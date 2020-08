Weinheim: 38-jähriger Mann nach Einbrüchen in Gaststätten festgenommen

Weinheim (ots) – Am Donnerstagmorgen wurde in 38-jähriger Mann festgenommen, der

im Verdacht steht, in eine Gaststätte und ein Hotel am Marktplatz eingedrungen

zu sein.

Nachdem das Polizeirevier kurz vor 6 Uhr telefonisch über den Einbruch in die

Gaststätte informiert worden war, stellte eine Streife vor Ort fest, dass auch

in ein benachbartes Hotel eingebrochen worden war.

Zur Überraschung der Beamten befand sich der vermeintliche Täter noch im Objekt

und wollte an den Beamten vorbei flüchten. Nachdem er einen der Beamten

angegriffen und eine Treppe hinuntergestoßen hatte, flüchtete er. Zwei Beamte

verfolgten den Verdächtigen und stellten ihn nach mehreren hundert Metern in der

Grundelbachstraße. Dort wurde er überwältigt und schließlich festgenommen.

Aufgrund eigen- und fremdgefährdenden Verhaltens wurde der 38-Jährige, der aus

einer Nachbargemeinde stammt, in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht.

Wie die weiteren Ermittlungen ergaben, muss sich der Verdächtige über einen

längeren Zeitraum in der Gaststätte aufgehalten haben. Er hatte dort Speisen und

Getränke konsumiert, aber auch Inventar beschädigt. Informationen über den

entstandenen Schaden liegen noch nicht vor.

Die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg sicherte

die Spuren.

Einer der Beamten wurde bei dem Einsatz verletzt und wurde ambulant in einer

Klinik behandelt.

Die Ermittlungen des Polizeireviers Weinheim dauern an.

Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Zusammenstoß zwischen Pkw und Lkw geht glimpflich aus

Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwochabend kam es gegen 22:15 Uhr zu

einem Verkehrsunfall auf der B 39 auf der Strecke zwischen Angelbachtal und

Mühlhausen. Ein 61-jähriger Lkw-Fahrer, der in Richtung Mühlhausen unterwegs

war, setzte kurz vor einem links der Fahrbahn befindlichen Parkplatz den

Blinker, um ein Abbiegen auf den Parkplatz anzukündigen. Ein hinter dem Lkw

fahrender 38-jähriger Pkw-Fahrer deutete das Blinken jedoch als Aufforderung zum

Überholen. Während des Überholvorgangs schwenkte der Lkw dann nach links auf den

Parkplatz ein, sodass es zur Kollision mit dem parallel fahrenden Pkw kam. An

den Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Verletzt wurde

niemand.

Weinheim: Unfallflucht; Zeugen gesucht

Weinheim (ots) – Zwischen Dienstag, 17.20 Uhr und Mittwoch, 08.00 Uhr,

beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen Skoda Superb, der in der

Uhlandstraße, Höhe Anwesen Nr. 5, abgestellt war.

Der Sachschaden wird auf mindestens 2.000.- Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0.

Weinheim: Wohnungseinbruch; Zeugen gesucht

Weinheim (ots) – Zwischen Dienstag, 16 Uhr und Mittwoch, 14 Uhr, brachen bislang

unbekannte Täter in eine Doppelhaushälfte im Nächtenbacher Weg ein.

Ob etwas gestohlen wurde, bedarf noch der Abklärung. Der angerichtete

Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 3.000.- Euro.

Hinweise bitte an das Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0.

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Alkoholisierter E-Scooter-Fahrer bei Unfall schwer verletzt – Führerschein beschlagnahmt

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Schwer verletzt wurde ein alkoholisierter

45-jähriger Fahrer eines E-Scooter bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch um 19

Uhr an der Kreuzung Heinrich-Heine-Straße/Haydnstraße. Der 45-Jährige war in

Richtung Ebertstraße unterwegs, als er mit einem von rechts kommenden

23-jährigen Fahrer eines Renault kollidierte. Durch den Aufprall wurde er auf

die Motorhaube und die Windschutzscheibe geschleudert. Ein Atemalkoholtest ergab

einen Wert von 0,8 Promille. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein

Krankenhaus eingeliefert. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. An dem Renault

entstand Sachschaden von ca. 4.000 Euro.

Sinsheim-Hoffenheim: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt; Pressemitteilung Nr. 2

Sinsheim-Hoffenheim (ots) – Der Verkehrsunfall in der Hoffenheimer Ortsmitte ist

aufgenommen. Das Motorrad wurde abgeschleppt, das Auto blieb noch fahrbereit.

Die Sinsheimer Straße ist seit 11.30 Uhr wieder frei befahrbar.

Entgegen der ersten Meldung, wurde kein Rettungshubschrauber eingesetzt. Der

schwerverletzte 65 Jahre alte Motorradfahrer wurde nach seiner notärztlichen

Behandlung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der 38-jährige

Autofahrer blieb unverletzt.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 10.000.- Euro.

Sinsheim-Hoffenheim: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt; Rettungshubschrauber angefordert; Ortsdurchfahrt von Hoffenheim blockiert; Verkehr wird umgeleitet; Pressemitteilung Nr. 1

Sinsheim-Hoffenheim (ots) – An der Einmündung Sinsheimer Straße/Eschelbacher

Straße kam es am Donnerstagvormittag, kurz vor 10 Uhr, zu einem Verkehrsunfall,

bei dem ein Motorradfahrer nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt wurde.

Nach den momentan vorliegenden Informationen übersah ein Autofahrer beim

Einscheren von der Eschelbacher Straße in die Sinsheimer Straße den Biker und

kollidierte mit ihm.

Ein Rettungshubschrauber ist angefordert. Rettungsdienste sind bereits vor Ort

und kümmern sich um den Verletzten.

Die Ortsdurchfahrt von Hoffenheim ist derzeit blockiert. Der Verkehr wird

örtlich umgeleitet.