Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen illegaler Abfallbeseitigung

Bad Sobernheim Dörndich (ots)

Zwischen Montagabend, dem 24.08.2020, und Mittwoch, 26.08.2020, früher Morgen, wurde ein heller 1500 Liter Plastiköltank neben dem rechten Feldweg, der parallel zur K20 von Bad Sobernheim kommend in Richtung Dörndich verläuft, ca. 200 Meter hinter der Auffahrt zur B41 in Richtung Kirn, rechtswidrig unter den dortigen Bäumen im Gras abgelegt. Es befand sich sogar noch ein kleiner Rest Öl im Tank, der zum Glück nicht ausgelaufen ist und das Erdreich dort kontaminiert hätte. Der Öltank wird nun auf Kosten der Gebührenzahler der Verbandsgemeinde Bad Sobernheim durch das dortige Bauamt entsorgt. Die Polizei Kirn fragt den aufmerksamen Bürger; wer kann Angaben machen, wo ein solcher Plastiköltank in den letzten Tagen von wem transportiert wurde oder wer hat gesehen, dass dort der Öltank abgeladen wurde? Hinweise erbittet die PI Kirn, Bahnhofstr. 16 in Kirn, unter der Tel.-Nr. 06752/156-0

Verkehrsunfall

Kirchheimbolanden (ots)

Am 26.08.20, gegen 07:45 h ereignete sich Am Ziegelwoog ein Verkehrsunfall. Eine 79 Jahre alte Fußgängerin wollte die Fahrbahn überqueren. Sie sah ein herannahendes Auto, dachte aber, dass es noch weit genug entfernt sei. Letztlich kam es zum Zusammenstoß des Pkw’s und der Fußgängerin. Die Fußgängerin wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.