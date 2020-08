Odenwaldkreis

Tierquälerei – Fjord-Pferd nach Schnittverletzungen eingeschläfert

Oberzent/Ober-Sensbach (ots) – Nachdem ein Fjord-Pferd am letzten Samstag 22.08.2020 auf einer Weide in der Sensbacher Straße in Ober-Sensbach erhebliche Schnittverletzungen am rechten Hinterbein aufwies, wurde das Tier in einer Fachklinik behandelt. Die Verletzungen waren jedoch so schwerwiegend, dass das Pferd eingeschläfert werden musste.

Die Pferdebesitzerin hat jetzt wegen Tierquälerei Anzeige bei der Polizei erstattet. Nach ersten Einschätzungen wird ein Unfallgeschehen ausgeschlossen. Vielmehr wird davon ausgegangen, dass die schweren Verletzungen durch Menschenhand zugefügt worden sind. Um den Sachverhalt klären zu können, ist die Polizei auf Zeugenhinweise angewiesen.

Wer am Samstag oder an zurückliegenden Tagen verdächtige Personen im Bereich der Weide bemerkt hat, wird dringende gebeten, sich mit der Polizei (DEG) in Höchst in Verbindung zu setzen. Telefon: 06062 / 9530.

Betrunken in Schaufenster gefahren

Bad König (ots) – Am Freitag 28.08.2020, gegen 11:55 Uhr, ereignete sich in der Bahnhofstraße ein Verkehrsunfall, in dessen Verlauf ein Geschäftshaus beschädigt wurde.

Eine 53-jährige Frau aus dem Odenwald befuhr mit ihrem Pkw die Weyprechtstraße in Richtung Bahnhofstraße, als sie plötzlich die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und in ein, in der Bahnhofstraße befindliches, Geschäftshaus prallte. Hierbei zog sich die Frau leichte Verletzungen zu.

Durch das Unfallgeschehen wurde sowohl das Haus als auch der Pkw der Fahrzeuglenkerin erheblich beschädigt, sodass ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro entstand.

Da die Fahrzeuglenkerin offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol stand, wurde an Ort und Stelle ein Atemalkoholtest durchgeführt, dieser ergab einen Wert von ca. 1,4 Promille.

Die Frau wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten müssen. Ihr Führerschein wurde in amtliche Verwahrung genommen, außerdem musste sie sich einer Blutentnahme unterziehen.

Im Rahmen der Sicherung der Unfallstelle sowie der Bergung des Pkw war die Feuerwehr Bad König mit starken Kräften vor Ort im Einsatz, die Bahnhofstraße musste für ca. eine Stunde voll gesperrt werden.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Michelstadt (ots) – Am Donnerstag 27.08.2020 gegen 15:30 Uhr befuhr ein weißer BMW der 3er-Modellreihe die Ortsdurchfahrt von Michelstadt OT Steinbuch (K50). Da der entgegenkommende graue PKW plötzlich die Mittellinie überfuhr, kam es zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierbei muss an beiden Fahrzeugen Sachschaden entstanden sein.

Der Unfallverursacher entfernte sich jedoch von dem Unfallort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Erbach Tel. 06062 – 953-0 entgegen.

Darmstadt

Auf Tabak abgesehen – 26-Jähriger vorläufig festgenommen

Darmstadt (ots) – Auf die Zigarettenutensilien eines 52-Jährigen hatte es ein 26-jähriger Tatverdächtiger in der Nacht zum Freitag 28.8.2020 gegen 1.07 Uhr, auf dem Mercksplatz abgesehen.

Ersten Erkenntnissen zufolge, wollte sich der 26-Jährige Utensilien für den Zigarettenkonsum bei dem 52-Jährigen leihen. Daraufhin holte der 52-jährige Mann unter anderem Tabak aus seiner Tasche. Hierbei soll der 26-Jährige dem Mann den Tabak aus der Hand gerissen und ihn im Anschluss geschubst haben. Anschliessend flüchtete er vom Tatort. Der 52-Jährige blieb unverletzt.

Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung, konnte der Tatverdächtige von der Polizei vorläufig festgenommen werden. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen ergaben sich Hinweise auf den vorigen Alkoholkonsum. Ein Test zeigte 2,63 Promille an. Er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Im Anschluss der Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Er wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Raubes verantworten müssen.

44-Jähriger von zwei Unbekannten geschlagen – Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Darmstadt-Eberstadt (ots) – Aus noch nicht bekannten Gründen hatten es zwei noch unbekannte Täter am Mittwochmittag 26.8.2020 auf einen Passanten in der Heidelberger Straße abgesehen.

Als der 44-jähriger Mann gegen 12.30 Uhr eine dortige Bäckerei verließ und die Straße entlang in Richtung einer Apotheke lief, schlugen die ihm entgegenkommenden Unbekannten plötzlich auf den Darmstädter ein. Infolge der Attacke fiel der 44-Jährige zu Boden und wurde getreten. Im Anschluss flüchteten die Täter.

Sie wurden als etwa 20 bis 30 Jahre alt und zirka 1,80 Meter bis 1,90 Meter groß beschrieben. Einer der beiden hatte eine athletische Statur und war mit einem schwarzen Hoodie sowie einer kurzen, schwarzen Hose bekleidet. Auf dem Kopf trug er eine Basecap in der Farbe Beige. Sein Begleiter wurde als “kräftig” wahrgenommen. Zum Zeitpunkt der Tat trug dieser einen schwarzen Pullover und eine lange Hose.

Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Pfungstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06157/95090 entgegen.

Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Darmstadt (ots) – n der Zeit von Montag, den 24.08.2020 bis Mittwoch, den 26.08.2020 kam es in der Friedrichstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein grauer Mercedes parkte im angegebenen Zeitraum am Fahrbahnrand und wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken von einem anderen Auto an der Heckstoßstange beschädigt. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher.

Der Sachschaden wird von der Polizei auf ca. 1.500 EUR geschätzt. Die Polizei sucht nun Unfallzeugen, oder Personen, die einen Hinweis auf den Verursacher geben können. Hinweise bitte an das 2. Polizeirevier in Darmstadt, Tel.: 06151/969 3710.

Darmstadt-Dieburg

Krankentransport ähnliches Fahrzeug begeht Unfallflucht – Zeugen gesucht

Griesheim (ots) – Am Freitag, den 28.08.2020, gegen 10:45 Uhr ereignete sich in Griesheim, Oberndorfer Straße Höhe Hausnummer 63 ein Verkehrsunfall mit Flucht.

Der Unfallverursacher befuhr mit seinem Fahrzeug (ähnlich einem Krankenwagen) in Griesheim, die Oberndofer Straße in Richtung Stadtmitte Griesheim. Der Geschädigte kam ihm mit seinem PKW entgegen. In einer Engstelle kam es zur Berührung der Außenspiegel beider Fahrzeuge. Während der Geschädigte kurz darauf anhielt, setzte sein Unfallgegner die Fahrt unbeirrt fort. Es entstand Sachschaden am PKW des Geschädigten.

Erste Ermittlungen bei der Rettungsleitstelle verliefen ergebnislos. Zeugen werden gebten sich mit der Polizeistation Griesheim, Tel. 06155-83850, SBin Meyer, POKin in Verbindung zu setzen.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Roßdorf (ots) – Am Samstag 22.08.2020 kam es gegen 13:40 Uhr auf dem Kundenparkplatz der Gärtnerei Löwer zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin mit Einkaufswagen und einem geparkten PKW. Die Fußgängerin belud ihren PKW und ließ hierbei den Einkaufswagen außer Acht. In der Folge rollte der Einkaufswagen quer über den Kundenparkplatz in ein geparktes, weißes VW Golf Cabriolet.

Es entstand Sachschaden am PKW im Bereich des Kofferraumdeckels. Die Unfallverursacherin nahm den Schaden offensichtlich in Augenschein und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle.

In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die Angaben zum Unfallhergang und der Verursacherin machen können. Insbesondere wird die Begleiterin gesucht, die mit der mutmaßlichen Unfallverursacherin zusammen einkaufen war bzw. den Gartenmarkt mit ihr verließ.

Die Unfallverursacherin wird auf ca. 60 – 70 Jahre geschätzt und trug ein gelb-braun-gestreiftes Oberteil. Unterwegs war diesem mit einem hellen PKW.

Zeugen die sachdienlichen Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Ober-Ramstadt unter der Tel.Nr.: 06154-63300 zu melden.

Tür hält Aufbruchsversuch stand – Wer kann Hinweise geben?

Alsbach-Hähnlein (ots) – Kriminelle versuchten im Zeitraum zwischen Mittwochnachmittag (26.8.) und Donnerstagmorgen (27.8.) in ein Vereinsheim in der Weilerstraße einzubrechen.

Nachdem sich die Unbekannten Zutritt zum Gelände verschafften, versuchten sie eine dortige Tür aufzubrechen. Diese hielt dem Einbruchsversuch stand, woraufhin die Kriminellen flüchteten. Dennoch hinterließen sie einen Schaden von mehreren Hundert Euro.

Wer Hinweise zum Sachverhalt geben kann oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Pfungstadt unter der Rufnummer 06157/95090 zu melden.

Groß-Gerau

Polizeikontrolle – Als Gehstock getarnte Klinge sichergestellt

Rüsselsheim/Ginsheim-Gustavsburg/Trebur (ots) – Die Kontrollen fanden am am Donnerstag 27.08.2020 in der Zeit zwischen 15.00 und 23.00 Uhr statt. In der Georg-Jung-Straße in Rüsselsheim wurde bei einem 19-jährigen Mann eine als Gehstock getarnte Klinge und ein ebenfalls nach dem Waffengesetz verbotenes Springmesser sichergestellt. Der Mann hatte zudem weitere legale Messer bei sich. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Öffentliche Plätze in Rüsselsheim, Trebur und Ginsheim-Gustavsburg durch intensive Kontrollen sicherer zu machen, war das Ziel ziviler Fahnder der Rüsselsheimer Kripo, der Hessischen Bereitschaftspolizei und der Polizeistation Groß-Gerau. Unterstützt wurden sie von zwei Diensthundeführern und ihren Vierbeinern.

Dabei wurden insbesondere Parkanlagen und Schulgelände von den Ordnungshütern inspiziert. Insgesamt nahmen die Ordnungshüter 97 Personen und 10 Fahrzeuge genauer unter die Lupe und überprüften mitgeführte Gegenstände, wie beispielsweise Mobiltelefone.

Während der Kontrollen stellten die Beamten bei fünf Personen geringe Mengen Drogen sicher. So unter anderem im Bereich der Mainspitze in Gustavsburg, am Mainufer-Parkplatz in Rüsselsheim und an der Mittelpunktschule in Trebur. Alle Beteiligten müssen sich nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz strafrechtlich verantworten.

In 10 Fällen erhielten darüber hinaus Personen Platzverweise. Die Kontrollen der Polizei im Landkreis werden fortgesetzt.

Schwimmbadkiosk im Visier – Einbrecher lassen es sich schmecken

Groß-Gerau (ots) – Drei Einbrecher gelangten am Donnerstagabend (27.08.), gegen 22.00 Uhr, über den Zaun auf das Gelände des Freibads in der Theodor-Heuss-Straße.

Anschließend drückten sie den Rolladen des Kiosks nach oben und verschafften sich so Zutritt in das Gebäude. Die ungebetenen Besucher nahmen die Friteuse in Betrieb und ließen es sich bei Pommes, Rindswurst, Bier und Energydrinks gut gehen.

Ein Angestellter des Bades bemerkte den Einbruch und hielt einen der Eindringlinge, einen 14-jährigen Jugendlichen, bis zum Eintreffen der Polizei fest. Seinen zwei Begleitern gelang zunächst die Flucht. Die Ermittlungen zur Identität der Flüchtigen dauern an.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde Münzgeld aus dem Kiosk gestohlen. Den 14-Jährigen und seine noch unbekannten Begleiter erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls.

Kreis Bergstraße

Verdächtiger Mann flüchtet nach Einbruchsalarm

Viernheim (ots) – Ein 20-25 jähriger Mann hat sich am Freitag 28.8.2020 in der Wiesenstraße verdächtig verhalten, nachdem der Einbruchsalarm in einem Lebensmittelgeschäft ausgelöst war. Aus dem Geschäft ist nach erster Durchsicht nichts entwendet worden. Der Alarm löste gegen 1.30 Uhr aus, nachdem ein Loch in einer Fensterscheibe geschlagen wurde.

Der verdächtige Mann, der ein weißes T-Shirt trug und eine schwarze Umhängetasche bei sich hatte, stand gegen 1.50 Uhr auf der gegenüberliegenden Straßenseite, bevor er in Richtung Friedrich-Ebert-Straße geflüchtet ist.

Wer den Mann oder andere Personen zur Tatzeit an dem Geschäft bemerkt hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Lampertheim. Telefon: 06206 / 94400.

