der

Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Örtlichkeit und

hinterließ einen Sachschaden von rund 3000 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer

07243/3200-0, mit dem Polizeirevier Ettlingen in Verbindung zu setzen.