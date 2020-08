Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall flüchtig- Zeugen gesucht

Mainz (ots) – Mittwoch, 26.08.2020 11:40 Uhr

Ein 53-jähriger Autofahrer steht am Mittwochvormittag auf der Linksabbiegerspur

der Straße „An der Nikolausschanze“ und wartet dort bei Rot zeigender Ampel. Aus

Richtung Winterhafen kommen vier Fahrradfahrer und halten unmittelbar neben dem

PKW des 53-Jährigen an. Dabei stellen sich zwei Radfahrer links, die anderen

beiden rechts neben dem Mercedes auf.

Ein rechts neben dem Fahrzeug wartender Radfahrer kippt mit seinem Rad nach

links und stößt dabei gegen die hintere Tür des PKW. Als die Vier unmittelbar

danach losfahren, streift einer der Fahrradfahrer auf der linken Seite mit

seinem Gepäckträger den Heckstoßfänger des noch wartenden Mercedes. Trotz der

entstandenen Schäden am Auto, setzen die vier Fahrradfahrer ihre Fahrt in

Richtung Volkspark fort, wo der 53-jährige Geschädigte sie aus den Augen

verliert.

Eine Personenbeschreibung der Unfallflüchtigen kann der Autofahrer nicht

abgeben.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Katze auf Landstraße überfahren

Stadecken-Elsheim (ots) – Mittwoch, 26.08.2020 19:50 – 20:48 Uhr

Am Mittwochabend wird den Polizeibeamten der Polizeiinspektion Mainz 3 eine tote

Katze auf der L413 gemeldet. Mittels Chiplesegerät kann die TASSO-Kenn-Nummer

ausgelesen und damit die Besitzerin ausfindig gemacht werden.

Das Tier soll laut Mitteilerin durch einen schwarzen SUV auf der Landstraße

überfahren worden sein. Der Vorfall sei durch zwei junge Mädchen im Alter von

14-15 Jahren beobachtet worden, die möglicherweise noch ein Handyfoto von dem

weiterfahrenden SUV fertigten.

Zwecks Sicherung zivilrechtlicher Ansprüche, versucht die Polizei nun die beiden

genannten Mädchen ausfindig zu machen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.