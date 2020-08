Heidelberg: Wohnungseinbruch; Schallplatten entwendet; Zeugen gesucht

Heicdelberg – Der Einbrecher in eine Wohnung in der Lessingstraße muss

wohl Fan von Vinylplatten gewesen sein. Anders ist es nicht zu erklären, weshalb

er zwischen 16 Uhr am Donnerstag und 00.30 Uhr am frühen Freitagmorgen neben

einer Schlagbohrmaschine auch die Schallplattensammlung des Bewohners mitgehen

ließ. Über Musikrichtung liegen den Ermittler allerdings noch keine Erkenntnisse

vor. Der Diebstahlsschaden beträgt mehrere hundert Euro.

Hinweise nimmt das Polizeirevier HD-Mitte, Tel.: 06221/99-1700 entgegen.

Heidelberg-Kirchheim: Wohnungseinbruch; wem sind zwei Frauen aufgefallen?; Zeugen gesucht

Heidelberg-Kirchheim – Am Donnerstagnachmittag brachen zwischen

13.45-15.10 Uhr bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in der Häuselgasse ein.

Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Ein Zeuge hatte im Tatzeitraum eine junge, schlanke Frau mit Mundschutz

beobachtet, die offensichtlich nervös vor dem Anwesen auf und ab ging.

Möglicherweise stand sie für eine junge, schlanke Komplizin Schmiere, die im

Innenhof des Anwesens aufgefallen war und eine schwarze Hose, dunkelbraune Haare

sowie einen „Dutt“ trug.

Zeugen, die Hinweise zu den beiden Frauen sowie zum Einbruch geben können,

werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier HD-Süd, Tel.: 06221/3418-0 in

Verbindung zu setzen.

Heidelberg-Rohrbach: Unbekannte beschmieren Hinweisschilder im Wald / Zeugen gesucht

Heidelberg-Rohrbach – In den letzten Wochen kam es vermehrt zu

Sachbeschädigungen in Form von beschmierten und bemalten Hinweisschildern im

Rohrbacher Wald.

Die handgemalten Hinweisschilder mit Informationen, beispielsweise zur

„Himmelsleiter“, „Rätselhafte Schneiderschere“ oder „Karlslust“ wurden durch

Unbekannte mit wasserfesten Stiften beschmiert. Bei den Hinweisschildern handelt

es sich um Unikate im Wert von je 1.000 Euro.

Der Polizeiposten Emmertsgrund hat die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen und

sucht Zeugen, die in den letzten Wochen verdächtige Wahrnehmungen im Rohrbacher

Wald gemacht haben, oder sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden unter

der Rufnummer 06221/381518 oder 06221/3418-0 entgegengenommen.

Heidelberg-Rohrbach: Stabiles Fahrradschloss vereitelt Diebstahl / Zeugen gesucht!

Heidelberg-Rohrbach – Dass ein gutes Fahrradschloss den elementaren Teil

zur Diebstahlssicherung darstellt, zeigte sich eindrucksvoll in der Nacht von

Mittwoch auf Donnerstag in Heidelberg-Rohrbach.

Auf einem im Bereich Konrad-Zuse-Straße und Georg-Mechtersheimer-Straße

abgestellten Wohnmobil waren zwei E-Bikes montiert. Die Fahrräder waren mit zwei

Fahrradschlössern gesichert. Als ein bislang unbekannter Täter die beiden

Fahrräder entwenden wollte, brach er zunächst das kleinere der beiden Schlösser

auf und machte sich dann mit einer Säge an das zweite massive Schloss eines

namhaften Herstellers. Trotz intensiver Versuche gelang es ihm nicht das Schloss

aufzubrechen, bzw. durchzusägen. Bei dem Diebstahlsversuch wurden weder die

beiden Fahrräder, noch das Wohnmobil selbst beschädigt.

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd sucht Zeugen, die in der Nacht verdächtige

Wahrnehmungen an der Örtlichkeit gemacht haben, oder sachdienliche Hinweise

geben können. Diese werden unter der Rufnummer 06221/3418-0 entgegengenommen.

Heidelberg-Bahnstadt: Technischer Defekt an Oberleitung führt zu Störungen im Straßenbahnbetrieb

Heidelberg – Bahnstadt – Im Wieblinger Weg kam es gegen 16:50 Uhr zu einem

Zwischenfall an der dort verlaufenden Straßenbahnlinie. Vermutlich aufgrund

eines technischen Fehlers, kam es beim Umsetzen der sogenannten Bügel an der

Stromversorgung zu einer Störung. Die folgende Bahn verhakte sich an diesem

Bügel und riss einen Teil der Oberleitung herunter. Glücklicherweise kam niemand

zu Schaden. Allerdings war die Strecke für ca. 2 Stunden gesperrt. In beide

Fahrrichtungen konnte keine Straßenbahn fahren. Um 19:13 Uhr konnte die Strecke

durch die RNV wieder freigegeben werden.