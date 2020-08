Mannheim: „Poser“-Kontrollen in der 4-Monatsbilanz; mehr als jedes 5. Auto technisch manipuliert; 63 Fahrzeuge sichergestellt; „Poser“ bleiben auch weiterhin im Visier der Fahnder

Mannheim – Dass „Poser“-Kontrollen absolut notwendig sind, zeigt

eindrucksvoll die 4-Monatsbilanz der Verkehrspolizeiinspektion Mannheim.

Selbst in „Corona-Hochzeiten“, in denen wesentlich weniger Verkehr auf Mannheims

Straßen unterwegs war, gibt die Bilanz den Weg für weitere, intensive Kontrollen

vor.

Auch die Anwohner der betroffenen Stadtgebiete, die insbesondere zur Nachtzeit

über quietschende Reifen und aufheulende Motoren klagen, fließen in die

Kontrollplanungen mit ein.

Seit Ende April wurden an insgesamt 59 Tagen, vornehmlich auf den „Poser“-Meilen

Kaiserring, Friedrichsring, Luisenring, Parkring, Kunststraße und

Augusta-Anlage, kontrolliert.

Dabei wurden 827 auffällige Fahrzeuge und 1100 Personen überprüft.

175 Fahrzeuge waren technisch so manipuliert, dass deren Betriebserlaubnisse

erloschen waren.

63 dieser Fahrzeuge wurden sofort aus dem Verkehr gezogen und zur

Gutachtenerstellung sichergestellt.

Über 450 Ordnungswidrigkeitsverfahren, verbunden mit teils saftigen Buß- und

Verwarnungsgeldern wurden eingeleitet. Zum größten Teil wegen unnötigen Lärms.

Auch wenn das „Posen“ erfahrungsgemäß im letzten Jahresdrittel abnimmt, wird die

Verkehrspolizeiinspektion Mannheim in den nächsten Wochen weiterhin die Szene

ins Visier nehmen. Weitere Kontrollen sind bereits in der Planung.

Mannheim-Oststadt: Unbekannte brechen Parkautomaten in Tiefgarage auf – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Oststadt – Unbekannte Täter öffneten am Donnerstagabend gegen

19.30 Uhr mit unbekanntem Werkzeug gewaltsam den Parkautomaten des

Maritim-Hotels in der Tiefgarage unterhalb der Wasserturmanlage und entwendeten

die darin befindliche Geldkassette. Die Höhe des in der Kassette befindlichen

Bargeldes ist bislang unbekannt. Bereits am 19.08.2020 kam es zu einem

gewaltsamen Aufbruch dieses Automaten. Die Polizei hat die Ermittlungen

aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu den unbekannten Tätern geben kann,

setzt sich bitte mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Telefonnummer

0621/174-3310, in Verbindung.

Mannheim-Käfertal: Alkoholisiert Rotlicht missachtet und Unfall verursacht / Rollerfahrer schwer verletzt

Mannheim-Käfertal – Eine 74-jährige Frau befuhr am Donnerstag gegen 17 Uhr

mit ihrem Pkw die rechte Spur der Rollbühlstraße (B 38) in Fahrtrichtung

Innenstadt und missachtete an der Kreuzung zur Mannheimer Straße das Rotlicht.

Hierdurch kam es zur Kollision mit einem 22-jährigen Rollerfahrer, der aus

entgegengesetzter Richtung der Rollbühlstraße kam und nach links in die

Mannheimer Straße abbiegen wollte. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge,

wodurch sich der 22-Jährige schwere Verletzungen am Rücken und der Schulter

zuzog. Er wurde nach der Erstversorgung mit einem Rettungswagen in ein

Krankenhaus verbracht.

Während der Unfallaufnahme wurde bei der Unfallverursacherin eine

Alkoholbeeinflussung festgestellt. Ein Atemalkoholtest zeigte, dass die Frau 0,5

Promille hatte. Auf der Dienststelle wurde ihr daher eine Blutprobe entnommen

und ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.

Während der Unfallaufnahme war der rechte Fahrstreifen der Rollbühlstraße

gesperrt. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Fahrbahn durch eine

Spezialfirma gereinigt werden.

Mannheim-Neckarau: Pkw nimmt Fahrrad die Vorfahrt / Radler schwer verletzt

Mannheim-Neckarau – Am Donnerstagabend kam es gegen 18 Uhr zu einem

Verkehrsunfall an der Einmündung Angelstraße/Waldhornstraße. Ein 58-jähriger

Mann, der mit seinem Pkw auf der Angelstraße in Richtung Neckarauer Straße

unterwegs war, wollte an der Einmündung zu Waldhornstraße nach links in diese

abbiegen und übersah hierbei den entgegenkommenden 34-jährigen Rennradfahrer. Es

kam zur Kollision wonach der Radfahrer stürzte und sich schwere Verletzungen

zuzog. Mit mehreren Prellungen, Schürfwunden und Verdacht auf einen Bruch wurde

er in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa

3.000 Euro, am Rennrad etwa 1.500 Euro.

Mannheim: Zwei Tatverdächtige wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls im beschleunigten Verfahren verhandelt.

Mannheim – Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mannheim und

des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde am 26.08.2020 eine Verhandlung

im beschleunigten Verfahrens wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen

Ladendiebstahls beim Amtsgericht Mannheim durchgeführt.

Eine 35-jährige deutsche Staatsangehörige soll am Dienstag, 25.08.2020 gegen

13.45 Uhr in einem Warenhaus im Quadrat N 7 Parfüm im Wert von rund 450 Euro

entwendet haben. Anschließend habe sie sich in ein nahegelegenes

Elektrowarenfachgeschäft begeben und soll dort zwei Paar Kopfhörer im Wert von

fast 600 Euro entwendet haben. Sie wurde durch Ladendetektive nach der Tat

festgenommen und der Polizei übergeben. Die Tatverdächtige wurde am Folgetag dem

Strafrichter am Amtsgericht Mannheim zur richterlichen Entscheidung im

beschleunigten Verfahren vorgeführt. Sie wurde zu einer Freiheitsstrafe von 10

Monaten ohne Bewährung verurteilt.

Am 27.08.2020 wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim ein 33-jähriger

Tatverdächtiger georgischer Nationalität einem Strafrichter am Amtsgericht

Mannheim zur Verhandlung im beschleunigten Verfahren wegen des Verdachts des

gewerbsmäßigen Diebstahls vorgeführt. Er soll am 25.08.2020 gegen 14 Uhr in

einem Warenhaus im Quadrat P 1 Parfüm im Wert von über 500 Euro entwendet haben.

Sein Diebesgut soll er in einer zuvor präparierten Umhängetasche versteckt

haben. Er wurde durch Ladendetektive beobachtet, nach Verlassen des Warenhauses

von diesen festgenommen und der Polizei übergeben. Bis zur Vorführung beim

Amtsgericht Mannheim wurde der Tatverdächtige in Hauptverhandlungshaft genommen.

Der Beschuldigte wurde zu einer Freiheitsstrafe von 9 Monaten ohne Bewährung

verurteilt. Er befindet sich weiterhin in Untersuchungshaft.

Mannheim/BAB 6: Mit knapp drei Promille Alkohol auf der A 6 unterwegs

Mannheim – Mehrere aufmerksame Zeugen verständigten am Donnerstagabend

kurz nach 21 Uhr über Notruf die Polizei, nachdem ihnen auf der A 6 zwischen der

Anschlussstelle Mannheim/Schwetzingen und dem Autobahnkreuz Mannheim ein

auffälliger Autofahrer aufgefallen war. Der Autofahrer war in Schlangenlinien

mit unter 80 km/h auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs und hielt dann auf dem

Standstreifen an. Beim Eintreffen einer Polizeistreife fiel sofort deutlicher

Alkoholgeruch bei dem 49-jährigen Fahrer auf. Ein Atemalkoholtest ergab einen

Wert von knapp unter drei Promille. Auf dem Revier entnahm ein Arzt eine

Blutprobe, der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Mannheim: Hinweis auf durchgeladene Waffe in Wohnung; Bedrohungslage nicht ausgeschlossen; Spezialeinsatzkommando angefordert

Mannheim – Aufgrund von Zeugenhinweisen wurde dem Polizeipräsidium

Mannheim bekannt, dass ein wegen Drogen- und Waffendelikten bereits einschlägig

polizeibekannter Mann in seiner Wohnung im Stadtteil Schönau eine durchgeladene

Waffe besitzen soll.

Einer der Zeugen, der zudem für einen kurzen Moment die Wohnung des Mannes

betreten hatte, fühlte sich von ihm bedroht und informierte gegen 17.20 Uhr die

Polizei.

Alle verfügbaren Kräfte wurden zusammengezogen und die Umgebung der Wohnung

weiträumig abgesperrt.

Das Spezialeinsatzkommando Baden-Württemberg wurde angefordert und betrat gegen

20 Uhr die Wohnung.

Der Bewohner und eine weitere Person, die sich zuvor ebenfalls in der Wohnung

aufgehalten haben soll, wurden nicht angetroffen. Beide hatten sie, offenbar für

den Zeugen unbemerkt, verlassen, als dieser die Polizei verständigte.

Bei der anschließenden Durchsuchung wurde tatsächlich eine Pistole aufgefunden.

Allerdings keine „scharfe“ Waffe, sondern eine Schreckschusspistole, die

sichergestellt wurde.

Gegen 21 Uhr war der Einsatz beendet.

Die Ermittlungen wegen des Anfangsverdachts der Bedrohung sind eingeleitet.