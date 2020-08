Karlsruhe – 52-Jähriger wegen des Verdachts des Diebstahls in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots) – Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe hat am Donnerstag einen

Haftbefehl gegen einen 52-jährigen deutschen Staatsangehörigen einen Haftbefehl

beim zuständigen Amtsgericht erwirkt. Dem wohnsitzlosen Beschuldigten wird

Diebstahl vorgeworfen.

Er soll am Mittwochvormittag in einen Drogeriemarkt in der Kaiserstraße gegangen

sein und dort zwei Parfüms im Wert von 200 Euro in seine Jackentaschen gesteckt

haben. Hierbei sei er von einem Ladendetektiv beobachtet worden. Nachdem er den

Markt verlassen hatte, ohne die Waren zu bezahlen, sei er angesprochen und bis

zum Eintreffen der Polizei festgehalten worden.

Bei der Durchsuchung des vor dem Drogeriemarkt zurückgelassenen Rucksacks des

Mannes, der bereits wegen Diebstahlsdelikten mehrfach polizeilich in Erscheinung

getreten war, wurden zwei Messer aufgefunden.

Rheinstetten-Forchheim – 28-Jährige wird nach mutmaßlicher Messerattacke gegen Freund dem Haftrichter vorgeführt

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und

Polizeipräsidium Karlsruhe:

Nach einer mutmaßlichen Messerattacke am Mittwochabend in einer Forchheimer

Unterkunft für Saisonarbeiter gegen ihren 30 Jahre alten Freund wurden eine

28-jährige Polin sowie ein 45-jähriger Mann gleicher Nationalität vorläufig

festgenommen.

Zeugen hatten nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittlungsbehörden gegen 19 Uhr

aus dem Zimmer des 30-Jährigen, das er mit dem 45-Jährigen gemeinsam bewohnt und

in welchem auch die 28-Jährige zugegen war, einen Streit vernommen. Wenig später

wurde dort der offensichtlich durch mehrere Messerstiche verletzte 30-Jährige am

Boden liegend festgestellt. Er kam zunächst mit lebensgefährlichen Verletzungen

in ein Krankenhaus, schwebt inzwischen aber nicht mehr in Lebensgefahr.

Vorläufig festgenommen wurden in der Folge die unter dringendem Tatverdacht

stehende 28-jährige Freundin sowie der zunächst unter Tatverdacht stehende 45

Jahre alte Mitbewohner. Alle Beteiligte standen erheblich unter

Alkoholeinwirkung.

Die 28-Jährige Beschuldigte wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

noch am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt. Der 45-jährige Mitbewohner kam

indessen mangels dringenden Tatverdachts wieder auf freien Fuß.

Karlsruhe – 21-Jähriger von drei Männern attackiert

Karlsruhe (ots) – Der 21-Jährige hielt sich am Mittwochabend zusammen mit seiner

17-jährigen Bekannten auf dem Kronenplatz auf. Kurz nach 22.00 Uhr kam ein

19-Jähriger, der Beziehungsdifferenzen mit der 17-Jährigen hat, in Begleitung

zweier Unbekannter zum Kronenplatz. Die drei attackierten unvermittelt den

21-Jährigen mit Tritten und Schlägen. Erst als dieser am Boden lag flüchteten

sie mit einem Pkw. Der 21-Jährige musste vom Rettungsdienst versorgt werden.

Oberderdingen – Hoher Diebstahlsschaden nach Aufbruch von Fahrzeugen

Karlsruhe (ots) – Einen Schaden von mehreren 10.000 Euro verursachten Unbekannte

bei Aufbrüchen von 31 Fahrzeugen auf dem Gelände einer Nutzfahrzeugfirma im

Industriegebiet von Flehingen. Die Unbekannten haben zwischen Dienstag, 16.00

Uhr und Mittwoch, 08.00 Uhr insgesamt 31 auf dem Firmengelände im

Robert-Bosch-Weg abgestellte Nutzfahrzeuge der Marke Mercedes, MAN und VW

aufgebrochen. Anschließend wurden die Motorhauben geöffnet und Injektoren und

Steuergeräte gestohlen. Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht zum Mittwoch

im Industriegebiet von Flehingen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich

mit dem Polizeirevier Bretten, Telefon 07252/50460 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Schwere Verletzungen erlitt am Mittwochnachmittag ein

59-jähriger Radfahrer, als er in Karlsruhe-Durlach von einem abbiegenden Pkw

angefahren wurde.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei befuhr der 71-jährige

Fahrer eines Mercedes kurz vor 15 Uhr die Killisfeldstraße in westlicher

Richtung. An der Einmündung zur Lissenstraße wollte er nach links in diese

abbiegen. Dabei übersah er offenbar den auf dem Radweg entgegenkommenden

59-Jährigen, wodurch es in der Folge zur Kollision zwischen den beiden

Fahrzeugen kam. Dabei erlitt der Radfahrer schwere Verletzungen.

Alarmierte Rettungskräfte versorgten den Verletzten zunächst vor Ort und

brachten ihn anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

An den beiden Beteiligten Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe

von etwa 700 Euro.

Karlsruhe – Radfahrerin verletzt

Karlsruhe (ots) – Leichte Verletzungen erlitt am Mittwochnachmittag eine

26-jährige Radfahrerin in Karlsruhe, als sie von einem abbiegenden Pkw

angefahren wurde.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei befuhr der 20-jährige

Fahrer eines KIAs gegen 16:50 Uhr die Beiertheimer Allee in Richtung Süden. An

der Kreuzung zur Bahnhofstraße wollte er nach links in diese abbiegen. Dabei

übersah er offenbar die ihm auf dem Radweg entgegenkommenden Radfahrerin,

wodurch es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen kam. Durch die

Kollision stürzte die Radfahrerin über die Motorhaube des Pkws hinweg auf die

Fahrbahn und erlitt hierdurch leichte Verletzungen.

Alarmierte Rettungskräfte versorgten die 26-Jährige zunächst vor Ort und

brachten sie anschließend zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt

etwa 1.200 Euro.

Karlsruhe – Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Karlsruhe (ots) – Leichte Verletzungen erlitt am Mittwochabend eine 20-jährige

Radfahrerin, als sie beim Abbiegen mit einem in gleicher Richtung fahrenden Pkw

kollidierte und hierdurch zu Boden stürzte.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei befuhr die 20-Jährige mit

ihrem Fahrrad kurz vor 21:30 Uhr die Hertzstraße in Richtung Lameystraße. An der

Kreuzung mit der Moltkestraße wollte sie nach links in diese abbiegen, achtete

dabei aber offenbar nicht auf den nachfolgenden Verkehr. Der hinter ihr

herannahende, 20-jährige Fahrer eines Seats wich noch nach links aus, es kam

jedoch trotzdem zur seitlichen Kollision zwischen den beiden Beteiligten,

wodurch die Radfahrerin stürzte und leichte Verletzungen erlitt.

Alarmierte Rettungskräfte versorgten die Verletzte zunächst vor Ort und brachten

sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. An den beiden beteiligten

Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1.000 Euro.

Mehrere Zeugen des Unfalls gaben an, dass der Autofahrer möglicherweise zu

schnell gewesen sein könnte.

Meldung des Polizeipräsidiums Pforzheim wegen Bezug in den Raum Karlsruhe: (Enzkreis)Kämpfelbach – Vorsicht vor falschen Enkeln – Trickbetrüger wurden wieder aktiv – Taxifahrer als Zeuge gesucht

Kämpfelbach (ots) – Um einen fünfstelligen Bargeldbetrag sowie Schmuck im

ebenfalls fünfstelligen Bereich brachte eine Gruppe Trickbetrüger am

Montagmittag einen Senior aus Ersingen.

Der 82-Jährige erhielt gegen 11:00 Uhr einen Anruf auf seinem Festnetzanschluss

von der angeblichen „Freundin seines Enkels“. Diese wäre beim Notar und wolle

eine Eigentumswohnung kaufen. In der Annahme, es handle sich tatsächlich um die

Freundin seines Enkels hob der Geschädigte einen fünfstelligen Bargeldbetrag bei

einer Bank ab und übergab diesen, gegen 15:00 Uhr, im Bereich der Laubigstraße /

Laierbergstraße einer unbekannten Frau. Kurze Zeit später folgte ein erneuter

Anruf bei dem Senior, dass er neben Bargeld auch Schmuck aushändigen solle. Auch

dieser wurde in der irrigen Annahme, es sei für die Freundin seines Enkels, an

derselben Örtlichkeit an die unbekannte Frau herausgegeben. Zeugen konnten

beobachten, dass die Abholerin nach der Tat in ein Taxi mit einem Karlsruher

Autokennzeichen gestiegen war.

Personenbeschreibung der unbekannten Abholerin:

Die tatverdächtige Frau war etwa 1,65 m groß, zwischen 35 und 40 Jahre alt und

sprach deutsch. Sie hatte dunkle, krause Haare und war mit einer blauen

Jeanshose, einer Jeansjacke sowie einem dunklen T-Shirt bekleidet. Weiterhin

trug sie weiße Turnschuhe und führte eine Umhängetasche mit sich.

Weitere Zeugen sowie der Taxifahrer, der am Montagnachmittag die unbekannte Frau

mitgenommen hat, werden gebeten, sich unter 07231/186-4444 beim

Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Pforzheim zu melden.

Tipps Ihrer Polizei gegen den Enkeltrick:

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer am Telefon nicht

selbst mit Namen melden. Raten Sie nicht, wer anruft, sondern fordern

Sie Anrufer grundsätzlich dazu auf, ihren Namen selbst zu nennen.

selbst mit Namen melden. Raten Sie nicht, wer anruft, sondern fordern Sie Anrufer grundsätzlich dazu auf, ihren Namen selbst zu nennen. Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als

Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen.

Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige

Verwandte/Bekannte wissen kann.

Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige Verwandte/Bekannte wissen kann. Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen

Verhältnissen preis.

Verhältnissen preis. Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie

sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Rufen Sie die

jeweilige Person unter der Ihnen lange bekannten Nummer an und lassen

Sie sich den Sachverhalt bestätigen.

sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Rufen Sie die jeweilige Person unter der Ihnen lange bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen. Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert:

Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen

nahestehenden Personen.

Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehenden Personen. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an

unbekannte Personen.

unbekannte Personen. Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie

unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110. Sind Sie bereits Opfer eines Enkeltricks geworden, zeigen Sie

die Tat unbedingt bei der Polizei an. Dies kann der Polizei helfen,

Zusammenhänge zu erkennen, andere Personen entsprechend zu

sensibilisieren und die Täter zu überführen.

die Tat unbedingt bei der Polizei an. Dies kann der Polizei helfen, Zusammenhänge zu erkennen, andere Personen entsprechend zu sensibilisieren und die Täter zu überführen. Lassen Sie Ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen (aus Herta

Schmidt wird beispielsweise H. Schmidt). So können die Täter Sie gar

nicht mehr ausfindig machen. Zum Ändern eines Telefonbucheintrags

wenden Sie sich an die Telekom.

Schmidt wird beispielsweise H. Schmidt). So können die Täter Sie gar nicht mehr ausfindig machen. Zum Ändern eines Telefonbucheintrags wenden Sie sich an die Telekom. Bewahren Sie Ihre Wertsachen, z.B. höhere Geldbeträge und andere

Wertgegenstände nicht zuhause auf, sondern auf der Bank oder im

Bankschließfach.

Karlsruhe – Rettungssanitäter geschlagen

Karlsruhe (ots) – Im Rahmen einer medizinischen Versorgung schlug ein

53-jähriger Mann am Mittwoch gegen 17:00 Uhr einem Rettungssanitäter mit der

Faust ins Gesicht, so dass dieser leichte Verletzungen erlitt. Der 53-Jährige

stand offenbar unter dem Einfluss von Alkohol und wurde von einem Zeugen in

einem Treppenhaus liegend in der Johanna-Kirchner-Straße in Karlsruhe-Oberreut

angetroffen. Als er mit einer Trage ins Rettungsfahrzeug getragen werden sollte,

kam es plötzlich zu dem tätlichen Angriff auf den 24-jährigen Rettungssanitäter.

Nachdem die medizinische Erstversorgung abgeschlossen war, wurde der 53-Jährige

daraufhin in Gewahrsam genommen.

Kürnbach – Suche nach entlaufenem Angus-Rind

Kürnbach (ots) – Ein sieben Monate altes Angus-Rind ist am späten

Mittwochvormittag von einem im Gewann „Heiligenäcker“ gelegenen Aussiedlerhof

bei Kürnbach entlaufen. Mehrere Versuche, das Tier wieder einzufangen,

missglückten.

Schließlich entkam der junge Bulle und wurde im Bereich zwischen Kürnbach,

Sulzfeld, Flehingen und Zaisenhausen in einem Maisfeld mit angrenzendem

Waldstück vermutet. Neben mehreren Streifen der Polizei und weiteren Helfern des

Eigentümers war zur Suche auch ein Polizeihubschrauber in der Zeit von 12.30 Uhr

bis 13.45 Uhr im Einsatz.

Trotz dieser intensiven Suchmaßnahmen im Laufe des Mittwochs war das Jungtier

bisher nicht ausfindig zu machen. Es ist halbwüchsig, von schwarzer Farbe und

trägt noch keine Hörner.

Bei Sichtung eines freilaufenden Rindes in der beschriebenen Gegend wird die

Bevölkerung gebeten, umgehend das Polizeirevier Bretten unter 07252/50460 oder

über Polizei-Notruf 110 zu informieren.