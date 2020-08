Helmstadt-Bargen/Rhein-Neckar-Kreis: Pkw überschlägt sich auf der L 530 / PRESSEMITTEILUNG NR. 1

Mannheim – Am Freitag kam es gegen 15 Uhr auf der L 530 zwischen Helmstadt

und Epfenbach zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Pkw mehrfach

überschlagen hat und neben der Fahrbahn zum Stehen kam. Der genaue Unfallhergang

ist z.Zt. noch unklar. Auch über verletzte Personen liegen bislang keine

Informationen vor. Es kommt derzeit zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen.

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Brandstiftung ist vermutlich Ursache für Brand in ehemaligem Bahnwärterhaus – Polizei sucht Zeugen

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis – Am Donnerstagabend gegen 20 Uhr geriet

der Holzfußboden eines ehemaligen Bahnwärterhauses in der Werkstraße in Brand.

Zeugen meldeten der ‚Integrierten Leitstelle Rhein-Neckar‘, dass Rauch aus dem

Dach des Hauses nach außen dringen würde. Die Freiwillige Feuerwehr Schwetzingen

war mit sechs Fahrzeugen im Einsatz und konnte das Feuer rechtzeitig löschen,

bevor sich dieses auf das gesamte Gebäude ausgebreitet hätte. Beim jetzigen

Kenntnisstand kann Brandstiftung als Ursache des Brandes nicht ausgeschlossen

werden. Unbekannte hatten einen Papierstapel, der sich unterhalb des Daches

befand, angezündet. Das Feuer hatte auf den Holzfußboden, der anschließend

vollständig entfernt werden musste, übergegriffen. Über die Höhe des

Sachschadens liegen bislang keine Erkenntnisse vor. Das ehemalige Bahnwärterhaus

ist unbewohnt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Personen, die

sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Schwetzingen unter der Rufnummer 06202/288-0 zu melden.

Dielheim: Rollerfahrer bei Unfall verletzt

Dielheim – Ein Rollerfahrer wurde am frühen Donnerstagabend bei einem

Unfall zwsichen Horrenberg und Balzfeld verletzt.

Eine 27-jährige VW-Fahrerin wollte kurz nach 18 Uhr von der K 4271 aus Richtung

Tairnbach auf die Ortsstraße (K 4175) nach links in Richtung Horrenberg

abbiegen. Dabei übersah sie die Vorfahrt des Rollerfahrers, der von Balzfeld in

Richtung Horrenberg unterwegs war.

Obwohl beide sofort bremsten und so eine Kollision vermeiden konnten, stürzte

der Rollerfahrer und zog sich lediglich Prellungen und Schürfwunden zu, die in

einer Klinik behandelt werden mussten. Dabei hatte er noch Glück, dass es bei

Schürfwunden im Gesicht blieb. Wie sich herausstellte, hatte der Mann keinen

Helm getragen. An seinem Roller entstand nur geringer Schaden.

Weinheim: Wohnungseinbruch; Zeugen gesucht

Weinheim – Bislang unbekannte Täter brachen am Donnerstag, zwischen

17.30-22.15 Uhr, in eine Wohnung im Haselnussweg ein und entwendeten dort

Bargeld und Schmuck in noch unbekannter Höhe. Zeugen, die Verdächtiges

wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim, tel.:

06201/1003-0 in Verbindung zu setzen.

Weinheim: Unfallflucht in Tiefgarage; Zeugen gesucht

Weinheim – Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte am Donnerstag

einen VW Golf, der zwischen9.50-14.20 im Parkhaus Burgenpassage in der

Institutstraße abgestellt war. Der Unbekannte fuhr einfach weiter, ohne sich um

den Schaden von rund 2.000.- Euro zu kümmern. Hinweise nimmt das Polizeirevier

Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 entgegen.

Epfenbach: Autoaufbruch; Zeugen gesucht

Epfenbach – Am Donnerstagnachmittag wurde ein schwarzer Dacia Logan

aufgebrochen, der zwischen 17.10-17.20 Uhr auf dem Parkplatz Striethütte an der

K 4190 abtgestellt war. Aus dem Fahrzeug wurde eine Handtasche entwendet, in der

sich neben einem Geldbeutel mit einem geringen bargeldbetrag auch mehrere

Scheckkarten und persönliche Papiere befanden. Der Gesamtschaden lässt sich noch

nicht näher beziffern. Hinweise nimmt das Polizeirevier Sinsheim, Tel.:

07261/690-0, entgegen.

Meckesheim: Gaststätteneinbruch; Zielrichtung Geldspielautomaten; zwei Täter flüchtig; Zeugen gesucht

Meckesheim – Am frühen Freitagmorgen brachen zwei bislang unbekannte Täter

in eine Gaststätte in der Oberhofstraße ein. Dort hebelten sie zwei

Geldspielautomaten auf und erbeuteten Münzgeld in noch unbekannter Höhe.

Der Eigentümer wurde durch das Auslösen der Alarmanlage, gegen 00.25 Uhr, auf

den Einbruch aufmerksam und eilte schnell zum Tatort. Dort sah er noch beide

Täter in Richtung Alla-Hopp-Anlage davonrennen und verfolgte sie, bis ihnen im

Schutz der Dunkelheit schließlich doch noch unerkannt die Flucht gelang. Eine

sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren streifen verlief ohne Ergebnis.

Auf dem Fluchtweg verloren die Täter Teile der Beute, die sichergestellt wurden.

Im Laufe des Freitages wird noch eine umfangreiche Spurensicherung durch die

Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg in der

Gaststätte erfolgen.Beide Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter: ca. 175-185 cm; schlanke, schlaksige Figur; graue Jogginghose und

Kapuzenpullover. Er hatte eine schwarze Sturmhaube über den Kopf gezogen.

Mannheim 2. Täter: ca. 175-185 cm; schlanke, sportliche Figur; graue Arbeitshose

und Kapuzenpullover. Er trug eine schwarze Sturmhaube und zusätzlich die Kapuze

des Pullovers über dem Kopf.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen rund um die Gaststätte gemacht haben oder

Hinweise zur Tat und den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit dem

Polizeirevier Neckargemünd, Tel.: 06223/9254-0 in Verbindung zu setzen.

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Geldbörse mit EC-Karte entwendet und an Geldautomaten Geld abgehoben – Tipps der Polizei

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis – Opfer eines Taschendiebstahls wurde ein

77-jähriger Mann am Donnerstag in einem Einkaufsmarkt in der Nußlocher Straße.

Ein unbekannter Täter zog dem Senior beim Einkaufen zwischen 10.30 und kurz vor

11 Uhr unbemerkt die Geldbörse aus der hinteren Hosentasche. Darin befanden sich

neben Bargeld auch Ausweise und die EC-Karte. Kurze Zeit später hob der der

unbekannte Dieb mit der EC-Karte am Geldautomaten einer Bank mehrere hundert

Euro ab. Wie sich herausstellte, hatte das Opfer die PIN auf einem Notizzettel

im Geldbeutel unter mehreren Telefonnummern „versteckt“.

Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiposten Walldorf übernommen. Auch die

Sperrung der EC-Karte wurde veranlasst.

TIPPS der Polizei: