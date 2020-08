Kradfahrer kam von Fahrbahn ab

Schotten – Am Donnerstag (27.08.), gegen 20:30 Uhr, fuhr ein Krad-Fahrer auf der Landesstraße 3305 von Ilbeshausen-Hochwaldhausen kommend in Richtung Hoherodskopf. In einer Linkskurve kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und verletzte sich. Am Krad entstand ein Sachschaden von circa 1.000 Euro.

Unfallflucht in Schotten – Zeugen gesucht

Schotten – Bereits am Donnerstag (20.08.), zwischen 11:00 und 15:30 Uhr, parkte ein Nissan-Fahrer sein Auto auf dem Vulkaneum Parkplatz. Als der Fahrer wieder zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er Beschädigungen am Fahrzeug fest. Die Sachschäden von Tür und hinterem rechten Kotflügel betragen etwa 500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle.

Um sachdienliche Hinweise wird unter Tel. 06044/989090 (Polizeiposten Schotten) oder 06641/971-0 (Polizeistation Lauterbach) gebeten.

Kleinkraftrad gestohlen

Lauterbach – Zwischen Dienstag (18.08.) und Dienstag (25.08.) stahlen Unbekannte ein Kleinkraftrad der Marke „Qingqi“ in den Farben blau / lila. Der Geschädigte hatte dieses auf einem Parkplatz in der Eichhofstraße abgestellt. Zum Zeitpunkt des Diebstahls befand sich kein Kennzeichen am Roller. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 200 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de