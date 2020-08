Trunkenheitsfahrt verhindert

Kaiserslautern (ots) – Um eine Trunkenheitsfahrt zu verhindern, haben

Polizeibeamte in der Nacht zu Donnerstag einem Mann die Autoschlüssel

abgenommen. Die Streife war kurz vor 4 Uhr in der Merkurstraße auf den VW Passat

aufmerksam geworden. Bei der Kontrolle des Mannes auf dem Fahrersitz fiel dessen

Alkoholfahne auf. Ein freiwilliger Atemtest bescheinigte dem 59-Jährigen einen

Pegel von 0,51 Promille. Der Mann musste deshalb zunächst für weitere Tests mit

zur Dienststelle kommen.

Um zu verhindern, dass er sich anschließend wieder in seinem alkoholisierten

Zustand ans Steuer seines Autos setzt, wurden Fahrzeugschlüssel, Führerschein

und Papiere sichergestellt. Der 59-Jährige kann sie abholen, wenn er wieder

nüchtern ist. |cri

Schwan kollidiert mit Lkw

Trippstadt (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Wildunfälle werden der Polizei jeden

Tag gemeldet – ein Unfall mit einem Schwan ist hingegen eher eine Seltenheit. Am

Mittwochnachmittag kam es im Bereich Wilensteinermühle zu einem Zusammenstoß

zwischen einem Lkw und einem Schwan. Für das Tier endete die Kollision leider

tödlich.

Nach Angaben des Lkw-Fahrers war er auf der L500 von Trippstadt kommend in

Richtung Unterhammer unterwegs, als der Schwan plötzlich vom rechten Straßenrand

kam und vor sein Fahrzeug lief. Der 29-Jährige konnte seinen Lkw nicht mehr

rechtzeitig zum Stillstand bringen, so dass er das Tier überfuhr. Der Schwan

verendete vor Ort. |cri

Diebe richten Durcheinander an

Kaiserslautern (ots) – Auf dem Mitfahrerparkplatz am Opelkreisel sind Diebe in

einen Pkw eingedrungen und haben ziemliches Durcheinander angerichtet. Am

Mittwochmittag wurde der Polizei gemeldet, dass auf dem Parkplatz ein Mazda mit

geöffneten Türen stehen würde und um das Fahrzeug herum diverse Gegenstände

verstreut seien.

Die ausgerückte Streife fand die Situation vor Ort wie beschrieben vor. Der

umherliegende Hausrat war zudem mit einer blauen Flüssigkeit durchtränkt. Wie

sich herausstellte, hatten die Täter offenbar den Innenraum des Wagens

durchwühlt, diverse Sachen einfach außerhalb des Fahrzeugs auf den Boden

geworfen und eine Flasche blaues Flüssigwaschmittel darüber ausgeleert. Die

leere Flasche wurde ebenfalls vor Ort gefunden.

Die Polizeibeamten sammelten die herumliegenden Sachen ein, legten sie zwecks

Eigentumssicherung in den Wagen und verschlossen diesen. Der Halter des

Fahrzeugs wurde ausfindig gemacht und gab an, dass er den Wagen am Dienstagabend

auf dem Parkplatz abgestellt hat. Bei einer ersten Überprüfung im Fahrzeug

stellte er fest, dass die Täter das Autoradio gestohlen haben. Ob sonst noch

etwas fehlt, steht noch nicht fest.

Zeugen, denen zwischen Dienstagabend, 22 Uhr, und Mittwochmittag, 12 Uhr,

verdächtige Personen rund um den Mitfahrerparkplatz aufgefallen sind, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2250 bei der

Polizeiinspektion 2 in der Logenstraße zu melden. |cri

Nachbarschaftsstreit eskaliert – zwei Verletzte

Kaiserslautern (ots) – Mit einem abgebrochenen Ast und mit einer Krücke sind am

Mittwochabend im östlichen Stadtgebiet zwei Nachbarn aufeinander losgegangen.

Die beiden wohnen in einem Mehrfamilienhaus und sind sich schon länger nicht

mehr grün. Weil einer der beiden laut gegen Wände schlug, fühlte sich der andere

gestört. Im Hausflur trafen die alkoholisierten Kontrahenten aufeinander. Nach

dem aktuellen Stand der Ermittlungen schlug der ältere zunächst mit einem Ast

auf seinen Nachbarn ein. Als das Holzstück durchbrach, griff der Mann zu seiner

Krücke und prügelte weiter. Der jüngere entriss dem Angreifer die Gehhilfe und

schlug damit nun seinerseits auf den mutmaßlichen Angreifer ein. Außerdem sei

ein messerähnlicher Gegenstand im Spiel gewesen. Die Ermittlungen hierzu und zum

genauen Tatablauf dauern an. Die Streitenden verletzten sich gegenseitig leicht.

Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt. Dem älteren wurde unter Androhung der

Ingewahrsamnahme ein Platzverweis bis zum nächsten Morgen ausgesprochen. Der

Mann kam dem nach und verließ seine Wohnung. Die Polizei ermittelt gegen die

Männer wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. |erf

Motorradfahrerin stürzt in Kurve

Kollweiler (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Eine Motorradfahrerin ist am

Mittwochvormittag in Kollweiler gestürzt und hat sich verletzt. Die 42-Jährige

war mit ihrer 800er BMW in der Hauptstraße unterwegs, als ihr aus noch

ungeklärter Ursache in der Kurve in Fahrtrichtung Schwedelbach das Hinterrad

wegrutschte. Die Fahrerin verlor die Kontrolle über ihre Maschine und stürzte

auf die Straße. Dabei zog sie sich eine Verletzung an der Schulter zu.

Die Frau wurde vom Rettungsdienst mit Verdacht auf eine Schulterfraktur ins

nächste Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand Sachschaden, die genaue Höhe

ist nicht bekannt. |cri

Schild umgeworfen und Auto beschädigt

Kaiserslautern (ots) – Drei Jugendliche haben am Mittwoch in der Bruchstraße ein

Verkehrsschild umgeworfen und dabei ein parkendes Auto beschädigt. Die

Jugendlichen rannten davon. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte

die Polizei. Eine Fahndung nach dem Trio verlief erfolglos. Jetzt ermittelt die

Polizei wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die Hinweise zu den Jugendlichen geben

können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der

Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Nach Selbstbedienung Polizisten verletzt

Kaiserslautern (ots) – Ein 38-Jähriger betrat am Mittwoch ein Restaurant in der

Innenstadt und bediente sich hinter der Bar an einer Flasche Gin. Die Flasche

nahm der Mann an sich, setzte sich mit nacktem Oberkörper an einen Tisch, schrie

laut und trank. Zeugen informierten die Polizei. Ein Angestellter verwies den

38-Jährigen aus dem Restaurant, doch der wollte nicht gehen. Auch einen

Platzverweis der Polizei wollte der Mann nicht befolgen. Als ihn die Beamten zum

Restaurant hinausführten, attackierte er die Polizisten mit seinen Fäusten. Der

38-Jährige konnte von den Einsatzkräften überwältigt werden. Dabei wurden zwei

Polizisten leicht verletzt. Weil der 38-Jährige psychisch auffällig war, wurde

er in eine Klinik gebracht. Ein Richter ordnete die Entnahme einer Blutprobe an.

Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls und

des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung ein. |erf

Wenn beim Surfen der Bildschirm blau wird…

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Beim Surfen im Internet hat ein Mann

aus Otterberg am Mittwoch die „Bekanntschaft“ mit einer Betrugsmasche gemacht.

Der Senior meldete sich am Abend bei der Polizei und berichtete, dass er etwas

angeklickt habe – und daraufhin sei sein Bildschirm blau geworden.

Eine Telefonnummer wurde daraufhin angezeigt, die man anrufen solle, um den

Bildschirm wieder freischalten zu lassen. Der Mann wählte die angezeigte Nummer,

und tatsächlich wurde der Bildschirm wieder freigeschaltet. Allerdings wurde ihm

anschließend eine Bankverbindung mitgeteilt und er wurde aufgefordert, 300 Euro

für die Freischaltung zu bezahlen.

Weil ihm die Sache komisch vorkam, rief der Senior die Polizei an – und erfuhr

dort, dass er kein Geld überweisen soll, da es sich um eine bekannte

Betrugsmasche handelt. |cri

Telefonat beendet – Betrug verhindert

Schallodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Indem sie einfach auflegte, hat

eine Frau aus Schallodenbach einen Betrugsversuch beendet. Wie die 37-Jährige am

Mittwochnachmittag anzeigte, hatte sie – nicht zum ersten Mal – einen Anruf

eines unbekannten Mannes erhalten, der sich als Mitarbeiter der Firma Microsoft

ausgab. Er forderte die Frau auf, ihren Computer anzuschalten, weil dieser

gehackt worden wäre.

Zu weiteren Forderungen kam der Anrufer nicht, denn die 37-Jährige beendete

einfach das Gespräch, weil sie schon von dieser Betrugsmasche gehört hatte. –

Gut so! |cri

Weitere Katalysatoren im Stadtgebiet gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Diebe haben in den vergangenen Tagen im Stadtgebiet an

mindestens zwei Opel Astra den Katalysator abmontiert und gestohlen (wir

berichteten unter https://s.rlp.de/OA4WE und unter https://s.rlp.de/fa591).

Jetzt wurden zwei weitere Fälle bekannt.

Im Benzinoring stahlen Unbekannte zwischen Montag und Dienstag den Katalysator

eines roten Opel Astra. In gleichem Zeitraum machten sie sich auch an einem

Wagen in der Eugen-Hertel-Straße zu schaffen. Ihr Ziel war auch hier der

Katalysator eines Opel Astra. Ein Tatzusammenhang ist wahrscheinlich. Die

Polizei ermittelt und bittet um Hinweise. Wem sind Personen oder Fahrzeuge

aufgefallen? Wo werden gebrauchte Katalysatoren zum Kauf angeboten? Zeugen, die

Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369

2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Drogen und Luftdruckpistole sichergestellt

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat am Mittwoch in der Donnersbergstraße bei

einem 43-Jährigen Ecstasy und eine Luftdruckpistole sichergestellt.

Der Verdächtige war auf dem Parkplatz des Hauptfriedhofs von einer Streife

kontrolliert worden. Während der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann

ein Plastiktütchen mit einer geringen Menge Ecstasy einstecken hatte. In seinem

Rucksack fanden die Polizisten eine Luftdruckpistole und ein Magazin mit 16

Stahlkugeln. Eine Erlaubnis zum Führen der Waffe konnte der Mann nicht vorlegen.

Gegen den 43-Jährigen wurden Verfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen

das Waffengesetz und das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Die Droge, Pistole

und Munition wurden sichergestellt. |erf

13-jähriges Diebespaar unterwegs

Kaiserslautern (ots) – Zwei 13-jährige Kinder sind am Mittwochnachmittag beim

Stehlen erwischt worden. Die beiden machten eine regelrechte Shopping-Tour auf

die illegale Art.

Zunächst steckte das Mädchen in einem Drogeriemarkt in der Mall Waren im Wert

von rund 30 Euro in ihre Tasche – wobei ihr Begleiter aufpasste, dass sie nicht

erwischt wird. Anschließend lief das Pärchen in Richtung Stadtmitte und nahm in

einem Drogeriemarkt in der Fackelstraße weitere Artikel im Wert von rund 30 Euro

mit, ohne dafür zu bezahlen.

Die nächste „Station“ war ein Modemarkt in der Fußgängerzone, wo sie Klamotten

für rund 100 Euro mitgehen ließen. Als das Mädchen in eine Mode-Boutique ging,

blieb der Junge vor der Tür stehen. Während er dort vom Ladendetektiv des zuvor

besuchten Modemarktes angesprochen wurde, steckte das Mädchen in der Boutique

ein weiteres T-Shirt in ihre Tasche.

Sämtliches Diebesgut wurde von der Polizei sichergestellt und die beiden

„Langfinger“ anschließend ihren Eltern überstellt. Das Haus des Jugendrechts

kümmert sich um die weiteren Ermittlungen. |cri

In Ferienwohnung randaliert

Kaiserslautern (ots) – In einer Ferienwohnung im westlichen Stadtgebiet hat eine

Frau am Mittwochabend randaliert. Der Vermieterin wurde es zu „bunt“, so dass

sie gegen 20 Uhr die Polizei verständigte.

Als die Streife vor Ort ankam, fand sie die Randaliererin vor der Wohnung

sitzend. Sie war sichtlich alkoholisiert und emotional sehr aufgebracht.

Den Beamten gelang es zwar, die Frau zu beruhigen, dennoch wurde aufgrund ihrer

Aussagen das Ordnungsamt hinzugezogen. Der Rettungsdienst brachte die 52-Jährige

schließlich in eine Fachklinik.

Ob in der Ferienwohnung Sachschaden entstanden ist, steht noch nicht fest.

Gegebenenfalls muss die Verursacherin mit einer Strafanzeige rechnen. |cri