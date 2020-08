Vermisstenfahndung nach 49-jähriger Frau aus Tschechien

Worms – Die 49-jährige Jirina SAGATOVA wird von ihrer Familie in

Tschechien vermisst gemeldet. Die Vermisste sei am 18.08.2020 über eine

Arbeitsvermittlungsagentur ins Bundesgebiet gefahren, wobei sie auf dem Weg

dorthin einen Schwächeanfall erlitten hat und im Klinikum Worms eingeliefert

worden ist. Sie wurde später entlassen und hat sich bis dato nicht gemeldet. Ihr

Mobiltelefon ist ausgeschaltet. Zuletzt wurde sie am 21.08.2020 gegen 5:00 Uhr

im Stadtgebiet Worms festgestellt. Seitdem fehlt von ihr jede Spur.

Die Vermisste ist 170 cm groß, schlank, blondgefärbte schulterlange Haare, am

rechten Arm ein Tattoo – einen Streifen. Sie trug ein schwarzes T-Shirt, eine

schwarze Jeans und schwarze Schuhe. Bei sich hatte sie eine kleinere graue

Umhängetasche.

Wer hat Frau SAGATOVA nach dem 21.08.2020 gesehen oder kann Angaben zu ihrem

derzeitigen Aufenthaltsort machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die

Kriminalinspektion Worms (06241-852-0) oder jede andere Polizeidienststelle.

https://www.polizei.rlp.de/de/fahndung/detailansicht/news/detail/News/vermisste-49-jaehrige-aus-tschechien/

Worms – Mit frisiertem Mofaroller unterwegs

Worms – In Schräglage und mit überhöhter Geschwindigkeit kommt gestern

Nachmittag in der Johann-Hinrich-Wichern-Straße einer Polizeistreife ein Roller

aus einer Kurve entgegen. Beim Erblicken des Streifenwagens verringert er seine

Geschwindigkeit, woraufhin die Beamten wenden und den Fahrer zur

Verkehrskontrolle anhalten. Der als Mofa eingetragene Roller des 40-jährigen

Fahrers fuhr deutlich zu schnell, die Betriebserlaubnis ist dadurch erloschen.

Das Fahrzeug wird sichergestellt und eine Anzeige wegen des Verdachts wegen

Fahrens ohne Fahrerlaubnis erstattet.

Traurige Katze

Freimersheim

Am Mittwoch, den 26.08.2020, meldete sich gegen 21.30 Uhr ein besorgter Nachbar aus Freimersheim. Dieser meldete, dass er seine Nachbarn schon seit einiger Zeit nicht mehr gesehen habe und aus deren Haus das Miauen der Katze zu hören sei. Er vermutete daher eine konkrete Notsituation bei den Nachbarn. Vor Ort stellte eine Streife fest, dass das betroffene Haus äußerlich verlassen wirkte. Im Haus konnte die traurige Katze angetroffen werden. Sie war mit ausreichend Trockenfutter und Wasser versorgt. Die Eigentümer waren offensichtlich verreist. Die Beamten gaben der Katze frisches Wasser und boten ihr auch etwas Nassfutter an. Die Katze schien sich über die Aufmerksamkeit zu freuen und ging direkt an das Futter. Den Eigentümern wurde eine Nachricht im Haus hinterlassen, damit sich diese bei ihrer Rückkehr nicht über die Veränderungen im Haus wundern.