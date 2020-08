Landau: Kettenkarussell löst Riesenrad auf Landauer Rathausplatz ab

Landau – Es geht weiter rund auf dem Landauer Rathausplatz: Nach zwei Monaten heißt es am 30. August 2020 endgültig Abschiednehmen vom „Landau Eye“, dem Riesenrad im Herzen der Innenstadt. Abgelöst wird die Attraktion von einem knapp neun Meter hohen Kettenkarussell, das in den kommenden Wochen seine Runden in der Altstadt drehen soll. Begleitet wird es von einem Kinderkarussell, einem Stand, an dem Enten geangelt werden können, und zwei Spezialitätenständen. Los geht es am Freitag, 4. September.

„Das Riesenrad als besondere Attraktion in diesem außergewöhnlichen Corona-Sommer kam bei den Menschen sehr gut an“, betont OB Thomas Hirsch. „Auch in den kommenden Wochen wollen wir unsere schöne Innenstadt weiter »bespielen«, die regionalen Schaustellerinnen und Schausteller unterstützen und zusätzliche Attraktivität für den innerstädtischen Handel bieten“, sind sich der Stadtchef und Tourismusdezernent Alexander Grassmann einig.

Das Kettenkarussell der Familie Fahlbusch aus Schwegenheim, das Entenangeln und das Kinderkarussell der Familie Becker aus Münchweiler, der Stand mit Kartoffelspezialitäten der Familie Stenglein aus Großfischlingen sowie der Süßwarenstand der Familie Horsch aus Weidenthal sind immer montags bis samstags von 11 bis mindestens 18 Uhr sowie sonntags von 12 bis mindestens 18 Uhr geöffnet. Eine Fahrt mit dem Kettenkarussell kostet 2,50 Euro.