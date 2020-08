Rote Spuren hinterlassen

Kaiserslautern – Rote Spuren hat ein Unfallverursacher am Donnerstag in

einem Parkhaus am Rittersberg hinterlassen. Der Unbekannte streifte zwischen

7:40 und 17:45 Uhr einen VW Golf, der im Parkhaus auf dem Stellplatz Nummer 29

abgestellt war.

Die Fahrzeughalterin entdeckte den Schaden an der Frontstoßstange, als sie am

späten Nachmittag zu ihrem Wagen kam. Vom Verursacher war weit und breit nichts

mehr zu sehen.

Hinweise auf das Fahrzeug und/oder den Fahrer nimmt die Polizeiinspektion 1

unter Telefon 0631 / 369 – 2150 gern entgegen. |cri

Radler unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Kaiserslautern – Dass er entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung fuhr,

ist einem Fahrradfahrer am Donnerstagabend zum Verhängnis geworden. Eine

Polizeistreife sichtete den Radler kurz vor halb 7 in der Fruchthallstraße –

entgegen der Einbahnstraße – stoppte ihn und unterzog ihn einer Kontrolle.

Dabei konnten die Beamten die Alkoholfahne des Mannes riechen und baten ihn zum

Atemtest – Ergebnis: 0,68 Promille. Weil bei dem 54-Jährigen auch

drogentypisches Verhalten festgestellt wurde, musste er mit zur Dienststelle

kommen und sich eine Blutprobe entnehmen lassen. Einen Vortest hatte der Mann

abgelehnt mit dem Kommentar, dass der Test sowieso positiv ausfallen würde.

Sein Fahrrad musste der 54-Jährige vorläufig stehen lassen; die Schlüssel für

das Fahrradschloss wurden von den Polizisten sichergestellt. Auf den Mann kommt

eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu. |cri

Polizei sucht Unfallverursacher

Kaiserslautern – Zwei Schäden stellte eine Autofahrerin am Donnerstag an

ihrem Fahrzeug fest. Der graue Opel Corsa parkte auf dem Parkplatz eines

Supermarkts in der Carl-Euler-Straße. Dem Anschein nach, stammen die Schäden von

Autotüren, die gegen den Wagen der 51-Jährigen schlugen. Ob hierfür ein

Verkehrsteilnehmer oder zwei verschiedene verantwortlich sind, ist unklar. Die

Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht und bittet um Hinweise. Wer hat zwischen 14

Uhr und 14.30 Uhr Verdächtiges auf dem Parkplatz beobachtet? Hinweise nimmt die

Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2250 entgegen. |erf

Ladung nicht richtig gesichert

Kaiserslautern – 18 Autofahrer hat die Polizei am Donnerstagvormittag

gestoppt, weil sie ihre Ladung nicht richtig gesichert hatten. Die Fahrzeuge

waren bei zwei stationären Kontrollen im Stadtgebiet aufgefallen.

Zunächst hatten die Polizeibeamten ihre Kontrollstelle an der Ecke Mainzer

Straße/Mennonitenstraße eingerichtet. Von 7:45 bis 9:45 Uhrmussten sie hier

sechsmal Verstöße gegen die Ladungssicherung ahnden. Ein Fahrer erhielt zudem

eine Anzeige, weil er während der Fahrt das Handy am Ohr hatte.

Von 10 bis 12 Uhr nahmen die Einsatzkräfte den Verkehr im Bereich Eselsfürth ins

Visier. Hier deckten sie sogar zwölf Verstöße gegen die Ladungssicherung auf.

Zudem mussten sie zwei Gurtmuffel kostenpflichtig verwarnen und einen Fahrer

darauf hinweisen, dass seine Frist für die Hauptuntersuchung des Fahrzeugs

abgelaufen ist. |cri

Mercedes gerammt und abgehauen

Kaiserslautern – Vermutlich auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in

der Mannheimer Straße ist am Mittwochnachmittag ein Pkw gerammt und beschädigt

worden. Der Verursacher meldete den Schaden allerdings nicht. Die betroffene

Fahrzeughalterin erstattete am Donnerstag bei der Polizei Anzeige wegen

Unfallflucht.

Nach Angaben der 63-jährigen Frau aus dem Landkreis Kaiserslautern hatte sie

ihren Mercedes gegen 14.15 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt und war einkaufen

gegangen. Gegen 16 Uhr kehrte sie zu ihrem Wagen zurück und fuhr nach Hause.

Erst dort stellte sie später einen Schaden an der rechten Ecke des vorderen

Stoßfängers des Mercedes fest. Offenbar war ein anderes Fahrzeug daran „entlang

geschrammt“. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt.

Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum auf dem Parkplatz in der Mannheimer Straße

etwas aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 –

2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri

Autobahnvollsperrung sorgt für Staus und Behinderungen

Kaiserslautern – Wegen der Vollsperrung auf der Autobahn 6 bei

Kaiserslautern, ist es am Freitag zu Verkehrsbehinderungen und langen Staus

gekommen.

Noch bis zum frühen Montagmorgen soll nach Auskunft des Landesbetrieb Mobilität

die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Kaiserslautern-West und

Ramstein-Miesenbach in beide Fahrtrichtungen gesperrt bleiben (siehe:

https://s.rlp.de/Arg6m). Eine alte Brücke wird abgerissen.

Bis weit über das Landstuhler Kreuz hinaus staute es sich am Vormittag auf der

Autobahn. Auch auf der nördlichen Umleitungsstrecke – sie führt über

Ramstein-Miesenbach, Mackenbach, Weilerbach, Rodenbach und Siegelbach – mussten

sich Autofahrer gedulden.

Stockend ging es auch auf den südlichen Ausweichrouten, in Landstuhl, Bann und

Queidersbach, voran. In Landstuhl wurden zwei Ampelanlagen abgeschaltet, damit

der Verkehr fließen konnte.

Bis zur Stunde zählte die Polizei sechs staubedingte Auffahrunfälle. Die Beamten

gehen davon aus, dass sich die Situation bis zum Abend hin und am Wochenende

entspannen wird. Bis Montagmorgen gilt jedoch die Empfehlung: Wenn möglich,

umfahren Sie die Region weiträumig. |erf

Taschendiebe bestehlen Seniorin

Enkenbach-Alsenborn – Diebe haben am Donnerstagvormittag in der

Rosenstraße eine 74-Jährige bestohlen. Die Frau war in einem Supermarkt

einkaufen. Als ihr eine Brioche zu Boden fällt, hebt sie die verpackte Backware

auf. An der Kasse stellte die Frau dann fest, dass ihre Geldbörse aus der

Umhängetasche fehlte. Vermutlich stahlen Unbekannte das Portemonnaie, in dem

Moment, als die Frau sich nach der Brioche bückte. Die Diebe erbeuteten

Ausweisdokumente und eine Bankkarte. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben

oder Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter

der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |erf

Vorsicht vor Phishing-Mails!

Kaiserslautern – Vermutlich auf eine sogenannte Phishing-Mail ist eine

Frau aus dem Stadtgebiet hereingefallen. Bewusst wurde es der 38-Jährigen erst,

als sie diese Woche feststelle, dass Unbekannte über ihr Konto bei einem

Online-Versandhändler Waren bestellt haben.

Die Frau meldete sich am Mittwoch bei der Polizei und berichtete, dass sie in

ihren Mails zwei Bestell- und Versandbestätigungen des Online-Händlers gefunden

habe – sie selbst habe jedoch gar nichts bestellt.

Möglicherweise hatte die 38-Jährige ein paar Tage zuvor in einer anderen Mail,

die sie erhielt, einen Link angeklickt – ohne zu merken, dass sich dadurch ein

Spionage-Programm auf ihrem Rechner installierte. Mit diesem Programm haben die

unbekannten Täter vermutlich auf dem Computer gespeicherte Zugangsdaten

ausgespäht und konnten sich so in das Kundenkonto der Frau einloggen.

Zum Glück fiel es der 38-Jährigen auf, bevor größerer Schaden entstanden ist.

Die Ermittlungen nach den Tätern laufen. Die Frau muss allerdings nun selbst

ihre ganzen Online-Kundenkonten prüfen und sich sicherheitshalber überall neue

Passwörter zulegen.

In diesem Zusammenhang noch einmal unsere Empfehlung: Seien Sie vorsichtig, wenn

E-Mails weiterführende Links enthalten oder im Mailanhang Dateien mitverschickt

werden, die Sie öffnen sollen! Bevor Sie irgendetwas anklicken, prüfen Sie bitte

unbedingt, ob Sie dem Absender vertrauen können! Lassen Sie sich dabei auch

nicht von der „Optik“ der Mail täuschen – Betrüger können auch die Logos und

Schriftzüge bekannter Institutionen, Banken, Versicherungsunternehmen und

dergleichen nachahmen und dadurch auf den ersten Blick den Eindruck erwecken,

die Mail sei „echt“. Oftmals lässt sich aber auf den zweiten Blick – zum

Beispiel an der Mailadresse des Absenders – erkennen, wer tatsächlich

dahintersteckt.

Weitere Tipps zum Thema Phishing-Mails und wie Sie sich davor schützen können,

finden Sie auf der Seite www.polizei-beratung.de unter https://s.rlp.de/ZaTW2

|cri

Schlägerei am Rathaus – Polizei bittet um Hinweise

Kaiserslautern – Ein Zeuge alarmierte am Donnerstagabend die Polizei, weil

sich am Willy-Brandt-Platz mehrere Personen prügelten. Als Einsatzkräfte der

Polizei am Rathaus eintrafen, konnte keine Schlägerei mehr festgestellt werden.

Jugendliche gaben an, dass sich zwei Kinder schlugen. Dabei handelte es sich um

einen elfjährigen Jungen und ein unbekanntes Kind. Die Polizei sicherte ein

Handyvideo der Auseinandersetzung und bitten um Hinweise. Wer hat die Schlägerei

auf dem Rathausvorplatz beobachtet oder kann Hinweise zu den Beteiligten geben?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der

Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Unbekannte Wohltäterin oder doch eher Betrügerin?

Kaiserslautern – Ein „unglaubliches“ Angebot hat eine Frau aus dem

Stadtgebiet in den vergangenen Tagen erhalten. Sie blieb misstrauisch und wandte

sich am Donnerstag an die Polizei.

Wie die 68-Jährige mitteilte, hatte sie zunächst über ein Soziales Netzwerk im

Internet eine Nachricht einer unbekannten Frau erhalten. Sie fingen an, sich zu

schreiben; der weitere Kontakt fand dann über E-Mail statt. Die unbekannte Frau

gab an, an Krebst zu leiden und bald zu sterben. Vorher wolle sie der

68-Jährigen noch 800.000 Euro vererben. Sie müsse allerdings einen Notar

kontaktieren.

Die 68-Jährige nahm den gewünschten Kontakt auf, um das weitere Vorgehen zu

besprechen. Als sich der vermeintliche Notar dann allerdings nur für die Kopien

von Ausweis oder Pass und die Bankverbindung der Frau interessierte, wurde die

Pfälzerin hellhörig – und schaltete die Polizei ein.

Die Beamten erklärten der 68-Jährigen, dass es sich mit an Sicherheit grenzender

Wahrscheinlichkeit um einen Betrugsversuch handelt, bei dem nur versucht wird,

an ihre Personalien und Bankdaten zu kommen – dass es aber das in Aussicht

gestellte Geld gar nicht gibt. Das wiederum wollte die „Erbin in spe“ nicht

glauben. Ihr wurde dringend geraten, den Kontakt zu den vermeintlichen

„Wohltätern“ abzubrechen. |cri

Fahrradfahrer mit 1,84 Promille

Kaiserslautern – Die Polizei hat in der Nacht zum Freitag in der

Eisenbahnstraße einen betrunkenen Fahrradfahrer gestoppt. Der Mann war den

Beamten aufgefallen, weil er in der Barbarossastraße auf dem Bürgersteig und

ohne Licht unterwegs war. Während der Verkehrskontrolle stellte sich heraus,

dass der 60-Jährige alkoholisiert war. Dem Fahrradfahrer wurde eine Blutprobe

entnommen, seinen Drahtesel musste er stehen lassen. Den 60-Jährigen erwartet

ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr. |erf

Unfallflucht: Toyota beschädigt

Kaiserslautern – Ohne sich um den Schaden zu kümmern, ist am Donnerstag

der Verursacher eines Unfalls auf dem Betzenberg weitergefahren. Die Polizei

bittet um Hinweise.

Zwischen 11.30 Uhr und 13.45 Uhr streifte ein unbekannter Fahrzeugführer einen

im St.-Quentin-Ring, zwischen der Voltairestraße und der Spinozastraße,

parkenden Toyota. An dem Auto entstand Schaden in Höhe von mindestens 1.000

Euro. Der Unbekannte fuhr weiter, weshalb die Polizei wegen des Verdachts der

sogenannten Fahrerflucht ermittelt. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben

können oder den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |erf