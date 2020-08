Mannheim-Lindenhof: Fahrraddiebstahl vereitelt – Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Mannheim-Lindenhof (ots) – Dank einer aufmerksamen Zeugin wurde am frühen

Donnerstagmorgen gegen 0.50 Uhr ein mutmaßlicher Fahrraddieb in der

Waldparkstraße auf frischer Tat angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Der 41-Jährige wurde von einer Anwohnerin beobachtet, wie er sich im Innenhof

des Anwesens an einem der dort abgestellten Fahrräder zu schaffen machte. Die

unverzüglich alarmierten Polizeibeamten nahmen den Tatverdächtigen noch am

Tatort vorläufig fest und brachten ihn zum Polizeirevier. Außer einem

Schraubenschlüssel führte der Mann auch ein Messer und eine geringe Menge

Amphetamin mit sich. Nach der Durchführung erster polizeilicher Maßnahmen wurde

der Mann entlassen. Die bei ihm aufgefunden Drogen und das Werkzeug wurden

beschlagnahmt. Der Arbeitsbereich „Fahrrad“ beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal

hat die Ermittlungen insbesondere nach dem Besitzer eines weiteren, nicht

verschlossenen Fahrrades, das bei dem Tatverdächtigen aufgefunden wurde,

aufgenommen.

Mannheim-Käfertal: Verkehrsunfall – Unbekannter beschädigt geparktes Fahrzeug – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Käfertal (ots) – Im Laufe des Mittwochs, zwischen 09.00 und 14.40 Uhr,

beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Pfeilstraße am

Fahrbahnrand entgegengesetzt der Fahrtrichtung parkenden Opel Astra. Hierdurch

wurde die Beifahrerseite des Opel nahezu vollständig zerkratzt und eingedellt.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 4000,- Euro geschätzt. Hinweise zum

Unfallverursacher bzw. zum Tathergang nimmt das Polizeirevier Mannheim-Käfertal

unter der Rufnummer 0621/71849-0 entgegen.