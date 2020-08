Festnahme nach versuchten Raub

Frankfurt-Bahnhofsviertel (ots)-(wie) – Am 27.08.2020 kam es gegen 14:00 Uhr zu einem versuchten Raub in der Taunusstraße. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Ein 50-Jähriger telefonierte in der Taunusstraße mit seinem Handy als ein 22-Jähriger auf ihn zukam und ihm das Handy wegnehmen wollte. Der 50-Jährige schützte sich davor, indem er das Handy in die Tasche steckte. Der 22-Jährige versuchte weiterhin an das Handy in der Tasche zu kommen und fing daher an, den 50-Jährigen mehrmals mit der Faust in das Gesicht zu schlagen. Er erlitt hierbei leichte Verletzungen.

Der mutmaßliche Räuber flüchtete daraufhin. Eine Streife nahm ihn später im Nahbereich fest.

Gegen den 22-Jährigen läuft nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des versuchten Raubes.

Er wird am heutigen Tage dem Haftrichter vorgeführt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Erste Generation Werkfeuerwehrleute beendet erfolgreich neuen Ausbildungsgang (siehe Foto)

Frankfurt (ots) – Lange konnte man nur in die Laufbahnen der Berufsfeuerwehr einsteigen nachdem man bereits eine Ausbildung, meist technischer Natur, abgeschlossen hatte. Vor drei Jahren bot die Feuerwehr Frankfurt zum ersten Mal einen Ausbildungsgang zum sogenannten Werkfeuerwehrmann bzw. zur Werkfeuerwehrfrau an: Gleich im Anschluss an Hauptschulabschluss oder Mittlere Reife.

Werkfeuerwehrmänner und -frauen wurden ursprünglich ausschließlich von der Industrie ausgebildet. Am Ende steht eine Prüfung durch die Industrie und Handelskammer (IHK), daher die Bezeichnung. Die Feuerwehr Frankfurt entschied sich als erste kommunale Berufsfeuerwehr in Deutschland, diese Möglichkeit auch anzubieten.

Jetzt läuft die Ausbildung in Frankfurt gemeinsam mit den Werkfeuerwehren aus dem Umkreis (Flughafen, Infraserv Höchst, Infraserv Wiesbaden, Evonik Darmstadt und Merck). Wesentliche Teile der Ausbildung finden für alle im Feuerwehr-Rettungs-Trainings-Center (FRTC) der Akademie der Feuerwehr Frankfurt statt.

Und genau dort hat der erste gemeinsame Jahrgang in dieser Woche die Abschlussprüfungen abgelegt. Die 24 jungen Feuerwehrleute beginnen anschließend ihren Dienst bei den jeweiligen Werkfeuerwehren und die, welche als Auszubildende der Feuerwehr Frankfurt teilgenommen haben, im Beamtenverhältnis an den Frankfurter Feuer- und Rettungswachen.

Die kompakte, 3-jährige Ausbildung hat es naturgemäß in sich: In den ersten 1,5 Jahren erlernen die Auszubildenden handwerkliche Fertigkeiten, vor allem aus der Metall- und Elektrotechnik, Holzverarbeitung und Heizungstechnik, aber auch Kenntnisse in der Arbeitsorganisation, zur Erstellung und Anwendung technischer Unterlagen und zur Nutzung von Kommunikations- und Informationssystemen. In der zweiten Hälfte dreht sich dann alles um die feuerwehrtechnische und die rettungsdienstliche Ausbildung: Theorie und Praxis bei der Brandbekämpfung und der technischen Hilfeleistung (bei Autounfällen z.B.), rechtliche und medizinische Grundlagen.

Als wachsende Stadt hat Frankfurt in den kommenden Jahren einen großen Bedarf an neuen Einsatzkräften. Die Feuerwehr sieht in dem Ausbildungsgang gleichzeitig ein attraktives Angebot an junge Menschen, die sich nach dem Schulabschluss beruflich orientieren. Mehr Informationen zum Ausbildungsgang und zu Bewerbungsvoraussetzungen stehen u.a. im Job-Portal der Stadt Frankfurt.

Frankfurt: Verkehrsunfallflucht – Zeugensuche

Frankfurt-Gutleutviertel (ots)-(fue) – Ein 52-jähriger Frankfurter war am Mittwoch 26.08.2020 gegen 19.05 Uhr zusammen mit seiner Begleitung zu Fuß unterwegs am Mainufer, in Höhe des Rotfeder-Ring 16.

Dort kam ihm der Fahrer eines E-Scooters entgegen, welcher frontal auf ihn zufuhr. Der 52-Jährige schaffte es nicht mehr auszuweichen und stürzte zusammen mit dem Rollerfahrer zu Boden. Der Geschädigte wurde dabei verletzt und musste noch vor Ort versorgt und anschließend in ein Krankenhaus verbracht werden, wo er stationär aufgenommen wurde. Der E-Scooterfahrer blieb zwar zunächst vor Ort, gab jedoch falsche Personalien und Rufnummer an.

Täterbeschreibung:

Er wird beschrieben als 16-18 Jahre alt und etwa 170 cm groß. Normale Statur, südländisches Erscheinungsbild, halblange, dunkle Haare. Trug eine schwarze Baseballmütze mit dem Schild nach hinten.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang bzw. zur Person des E-Scooterfahrers machen können, sich mit dem 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069 / 755-10400 in Verbindung zu setzen.

Frankfurt: Brand in einer Altpapiersortieranlage

Feuerwehr Frankfurt am Main

Frankfurt-Fechenheim (ots) – In einer Altpapiersortieranlage auf der Ferdinand-Porsche-Straße in Fechenheim ist am Donnerstagabend 27.08.2020 gegen 21:45 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr hatten vor Ort anwesende Arbeiter das in Brand geratene Altpapier bereits mit Hilfe von einem Radlader größtenteils ins Freie transportiert und dadurch ein Übergreifen der Flammen auf das gesamte Lagergut erfolgreich verhindern können.

Von Kräften der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Fechenheim wurde der Brand dann durch Vornahme von zwei Strahlrohren gelöscht. Personen kamen keine zu Schaden.

Die Brandursache ist unbekannt. An dem Einsatz, der rund zwei Stunden in Anspruch nahm, waren insgesamt 30 Einsatzkräfte beteiligt.

