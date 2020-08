Hockenheim: Flüchtlingsunterkunft in Hockenheim steht ab sofort unter Quarantäne

Schwetzingen / Hockenheim – Nachdem jetzt insgesamt 13 Bewohner der Flüchtlingsunterkunft in Hockenheim positiv auf das Coronavirus getestet wurden, hat das Gesundheitsamt die Flüchtlingsunterkunft heute (28. August 2020, 15.30 Uhr) komplett unter Quarantäne gestellt.

Dort wird die Stadt Schwetzingen jetzt die Versorgung der Flüchtlinge mit Essen und Getränken sowie die Überwachung der Quarantänepflicht übernehmen.

„Wir sind in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt und stehen auch mit der Stadt Hockenheim und dem dortigen Polizeirevier in direktem Kontakt“, erläutert Bürgermeister Matthias Steffan die Situation. „Da die übrigen Bewohner jetzt alle als Kontaktpersonen 1. Grades gelten, ist eine komplette Quarantäne der Unterkunft unumgänglich. Die Gesundheit aller Bewohner der Unterkunft hat jetzt oberste Priorität.“

Bei der Unterkunft in Hockenheim handelt es sich um eine kommunale Unterkunft im Rahmen der Anschlussunterbringung der Stadt Schwetzingen. Die insgesamt 75 Bewohner waren ursprünglich im „Hotel Atlanta“ untergebracht, mussten aber wegen des dortigen Brandes in eine alternative Unterkunft in Hockenheim umziehen. Nachdem sechs der Bewohner bereits positiv auf das Coronavirus getestet worden waren, führte das Gesundheitsamt am 26. August eine Flächentestung unter den Bewohnern durch. Diese ergab bislang acht weitere positive Befunde. 5 Testergebnisse stehen derzeit noch aus.

Über das Ergebnis der Flächentestung wird das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises in Kürze gesondert informieren.

Information des Gesundheitsamts:

Die Ergebnisse der Flächentestung in der Flüchtlingsunterkunft, Vierte Industriestraße 5, Hockenheim sind heute, 28. August 2020, eingetroffen. Von den insgesamt 39 getesteten Personen wurde bei weiteren 8 Bewohnern das SARS-CoV-2 Virus nachgewiesen, teilt das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises mit. Insgesamt sind nun 13 Bewohner der Unterkunft mit SARS-CoV-2 infiziert.

Die positiv getesteten Personen wurden isoliert und befinden sich in Quarantäne. Alle Bewohner der Flüchtlingsunterkunft wurden vom Gesundheitsamt als Kontaktpersonen der Kategorie 1 eingestuft und ebenfalls in Quarantäne verfügt. Das Gesundheitsamt steht bezüglich der Isolierung und Versorgung der Bewohner im engen Kontakt mit der Unterkunftsverwaltung und den Ordnungsämtern der Städte Schwetzingen und Hockenheim.