Tödlicher Badeunfall

Lingenfeld (ots) – Aus bislang ungeklärten Gründen kam es am Mittwochnachmittag, 26.08.2020, zu einem Badeunfall im Baggersee Lingenfeld in dessen Folge ein 43-Jähriger Mann aus dem Rhein-Neckar-Kreis verstarb.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegen keine Hinweise auf ein Verschulden Dritter vor. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Unglücksfalls wurden durch die Kriminalpolizei aufgenommen.

Alkoholisiert mit 3 Reifen – soweit die Felge trug (siehe Foto)

Hördt (ots) – Am Vormittag des 26.08.2020 wurde der Polizei Germersheim ein auffällig fahrender PKW zwischen Bellheim und Westheim gemeldet. Kurz darauf meldeten weitere Zeugen, dass das genannte Fahrzeug offenbar aufgrund einer Kollision mit der Leitplanke sogar ein komplettes Rad verloren habe und dennoch weiterfahren würde. Letztlich konnte das massiv beschädigte Fahrzeug in einem Waldweg bei Hördt durch die Beamten festgestellt werden. Tatsächlich fehlte das komplette rechte Vorderrad.

Auch die 30-Jährige Fahrerin war noch vor Ort, versuchte jedoch beim Eintreffen der Polizei zu flüchten. Schnell wurde der Grund für ihr Fluchtversuch und die Schäden am Fahrzeug bekannt. Ein Atemalkoholtest ergab nämlich einen Wert von über 2 Promille. Damit nicht genug, auf dem Weg zur Dienststelle beleidigte sie die Beamten und leistete Widerstand. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Es wurden mehrere Strafverfahren gegen die Frau eingeleitet. Zudem wurde der Führerschein sichergestellt und eine Blutprobe entnommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter 07274/9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Dieb lässt Polizei 3x ausrücken

Germersheim (ots) – Wegen Ladendiebstahl, Fahrraddiebstahl sowie Hausfriedensbruch mussten Beamte der Polizeiinspektion Germersheim gleich 3x am Dienstag 25.08.2020 ausrücken. Der 26-Jährige aus Germersheim hatte am Morgen in einer Tankstelle eine Packung Erdnüsse gestohlen. Zuvor hatte er im Stadtgebiet bereits ein Fahrrad entwendet, der Besitzer hat dieses zwischenzeitlich wieder zurückerhalten. Am Abend hatte der Dieb erneut einen Ladendiebstahl begangen und aus einem Einkaufsmarkt Süßigkeiten entwendet.

Da er hier schon Hausverbot hatte, erhielt er zudem eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch. Letztlich wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen und musste die Nacht bei der Polizei in der Zelle verbringen.

Mehrere Geschwindigkeitsmessungen

Kreis Germersheim (ots) – In gleich 3 Ortschaften wurden am Dienstag 25.08.2020 Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Im Bereich der Baustelle Neue Landstraße wo derzeit die Geschwindigkeit auf 10 km/h reduziert ist, herrschte zwischen 15.15 bis 15.30 Uhr derart “Kolonnenverkehr”, dass keine Verstöße festgestellt wurden.

Hingegen wurden zwischen 14 und 15 Uhr im Bereich der Hammerstraße in Bellheim gleich neun Geschwindigkeitsüberschreitungen registriert. Der “Schnellste” war mit 51 km/h bei erlaubten 30 km/h gemessen worden. Zwei Fahrer hatten keinen Sicherheitsgurt angelegt.

Bei einer Messung Am Unkenfunk wurden 14 Verstöße geahndet, hier lag der Höchstwert bei 65 km/h, erlaubt sind 30 km/h an der Örtlichkeit.