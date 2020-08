Verkehrsunfall mit Flucht

Bingen

Bingen a. Rhein, 27.08., Holzhauserstraße, 06:30-16:45 Uhr. Ein 24-jähriger Fahrer stellte seinen VW Scirocco mit BIN-Kennung quer zur Holzhauserstraße auf dem Parkplatz der Hildegardisschule ab. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen frischen Unfallschaden am vorderen rechten Radkasten mit leichten bläulichen Anhaftungen fest. Die Polizei bittet um Hinweise auf den flüchtigen Fahrer.

Trunkenheitsfahrt

Bingen

Bingen a. Rhein, 27.08., Mainzer Straße, 11:14 Uhr. Im Rahmen einer Kontrolle wurde bei einem 40-Jährigen Fahrzeug-Inhaber Alkoholgeruch wahrgenommen. Bei dem freiwilligen Alkoholtest wurde ein Wert von 0,96 Promille festgestellt. Der Schlüssel wurde einbehalten. Ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsunfall Personenschaden

Bingen

Waldalgesheim, 27.08., 09:45 Uhr. Zeugen berichteten von einem dramatischen Streit auf dem Parkplatz eines Seniorenheims. In dessen Verlauf schrie sich das frisch getrennte Paar lautstark an, bis die 40-jährige Fahrerin den Mann kurzweg anfuhr, so dass dieser auf der Motorhaube des Opels lag. Er trug anscheinend nur leichte Verletzungen davon, denn das Paar ging anschließend zusammen zu Fuß davon. Beschädigt wurde dabei auch ein Fahrzeug des Seniorenheims.

Mainz – Ingelheim, Polizeipräsidium Mainz informiert über

den Stand der Nachbereitung zur Versammlungslage in Ingelheim am

15.08.2020

Mainz-Ingelheim – Freitag, 28.08.2020

Am Samstag, den 15.08.2020 führte die Partei „Die Rechte“ eine Versammlung in

Ingelheim durch. Dieser gegenüber standen drei Gegenkundgebungen, die gegen die

Inhalte der Versammlung der Partei „Die Rechte“ protestierten. In der Folge gab

es teilweise erhebliche Kritik am Vorgehen der Polizei, Gegenstand dieser Kritik

sind insbesondere polizeiliche Maßnahmen in den Bereichen der

Bahnhofsunterführung und in der Ingelheimer Innenstadt, die videografiert und in

den sozialen Medien veröffentlicht wurden.

Einsatz einer Arbeitsgruppe Um die Ereignisse anlässlich der Versammlungslagen

am 15.08.2020 ganzheitlich aufzuklären, richtete das Polizeipräsidium Mainz eine

Arbeitsgruppe unter Leitung des Polizeivizepräsidenten ein. Im Rahmen der

Ermittlungen werten die Ermittler der Arbeitsgruppe insbesondere – die in den

sozialen Medien verbreiteten Videosequenzen – drei auf dem Hinweisportal der

Polizei Rheinland-Pfalz (https://rlp.hinweisportal.de/2020081715/de/upload)

hochgeladene Videos – ca. 150 Minuten eigenes Videomaterial – sowie weitere

Daten der Bundespolizei aus. Die getroffenen Feststellungen werden dabei

sekundengenau beschrieben und in den Ermittlungsakten dokumentiert. Sie stellen

die Grundlage für die abschließende Bewertung und Entscheidung der

Staatsanwaltschaft Mainz dar.

Im Hinblick auf die polizeiliche Einsatztaktik führt das Polizeipräsidium Mainz

eine polizeifachliche Schwachstellenanalyse durch. In diesem Zusammenhang

erfolgt anhand der Handreichung der Deutschen Hochschule der Polizei „Grundlagen

des polizeilichen Einsatzmanagements (VS-NfD)“ eine intensive Analyse sowohl der

Planung als auch der Durchführung des Einsatzes vom 15.08.2020.

Sachstand der Nachbereitung Bislang liegen dem Polizeipräsidium Mainz insgesamt

21 Eingaben von Bürgerinnen und Bürgern zur Prüfung vor. Hierbei handelt es sich

um zehn Dienstaufsichtsbeschwerden, sechs allgemeine Mitteilungen, vier Anfragen

nach dem Landestransparenzgesetz sowie eine weitere Anfrage, welche

strafrechtlich überprüft wird.

Darüber hinaus führt die Ermittlungsgruppe aktuell drei Ermittlungsverfahren

gegen Polizeibedienstete. Gegenstand von einem dieser Ermittlungsverfahren ist

der polizeiliche Einsatz von Pfefferspray gegen Demonstranten an einer

Absperrung im Bereich der Ingelheimer Innenstadt. Insgesamt wird fünf namentlich

bekannten Beamten Körperverletzung im Amt vorgeworfen. Ein Ermittlungsverfahren

wird derzeit noch gegen Unbekannt geführt.

Durch Versammlungsteilnehmende kam es nach aktuellen Erkenntnissen zu neun

versammlungstypischen Straftaten. Hierbei handelt es sich konkret um drei

Anzeigen wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, vier Anzeigen wegen

Beleidigung, eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung durch Flaschenwurf

und eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das BtMG. Weitere strafrechtliche und

ordnungsrechtliche Verstöße gegen das Versammlungsgesetz werden unter

Sachleitung der Staatsanwaltschaft Mainz geprüft.

Zu den Geschehnissen bei der einschließenden Absperrung am Kreisel „Römerstraße“

liegen unterschiedliche Informationen aus verschiedenen Quellen in Wort und Bild

vor – insbesondere zur Versorgung und Anzahl von Verletzten sowie Möglichkeiten

eine Toilette aufsuchen zu können. Die Verifizierung der vorliegenden

Informationen ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen und damit einhergehender

Vernehmungen, die im Rahmen der Ermittlungsarbeit erfolgen.

Täter nach KFZ Diebstahl gestellt

Klein-Winternheim – Donnerstag, 27.08.2020 20:50 Uhr

Ein seit einigen Monaten abgemeldeter und am Ortseingang Klein-Winternheim

abgestellter PKW wird durch die beiden 24 und 22-jährigen Beschuldigten

entwendet. Beim Abschleppen des Fahrzeugs werden die beiden Täter durch Zeugen

beobachtet, die wiederum ihre Beobachtungen der Polizei melden.

Das Fahrzeuggespann wird durch eine Streife der Polizeiinspektion Mainz 3 auf

einem Feldweg zwischen Klein-Winternheim und Ober-Olm festgestellt und die

beiden jungen Männer werden einer Kontrolle unterzogen. Hierbei räumen die Täter

ein, die Seitenscheibe mit einem Hammer eingeschlagen zu haben um an den im

Zündschloss steckenden Schlüssel zu gelangen. Da der PKW nicht ansprang, hätten

sie das Fahrzeug mit einem Abschleppseil an den eigenen PKW angehängt und so

abgeschleppt.

Weitere Ermittlungen werden derzeit durch die Kriminalpolizei geführt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen.

Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Mainz – Donnerstag, 27.08.2020, 08:52 Uhr

Am Donnerstagmorgen befährt eine 33-jährige Radfahrerin den Fahrradweg auf dem

Gehweg der Rheinallee stadteinwärts, entgegen der vorgeschriebenen

Fahrtrichtung. Als ein Linienbus, der die Rheinallee auf der rechten Fahrspur in

Fahrtrichtung Innenstadt befährt, nach rechts auf ein Tankstellengelände

abbiegt, kommt es zur Kollision mit der Radfahrerin. Die 33-Jährige wird dabei

verletzt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.