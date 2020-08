Körperliche Auseinandersetzung, Wiesbaden, Emser Straße 28.08.2020, 00.55 Uhr,

(kk)In der Nacht zum Freitag kam es in der Emser Straße zu einer Schlägerei

zwischen drei Männern. Zeugenangaben zufolge waren die Männer gegen 00.55 Uhr

zunächst in Streit geraten, da einer der Beteiligten auf die Straße uriniert

habe. In der Folge hätten ein 28- und ein 30-Jähriger einen 42-Jährigen

geschlagen und getreten, welcher dadurch leicht verletzt wurde. Eine Streife des zuständigen Polizeireviers konnte die beiden 28- und 30-Jährigen vorläufig festnehmen. Im

Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurden diese wieder entlassen. Eine

Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung wurde erstattet.

Wegen Parkplatzstreit Reizstoff eingesetzt, Wiesbaden, Saarstraße / Sylterstraße, 27.08.2020, gg. 11.30 Uhr

(kk)Am Donnerstagmorgen haben sich zwei Autofahrer im Bereich der Sylter Straße

und der Saarstraße um einen Parkplatz gestritten, in dessen Verlauf auch

Reizstoff eingesetzt wurde. Ein 75- und ein 74-jähriger Mann waren gegen 11.30

Uhr in einen Parkplatzstreit geraten, was den 74-Jährigen dazu veranlasst haben

soll den 75-Jährigen mit Reizstoff zu verletzen. Der 74-Jährige sei danach mit

seinem Auto zunächst geflüchtet, konnte jedoch aufgrund des durch den

Geschädigten abgelesenen Kennzeichens durch eine Streife des 3. Polizeireviers

ermittelt werden. Eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung wurde

erstattet.

Pkw aufgebrochen, Wiesbaden, Goerdelerstraße, 26.08.2020, gg. gg. 16.30 Uhr bis 27.08.2020, 06.00 Uhr

(kk)In der Goerdelerstraße haben unbekannte Täter einen schwarzen 7er BMW

aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld sowie weitere Wertgegenstände im

Wert von mehreren Hundert Euro entwendet. Erste Ermittlungen ergaben, dass der

BMW auf bisher unbekannte Weise geöffnet worden war und hieraus, laut Angaben

des Eigentümers, Bargeld und weitere Wertgegenstände entwendet worden seien. Die

Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bitte Zeugen

und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Fußgänger bei Unfall schwer verletzt, Wiesbaden, Mainzer Straße, 27.08.2020, gg. 17.20 Uhr

(kk)Am Donnerstagnachmittag wurde ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall in der

Mainzer Straße schwer verletzt. Zeugenangaben zufolge habe der 55-jährige

Fußgänger gegen 17.20 Uhr plötzlich die Fahrbahn der Mainzer Straße betreten.

Ein 62-jähriger Mercedes-Fahrer habe nicht mehr bremsen können, so dass es zum

Zusammenstoß zwischen dem Mercedes und dem Fußgänger kam. Der 55-Jährige wurde

schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Die polizeilichen Ermittlungen zum Unfall dauern an.

Kind bei Unfall schwer verletzt, Wiesbaden, Hasengartenstraße 27.08.2020, gg. 19.00 Uhr

(kk)Am Donnerstagabend wurde ein Kind bei einem Verkehrsunfall mit einem Pkw

verletzt. Ein 11-Jähriger sei mit seinem Mountainbike auf dem Gehweg der

Hasengartenstraße gefahren, als eine 31-jährige Ford-Mondeo-Fahrerin aus ihrer

Grundstückeinfahrt langsam herausgefahren sei. Dabei kam es zum Zusammenstoß

zwischen dem Ford Mondeo und dem Fahrrad. Der 11-jährige Fahrradfahrer wurde

durch sich anschließenden Sturz vom Fahrrad schwer, aber nicht lebensgefährlich,

verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Kontrollaktion bringt verschiedene Verstöße ans Tageslicht, Wiesbaden, 27.08.2020, 18.30 Uhr bis 28.08.2020, 01.00 Uhr

(kk)Von Donnerstagabend bis Freitagnacht führte der Regionale Verkehrsdienst der

Polizeidirektion Wiesbaden Kontrollaktionen mit Schwerpunkt

„Geschwindigkeitsüberwachung“ durch. Die Messungen wurden in der Rheingaustraße

und im Gustav-Stresemann-Ring durchgeführt. Es wurden 124

Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, die in zwei Fällen wohl Fahrverbote nach

sich ziehen werden. Darüber hinaus wurden bei Kontrollen im Stadtbereich

insgesamt 16 Fahrzeuge und 19 Personen kontrolliert. Bei vier Fahrzeugen wurden

technische Veränderungen an den Fahrzeugen festgestellt, die zum Erlöschen der

Betriebserlaubnis führten, wobei ein VW Golf noch an Ort und Stelle stillgelegt

wurde. Bei einer Kontrolle eines Renault Twingo ergab sich der Verdacht, dass

der 25-Jährige Fahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, weswegen

bei ihm eine Blutentnahme angeordnet und eine Anzeige wegen des Fahrens unter

dem Einfluss berauschender Mittel erstattet wurde.

Aktueller Blitzerreport der Polizeidirektion Wiesbaden,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der

Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei

für die kommende Woche:

Freitag: Berliner Straße

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den

veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Rheingau-Taunus-Kreis

Starkstromkabel von Festplatz gestohlen, Rüdesheim, Hindenburgallee, 27.08.2020, 13.00 Uhr bis 14.00 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben am Donnerstag in Rüdesheim von einem Festgelände im

Bereich der Hindenburgallee ein rund 70 Meter langes Starkstromkabel gestohlen.

Die Diebe verschafften sich zwischen 13.00 Uhr und 14.00 Uhr Zutritt zu dem

derzeit eingezäunten Gelände und entwendeten das dort verlegte schwarze Kabel im

Wert von rund 3.000 Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in

Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

Autoscheibe eingeschlagen, Lorch, Wisperstraße, 27.08.2020, 08.15 Uhr bis 11.15 Uhr

(pl)In der Wisperstraße in Lorch wurde am Donnerstagvormittag zwischen 08.15 Uhr

und 11.15 Uhr die hintere, linke Fensterscheibe eines geparkten Mini Cooper

eingeschlagen. Hierdurch entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Rüdesheim unter der

Telefonnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

Geparktes Auto beschädigt – Unfallflucht, Idstein, Wiesbadener Straße, 27.08.2020, 08.00 Uhr bis 17.00 Uhr

(pl)In der Wiesbadener Straße in Idstein ist am Donnerstag ein blauer VW Crafter

bei einer Unfallflucht beschädigt worden. Der im Bereich der Fahrerseite

beschädigte Pkw war zwischen 08.00 Uhr und 17.00 Uhr in einer Parklücke

abgestellt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter

der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

Aktueller Blitzerreport für den Rheingau-Taunus-Kreis,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der

Verkehrssicherheitsarbeit.

Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei für die kommende Woche:

Mittwoch: B 417, Gemarkung Hünstetten

Donnerstag: B 260, Gemarkung Bad Schwalbach

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den

veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.