Mannheim – Aufgrund von Wartungs- und Reparaturarbeiten an der Tunneltechnik wird von Dienstag, 01.09.2020, bis Freitag, 04.09.2020 in beiden Röhren im Fahrlachtunnel jeweils die rechte Fahrspur in der Zeit von 9.00 Uhr – 15.00 Uhr gesperrt sein.

In dieser Zeit muss mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.