Neustadt und Kreis Bad Dürkheim: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 27.08.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Mehrere Anrufe durch falsche Polizeibeamte

Neustadt/Weinstraße (ots) – Aktuell häufen sich im Raum Geinsheim, Mußbach und Gimmeldingen Anrufe, bei denen die Angerufenen angeblich von einem Polizeibeamten nach einem Einbruch in der Nachbarschaft befragt werden. Die Angerufenen sollen zur Sicherheit Schmuck und Bargeld zur Abholung auf verschiedene Art und Weisen bereitstellen. Wir weisen darauf hin, dass es sich in diesen Fällen um betrügerische Anrufe handelt.

Neustadt: Steuergerät von Pkw entwendet – professionelles Vorgehen der Täter

Neustadt/Weinstraße (ots) – In der Nacht auf Mittwoch, 26.08.2020, wurde in dem Neustadter Wohn- und Gewerbegebiet im Bereich der Europastraße das Motorsteuergerät von einem BMW der Baureihe 5 entwendet. Auf Grund der Komplexität beim Demontieren des entwendeten Teiles ist von einem fachmännischen Vorgehen der bis dato unbekannten Täter auszugehen.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neustadt an der Weinstraße zu melden.

Neustadt: Schüsse am Hauptbahnhof – Zeugenaufruf der Bundespolizei erfolgreich

Neustadt an der Weinstraße (ots) – Am 25. August 2020 bedrohte eine männliche Person, mit einer Schusswaffe, mehrere Personen am Bahnhof Deidesheim und am Bahnhof Neustadt an der Weinstraße. Dabei schoss er auch mehrmals in die Luft.

Der Täter konnte heute am 27. August 2020 durch die Kollegen der Landespolizei Neustadt festgenommen werden. Aufgrund zweier aktueller Haftbefehle wurde die Wohnung des Beschuldigten gegen 09:45 Uhr aufgesucht. Die Person konnte an der Wohnanschrift angetroffen werden. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden die eingesetzten Kräfte unter anderem eine Schreckschusspistole, bei der es sich um die Tatwaffe handeln könnte. Die Waffe wurde vor Ort sichergestellt. Die Person wurde aufgrund bestehender Ersatzfreiheitsstrafe in die Justizvollzugsanstalt Frankenthal verbracht.

Neustadt: Brand von Lkw Führerhaus – kein Personenschaden

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Mittag des 26.08.2020, gegen 12:00 Uhr, wurde ein Fahrzeugbrand im Neustadter Ortsteil Königsbach gemeldet. Die Streife konnte vor Ort einen Vollbrand eines Lkw Führerhauses feststellen. Das Feuer konnte durch den ersten Angriffstrupp der Feuerwehr Neustadt gelöscht werden. Fahrer und Beifahrer befanden sich, als das Fahrzeug plötzlich anfing zu brennen, nicht im Führerhaus. Als Ursache wird derzeit von einem technischen Defekt ausgegangen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000 Euro, Personen wurden durch den Brand nicht verletzt.

Grünstadt: Fahren unter Drogeneinfluss

Grünstadt (ots) – Am Mittwoch, 26.08.2020, gegen 11:10 Uhr wurde eine 39-jährige PKW-Fahrerin aus dem Leiningerland in der Kirchheimer Straße, Grünstadt, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die kontrollierenden Beamten Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum der Fahrerin fest. Der Fahrerin wurde eine Blutprobe entnommen und gegen sie wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Bad Dürkheim: Mehrere Einbruchsversuche am Riesenrad

Bad Dürkheim (ots) – In der Nacht vom 25.08.20, 21:30 Uhr auf den 26.08.20, 9:30 Uhr kam es im Bereich des Riesenrads in Bad Dürkheim zu mehreren Einbruchsversuchen. Unbekannte Täter versuchten die Tür zum Getränkeautomat und den hinter dem Riesenrad befindlichen Container aufzuhebeln. Zudem wurden Baucontainer, die an der Einfahrt zu dem Parkplatz hinter den Salinen stehen, angegangen. Auch hier scheiterten die Täter am Türschloss. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Aufgrund der Tatzeit und der Örtlichkeit geht die Polizei davon aus, dass es sich um dieselben Täter handelt. Sollten sie in der Nacht vom 25.08.20 auf den 26.08.20 verdächtige Beobachtungen im Bereich des Parkplatzes hinter den Salinen oder am Riesenrad gemacht haben wenden sie sich bitte an die Polizei in Bad Dürkheim unter der Telefonnummer 06322 – 963 0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Freinsheim: Einbruch in Getränkemarkt

Freinsheim (ots) – In der Nacht vom 26.08.20, 17.00 Uhr auf den 27.08.20, 08.10 Uhr wurde in Freinsheim in das Außenlager eines Getränkemarktes in den Breitenwiesen der Zaun zum Außenbereich des Lagers gewaltsam geöffnet. Unbekannte Täter entwendeten mehrere LKW-Reifen, die dort für die betriebsinternen Fahrzeuge vorgehalten wurden, von dem Hochregal und verbrachten diese durch den Zaun zu einem größeren Lieferwagen. Die Reifen haben einen Wert von circa 10.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Bad Dürkheim unter der Telefonnummer 06322-9630 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bockenheim: Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus

Bockenheim/Weinstraße (ots) – Am Mittwoch, 26.08.2020, zwischen 09:45 Uhr und 11:30 Uhr befanden sich die Bewohner eines Anwesens in der Rosenstraße, Bockenheim/Weinstraße außer Haus. In dieser Zeit drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in das Anwesen ein. Offensichtlich durchsuchten sie jedes Zimmer nach Wertgegenständen. Entwendet wurde Bargeld und Schmuck, der entstandene Schaden wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Grünstadt in Verbindung zu setzen.